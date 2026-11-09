Orsi se reunió con los intendentes de Canelones, San José y Florida por el proyecto de Solaria, que iniciaría las obras en 2027

La próxima semana el Ministerio de Industria “va a estar desembarcando” en los tres departamentos y se pondrá en marcha un “cronograma de trabajo conjunto” entre los equipos técnicos de la cartera, las intendencias y Solaria.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó a los intendentes Francisco Legnani (Canelones), Ana Bentaberri (San José) y Carlos Enciso (Florida) la llegada de la inversión de la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente. El proyecto, con una inversión estimada de 5.700 millones de dólares, prevé el desarrollo de centros de datos en San José –de 300 megavatios– y Canelones –200 megavatios–, así como 350 megavatios de generación solar fotovoltaica en Florida.

En la Torre Ejecutiva, junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, Orsi se reunió este lunes con los tres intendentes para trazar una “hoja de ruta” que apunta a comenzar las obras el próximo año y finalizarlas en un plazo de dos años.

En una rueda de prensa, Legnani indicó que la semana que viene el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) “va a estar desembarcando” en los tres departamentos. Cardona, por su parte, señaló que se empezará con un “cronograma de trabajo conjunto” entre los equipos técnicos del MIEM, los gobiernos departamentales y Solaria.

“Hoy nos vamos muy conformes de la actitud del gobierno nacional en tener esta charla mano a mano y en poder, dentro de unos días, sentarnos en una mesa más técnica para profundizar este análisis”, afirmó Bentaberri. El memorándum de entendimiento que el gobierno firmó días atrás con la empresa prevé que Solaria tome la decisión final de inversión en mayo de 2027.

Aún resta definir si la primera etapa de los centros de datos se desarrollará en San José o en Canelones, lo cual dependerá de que, efectivamente, se cierre la adquisición de los terrenos y se obtengan los permisos correspondientes. En el caso de Canelones, la empresa ocupará 100 hectáreas, cuya adquisición ya se encuentra en negociación. En el caso de San José, Bentaberri dijo que no tienen “datos formales” sobre el avance de la empresa en la adquisición de las 150 hectáreas de terreno, pero que, al igual que en Canelones, “hay un interés especial en analizar las posibilidades”.

La instalación del parque fotovoltaico en Cardal, Florida, requerirá unas 670 hectáreas, que son propiedad de UTE y serán cedidas en comodato a Solaria. Con respecto a la cantidad de hectáreas, Cardona dijo en una rueda de prensa que, si bien “se han manejado 2.700 hectáreas para esto”, “es una irrealidad absoluta”.

Legnani señaló que los terrenos que están a estudio “tienen que contemplar las autorizaciones ambientales que van a requerir del gobierno nacional y, posteriormente, los trámites ante las distintas intendencias”. A su vez, en caso de ser necesaria, la recategorización del suelo deberá tramitarse ante la respectiva intendencia y la Junta Departamental. Cardona aseguró que “los padrones que se están mirando no están desplazando ninguna producción nacional”.

Solaria “tiene una certificación mundial para hacer data centers”, señaló Cardona

En cuanto a los aspectos ambientales de los centros de datos, Cardona subrayó que la empresa “tiene una certificación mundial para hacer data centers” y ha “cumplido en otros lugares”. La compañía española ha informado que la refrigeración de las instalaciones se realizará mediante un circuito cerrado, con el objetivo de minimizar el consumo de agua. En ese sentido, Cardona afirmó que “los circuitos que estamos mirando también tienen que cumplir con los estándares nacionales”.

El directorio de UTE ya ratificó la resolución del Poder Ejecutivo que suscribió el memorándum de entendimiento, con base en un informe técnico elaborado por los gerentes de la empresa estatal que viajaron a España. Sobre el rol de UTE y las inversiones que deberá asumir, Cardona sostuvo que la empresa “con esto está pensando no solo en el proyecto de Solaria, sino también en el sistema eléctrico nacional”. En ese sentido, “está pensando qué generación necesita y qué redes de transmisión y distribución necesita para el sistema eléctrico en general”. En el marco de su plan quinquenal, señaló que, a medida que más inversiones se definan “como posibles y ejecutables”, UTE deberá analizar si requiere “adelantar generación”.

En el caso de Solaria, Cardona señaló que la oferta y la demanda están atadas, ya que el “data center, que va a consumir esa energía, tiene que estar ligado a la generación en Florida, que es la que se va a generar, justamente”. Por lo tanto, la empresa “tiene que mirar, no solo lo que consumen la ciudadanía y las empresas, y la industria que está instalada ya en Uruguay, sino que tiene que estar preparada por un tema legal a lo que son este tipo de inversiones”.

En materia de empleo, se estima que el proyecto generará unos 3.100 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, a los que se sumarían alrededor de 1.500 empleos “calificados” para el funcionamiento de los data centers, sin contar los puestos generados por las empresas que los operarán.

Enciso señaló que, en principio, el impacto laboral del parque fotovoltaico “no es como el que puede tener un data center u otro desarrollo más tecnológico”. Sin embargo, “parte de un proceso virtuoso del país, donde Florida va a estar también en el nodo de la propuesta de alternativas energéticas que el país está consolidando”.