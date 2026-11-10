Senado aprobó salida de Orsi para participar en un evento en España promovido por Solaria

La semana próxima, luego de haber recibido en la Torre Ejecutiva a los intendentes de los tres departamentos involucrados en el proyecto de inversión de Solaria, el presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará a Madrid para participar en un evento que tiene entre sus promotores justamente a la empresa española dedicada a la energía renovable, que días atrás firmó con el gobierno uruguayo un memorándum de entendimiento para la instalación de dos centros de datos y un parque fotovoltaico en el país.

En cumplimiento del artículo 170 de la Constitución de la República, que establece que el presidente de la República “no podrá salir del territorio nacional por más de 48 horas sin autorización de la Cámara de Senadores”, Orsi solicitó a la cámara alta permiso para participar en el New Economy Forum, entre el sábado 14 y el martes 17 de noviembre, que tendrá lugar en la capital española. La solicitud fue aprobada este martes en el Senado.

En la página web de Nueva Economía Fórum se lo anuncia a Orsi como “ponente” de un “desayuno informativo” que se realizará el lunes 16 de noviembre en el hotel Mandarin Oriental Ritz y que se transmitirá por Youtube. También se informa que el evento cuenta con “el mecenazgo del grupo de Salud Asisa y la compañía de Energía Fotovoltaica y Medioambiente Solaria”.

Nueva Economía Fórum se define como un “espacio de debate y encuentro entre la sociedad civil, las instituciones y el mundo empresarial”. Fue fundado en el 2000 por José Luis Rodríguez García, actual presidente del organismo.

“Como centro de debate internacional no partidista, Nueva Economía Fórum proyecta sus actividades como medio para que los principales representantes de las instituciones, la clase política y la sociedad civil se expresen ante un público que demanda respuestas a los retos que tienen planteadas las sociedades en la actualidad. Todo ello con el fin último de mejorar la condición humana y el entorno en el que esta se desarrolla”, se señala en el sitio oficial.

A mediados de octubre, en una conferencia de prensa, Orsi anunció que Solaria invertirá alrededor de 5.700 millones de dólares en un proyecto tecnológico que, una vez instalado, en régimen de zona franca, dará cerca de 1.500 puestos de trabajo. La negociación incluyó un acuerdo con UTE para la compraventa de energía por un período de 20 años, prorrogable por otros 20 años.

Se prevé que las obras se desarrollen en Canelones, San José y Florida. A propósito, junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Industria, Energía y Minería, el mandatario se reunió este lunes con los tres intendentes de esos departamentos, el frenteamplista Francisco Legnani y los nacionalistas Ana Bentaberri y Carlos Enciso. Está previsto que la empresa española tome la decisión final de inversión en mayo de 2027.