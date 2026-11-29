La presidenta del sindicato y primera suplente de Roqueta, Sofía Bages, dijo que “no era necesario asamblea” para respaldar la candidatura y negó que se hayan utilizado recursos del gremio en la campaña.

Un grupo de trabajadores afiliados a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Soriano envió una carta a la comisión directiva del sindicato para solicitar la “convocatoria urgente a una asamblea general extraordinaria”. Entre los motivos de la solicitud aparece Lorena Roqueta, la candidata ganadora en el orden de los trabajadores en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS). Roqueta, que encabezó la lista 15 del movimiento Hay Otro Camino, había comentado a la diaria que Adeom de Soriano fue el sindicato que la nombró ante la Corte Electoral.

En la carta de los trabajadores afiliados se propone incorporar el tema al orden del día de la eventual asamblea para que se informe “quién decidió promover, respaldar o impulsar la candidatura” de Roqueta; se pide saber con exactitud “si existió autorización de la asamblea general o mandato de los afiliados”.

Por otro lado, se aspira a obtener “aclaraciones sobre la idoneidad y los antecedentes” de Roqueta, en vista de la “información que ha circulado respecto de presuntos antecedentes judiciales vinculados al narcotráfico”. Luego del resultado del pasado domingo, que supuso la primera derrota del PIT-CNT en una elección de este tipo, se supo que Roqueta había sido condenada por un delito continuado de transporte de estupefacientes en 2014.

Además, los integrantes de Adeom Soriano pretenden recibir explicaciones acerca de “bajo qué autorización o mandato institucional” fue que la presidenta del sindicato, Sofía Bages, se postuló como primera suplente de Roqueta; también quieren que se aclare “si se utilizó la personería jurídica, el nombre, la representación institucional o el cargo que ostenta dentro de Adeom para respaldar dicha postulación, sin contar con la autorización expresa de la masa social”.

Finalmente, en la carta se aboga por una rendición de cuentas sobre la utilización de dinero de Adeom Soriano para “actividades de promoción, difusión o campaña vinculadas a dicha candidatura”, a los efectos de saber “qué cantidades de dinero se utilizaron, quién autorizó esos gastos, de qué fondos provinieron, qué comprobantes respaldan los gastos y qué recursos materiales o humanos de la asociación fueron utilizados”.

Asimismo, en otros cuatro puntos, el grupo de trabajadores también busca que durante la asamblea se informe cuál es la participación efectiva del sindicato tanto en la Federación Nacional de Municipales como en el PIT-CNT.

Con todo, los funcionarios afiliados al sindicato adelantaron una propuesta de resolución en la que se considera que es preciso retirarle el respaldo a la comisión directiva, convocar a elecciones anticipadas y garantizar “una transición democrática, transparente y respetuosa”.

Henry Herman, representante de la opositora lista 11 en Adeom Soriano, dijo a la diaria que ya lograron más de 100 adhesiones. Su corriente fue impedida de participar en el acto eleccionario que tuvo lugar a finales de 2025, en el marco de la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación y Cultura tras el incendio que destapó una trama de corrupción en la Intendencia de Soriano en 2021. La lista 11 es opositora a la oficialista lista 7, que ganó en las elecciones como lista única, a la que desde la oposición asocian con el Partido Nacional.

Herman sostuvo que en torno a la candidatura de Roqueta “faltó información al socio”, e hizo mención a las dudas que genera el lugar de Bages en la lista. El reglamento de las elecciones del BPS establece que “podrán registrar listas para la elección las organizaciones de trabajadores con personería jurídica vigente al momento de solicitar dicho registro o un número de electores no inferior al 1% de los habilitados para votar”.

Por otra parte, Herman afirmó que varios funcionarios municipales “no se sienten totalmente respaldados” por el sindicato. Dijo que hubo casos de “agresiones físicas de mandos medios” ante los que el gremio no respaldó a los trabajadores involucrados, porque “no están del lado del trabajador”. En cuanto a la eventual asamblea, indicó que la directiva tiene ocho días para contestar la solicitud.

“No era necesario asamblea”

Consultada al respecto, Bages dijo a la diaria que se trató de “una decisión de la directiva, en la cual se decidió apoyar a la candidata”, en referencia a Roqueta. La directora electa por los trabajadores es funcionaria de la Intendencia de Colonia e integrante de Adeom en ese departamento; sin embargo, fue impulsada por el sindicato de Soriano.

Según Bages, para esta decisión “no era necesario asamblea” en función de las facultades que posee el órgano de dirección del sindicato. Con respecto al segundo lugar que ocupó en la lista, reiteró que se trató de una “decisión de directiva”, que “tiene la potestad de hacer cierto tipo de decisiones y está bajo estatuto”.

Por otro lado, Bages aseguró que “en ningún momento pidieron nada de dinero” para la campaña. “No se utilizó absolutamente ni un peso y está todo por abogados, escribanos y contadores que tenemos en nuestra asociación”, afirmó.

Bages indicó que Adeom Soriano no está afiliado al PIT-CNT ni tampoco a la Federación Nacional de Municipales, por lo que a sus afiliados se les descuenta el 1% del salario como “cuota sindical”.

En cuanto al vínculo con Roqueta, Bages comentó que la candidata de Hay Otro Camino estuvo recorriendo el interior y muchos sindicatos le cerraron la puerta porque “la estructura del PIT-CNT hace la bajada de línea”. Afirmó que Adeom Soriano resolvió apoyarla ya que a ellos “nadie nunca” los ayudó durante las irregularidades que atravesó últimamente el sindicato.

Sobre el procesamiento judicial de Roqueta, Bages dijo que la candidata ganadora ya “salió a aclarar”. Además, se preguntó “qué candidato político no ha tenido antecedentes o ha tenido algún tipo de causa”, si bien puntualizó que el caso “en ningún momento se planteó” por parte de Roqueta.

Dada su posición en la lista, si Roqueta decidiera no asumir en el directorio -algo que han reclamado, por ejemplo, el diputado cabildante Álvaro Perrone-, Bages tendría que ejercer la representación de los trabajadores. Sin embargo, Bages aseguró que le “consta” que Roqueta asumirá el cargo. “No lo estoy manejando por el hecho de que Lorena sí va a asumir”, expresó.

En definitiva, Bages calificó el contenido de la carta como una “desinformación total” y cuestionó la manera en que se plantearon los puntos. No obstante, sostuvo que no tiene problemas en hacer una asamblea, porque no tiene nada que “ocultar”. “No sé a raíz de qué se promueve esto y siento realmente que están dolidos por cierto tipo de hechos. Si estaba acostumbrada la directiva anterior a hacer las cosas realmente mal, yo no voy a permitir que se sigan haciendo mal”, señaló; y agregó que hay “un grupete de gente que fue de la directiva anterior y es la que punza a que se juzgue o se señalen cosas que la [actual] directiva está haciendo realmente bien”.