Por su parte, Álvaro Delgado reconoció que “hizo ruido” que la candidata ganadora en el orden de los trabajadores diera versiones sobre su procesamiento en “cuentagotas”, pero resaltó que el delito “se extinguió” hace 14 años.

El líder del movimiento Hay Otro Camino y actual director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de las empresas, José Pereyra, comentó que se reunirá con la candidata ganadora por el orden de los trabajadores, Lorena Roqueta, para “profundizar un poco en los hechos” por los que fue condenada en 2014 por un delito continuado de transporte de estupefacientes, dados a conocer por El Observador dos días después de su triunfo. Pereyra señaló que a este encuentro también asistirá el abogado de Roqueta, quien resultó electa por la lista 15 de Hay Otro Camino.

En una rueda de prensa consignada por Telenoche, Pereyra reiteró la confianza del movimiento en Roqueta, quien el pasado domingo logró una histórica victoria frente al candidato del PIT-CNT, Carlos Clavijo.

No obstante, Pereyra sostuvo que, al asumir en el cargo, Roqueta “va a tener que trabajar en el prestigio”. “Bajar la cabeza, trabajar el doble y el triple para poder aportar a la sociedad de la forma que nosotros la conocimos cuando éramos directores del BPS, preocupada por situaciones puntuales de ciudadanos de su Colonia o su Tarariras”, expresó.

En sus primeras declaraciones sobre el tema, Roqueta dio distintas versiones de lo ocurrido, algo que, para el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, “hizo ruido”. En una primera instancia, Roqueta declaró a El Observador que había sido “sobreseída” por la causa, pero luego reconoció en diálogo con Montevideo Portal que, en realidad, fue condenada. A su vez, en una entrevista posterior en el streaming En clave país, Roqueta dijo que en ese momento asumió “una responsabilidad para salvar” a su hermano y que ella “no sabía nada” de la actividad ilícita, en la que también participaba su expareja. Algunas horas después, El Observador dio detalles del expediente judicial, en el que Roqueta reconoce haber transportado marihuana en varias oportunidades de Montevideo a Tarariras.

El PN respaldó la postulación de Roqueta, que se ha declarado militante blanca. En diálogo con Telenoche, Delgado afirmó que el triunfo de la candidata de Hay Otro Camino fue “un hecho histórico” y consideró que eso mismo “es lo que está detrás de esto”, porque, “si no hubiera ganado, no pasaba nada”.

Con respecto a su procesamiento, Delgado opinó que Roqueta “quizá no fue feliz” en cuanto a “la forma en que lo explicó después de que salió a la luz”. A su entender, si en lugar de decirlo a “cuentagotas”, Roqueta hubiera “dicho toda la verdad de una, era más fácil, porque es una situación que le pasó a ella y que le puede pasar a muchas familias en Uruguay”. Por otro lado, remarcó que el delito “se extinguió” hace 14 años y no está inhabilitada para asumir la representación de los trabajadores en el directorio del BPS.