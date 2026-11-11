Orsi respaldó a Lustemberg por caso de anestesista condenada: “La capacidad de corregir es lo mejor que nos puede pasar”

El presidente sostuvo que en la reducción de la sanción contra Inés Miralles el Ministerio de Salud Pública “fue inducido a error” desde el punto de vista jurídico.

“Yo me quedo con lástima de no ver más, porque ves tres o cuatro propuestas y son un montón”, comentó el presidente de la República, Yamandú Orsi, este miércoles en el marco de la Olimpíada de robótica, programación y videojuegos organizada por Ceibal. “También como que te sentís que quedás en deuda con muchos gurises, pero bueno, buscaremos otra estrategia para conocerlo mejor”, agregó el mandatario en una rueda de prensa en el Antel Arena. En la ocasión fue consultado sobre varios asuntos de la agenda, entre ellos la reciente decisión del Poder Ejecutivo de restablecer la inhabilitación por cinco años a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable por la muerte de la médica pediatra Soledad Barrera.

Sobre este tema, que ha tenido a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en el centro de las críticas de la oposición, Orsi puntualizó en primer lugar que se trató de “una decisión compartida con la ministra”. “Ante un recurso de revocación, la ministra se me acercó y me dijo: ‘Tengo esto’. [Antes] había habido una definición de la [división] jurídica del Ministerio de Salud Pública, que la jurídica de Presidencia no compartió. A partir de eso tomamos una definición entre los dos”, expresó.

En su momento, Lustemberg había firmado una disminución de cinco a tres años de la sanción impuesta Miralles, que le impide ejercer como profesional. La última resolución, tomada este martes, lleva las firmas tanto de Orsi como de Lustemberg.

El presidente recalcó que fue a partir de la presentación de un recurso en contra de la primera decisión de la ministra que se le solicitó al área jurídica de Presidencia de la República que “lo revisara y que viera si la decisión anterior había sido acertada o no”. “Y bueno, ustedes ya saben cuáles fueron las conclusiones”, añadió.

Consultado sobre si mantiene su respaldo a Lustemberg, contestó: “Por supuesto”. “Estas cosas son las que nos afirman”, manifestó.

Para Orsi, la reducción de la sanción “fue una decisión demasiado dura”. “Pero fue a instancias de la sugerencia de jurídica. Y ahí todos podemos ser inducidos a error. Por eso siempre tenés que tener tiempo y la capacidad de revisar y corregir qué fue lo que se hizo”, reiteró. “La capacidad de corregir cuando alguien de repente no fue bien asesorado es lo mejor que nos puede pasar. Además, no se corría ningún riesgo. Teníamos tiempo de hacerlo”, acotó.

Según el mandatario, en este caso el Ministerio de Salud Pública “fue inducido a error”. Con todo, sostuvo que “un acto de esa característica, con un soporte jurídico tan importante, se resuelve con otro informe jurídico que diga: ‘Bueno, esto es revisable’”, en referencia a la sanción impuesta originalmente a Miralles.

Consejo de Ministros, Solaria y León XIV

Por otra parte, el presidente fue consultado sobre la próxima reunión del Consejo de Ministros, programada para este jueves a las 15.00. Si bien adelantó que “puede haber algún anuncio” vinculado a la reglamentación de la ley de empleo integral –aprobada en el Parlamento a mediados de junio–, señaló que el cometido central del encuentro del gabinete es hacer “una puesta a punto de muchas cosas que necesariamente tienen que ser colectivizadas”. Mencionó, a modo de ejemplo, la reforma prevista para el transporte metropolitano, a la que hay que “darle la última puntada”.

Con respecto a su inminente viaje a España, donde disertará en un evento promovido por la empresa Solaria –con la que el Estado uruguayo firmó días atrás un memorándum de entendimiento para la instalación de dos centros de datos y un parque fotovoltaico en el país–, Orsi dijo que será recibido por un conjunto de empresarios que “quieren escuchar qué es lo que Uruguay tiene para proponer”. Pese al vínculo con Solaria, afirmó que “es bastante plural la cosa”.

Por último, con respecto a la visita del papa León XIV, Orsi consideró que “fue un regalo”. “Uruguay está feliz por la forma en la que él se dirigió a nosotros, por lo que nos dijo. Yo creo que hay que revisar mucho lo que nos dijo en cada una de las oportunidades, porque además son señales esperanzadoras. Un mensaje de paz en un momento tan complicado del mundo; yo creo que ahí nomás ya empieza a coincidir con nuestros planteos históricos”, expresó.