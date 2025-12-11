El 17 de mayo de 2021, los bomberos lograron extinguir el fuego iniciado en la oficina del primer piso del teatro 28 de febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Soriano. Tiempo después, en mayo de 2024, el presidente del sindicato, Martín Herling, fue imputado y enviado a prisión preventiva por apropiación indebida, cheques sin fondos, incendio y falsificación de documentos. Como parte de la misma causa, en ese momento también fue formalizado el tesorero del sindicato y fue detenido el secretario general.

Paralelamente, en ese momento Adeom de Soriano ya se encontraba intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Asimismo, a inicios del 2025, la investigación repercutió en las entonces autoridades políticas de la Intendencia de Soriano, y más concretamente, en el hoy intendente reelecto del departamento Guillermo Besozzi. El jerarca fue imputado el 13 de marzo y permaneció en prisión domiciliaria hasta el 5 de mayo. A partir de allí, tuvo prisión nocturna y prohibición de acercarse a la intendencia, lo que la jueza Ximena Menchaca revocó el pasado 5 de septiembre.

Ahora, por lo pronto, al intendente de Soriano le corresponde fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la obligación de concurrir a firmar una vez por semana a la seccional. Más allá de eso, ejerce su cargo como intendente. Paralelamente, Adeom de Soriano permanece intervenido por el MEC, por lo pronto, hasta que se realicen las elecciones que están programadas para el próximo 13 de diciembre.

Luego de una asamblea encabezada por el interventor Luis Gonzalo Castillo el 14 de noviembre, se creó una comisión electoral, se fijó la fecha de elecciones y se estableció el primero de diciembre como día límite para la presentación de listas. Finalmente, se comunicó que el 13 de diciembre sólo competiría la lista 7, dado que, según reconoció el propio interventor al medio local Agesor, fue la única que se presentó en condiciones.

La polémica

Sin embargo, el 8 de diciembre la lista 11 —que también tenía pretensiones de participar en el acto eleccionario— remitió al MEC un escrito al que accedió la diaria. En él se hace referencia a un “accionar ilegal” de la comisión electoral designada de cara a la instancia del 13 de diciembre. Concretamente, el informe apunta a que se impidió la participación en el acto eleccionario incurriendo en una violación a la Constitución de la República y de “las normas específicas que regulan la libertad de asociación, sindicatos y de postulación de todo ciudadano a una elección”.

Asimismo, se señala que se “objetaron cuestiones formales y menores” para evitar la participación, y se agrega que luego no se abrió un “plazo razonable” para subsanar lo marcado como un error. Se enfatiza que, al tratarse de un gremio intervenido a “raíz de graves hechos delictivos atribuidos a la directiva anterior”, lo “mínimo y esperable” es “la celebración de un acto dotado de transparencia y legalidad”.

Se deja constancia además de que la lista 7, única aprobada, tiene una “tendencia” o está “sesgada” hacia el Partido Nacional (actual oficialismo departamental), algo que desde la visión de la lista 11 es de “público y notorio conocimiento”. “Por encima de todo está el sindicato y el derecho de representación, el ejercicio del sufragio en una elección libre, no viciada ni tendenciosa para favorecer a una lista oficialista”, se puntualiza.

Además, se atribuye “falta de actitud republicana y democrática” de la comisión electoral que es “avalada” por Castillo, interventor designado por el MEC. Se deja constancia de que este abogado es “simpatizante político del oficialismo a nivel de la Intendencia Municipal de Soriano”. En línea con estos planteos, la lista 11 solicita al MEC que “realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo la elección en forma lícita, transparente y contemplando los derechos superiores en juego”.

La situación actual

Henry Herman, titular de la lista 11, explicó a la diaria que para la presentación de la lista se siguió la modalidad que se venía utilizando desde 2010, lo que no prosperó porque “hubo una modificación del estatuto” impulsada por el interventor, en línea con lo encomendado por el MEC. El dirigente señala que esa información no fue disponibilizada, incluso luego de ser solicitada expresamente.

Actualmente, se mantienen contactos con el director de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC, Mario Galeotti, y se esperan comunicaciones desde la cartera con la comisión electoral. Más allá de estas acciones y el escrito, Herman adelantó que se presentará una denuncia ante el MEC. “Nosotros vemos un entramado alineado al sistema”, remató el dirigente de Adeom de Soriano.

Por su parte, Damián Márquez, secretario general de la Federación Nacional de Municipales (FNM), comentó que se está “al tanto” de lo sucedido, aunque agregó que se trata de una “problemática interna” y la federación no se puede “meter”. Por lo pronto, reconoció que se le manifestó a quienes estaban descontentos que hicieran los “reclamos correspondientes” ante el MEC.

De todas formas, y sobre la situación de fondo, remarcó que cuando hay una comisión electoral es por donde se debe estar “al tanto” de los requisitos y agregó que habitualmente “no se espera a último momento” para la presentación de las listas, dada la posibilidad de que se den este tipo de situaciones. “La comisión fiscal dice que es muy desprolijo [lo presentado], pero los compañeros están en todo su derecho de presentarse en el MEC”, concluyó.