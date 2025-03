Maniobras para financiar al gremio de funcionarios, irregularidades en el otorgamiento de libretas de conducir, ocultamiento de sobrefacturación, hospedaje para militantes, contrataciones, materiales y obra pública para votantes del Partido Nacional (PN) son algunos de los hechos investigados por la Justicia que llevaron al exintendente de Soriano Guillermo Besozzi a ser imputado por varios delitos, en la causa que investiga corrupción en la intendencia y que ya tiene al menos 35 personas involucradas.

La fiscal departamental Stella Alciaturi pidió la formalización del proceso contra Besozzi presentando como principal evidencia la transcripción de varias conversaciones entre el exintendente, otros jerarcas de la intendencia y particulares con los que negociaba favores desde el gobierno departamental. Durante la audiencia de formalización, Alciaturi presentó ante la jueza Ximena Menchaca unas 30 conversaciones que involucran a Besozzi en unos 16 asuntos a investigar.

Foto: Alejandro Heredia

“No te puedo dar ni un peso más porque yo estoy arriesgando ya mi carrera política”

La primera conversación que presentó la fiscal Alciaturi fue interceptada el 18 de junio de 2021, apenas un mes después del incendio de una oficina de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Soriano en el teatro 28 de Febrero que desató el inicio de la investigación. En esa conversación, el presidente de Adeom, Martín Herling, le pide al intendente un adelanto de 150.000 pesos y Besozzi le dice que ya van 600.000, pero finalmente le dice que “el gaucho” lo solucionará, en referencia al secretario general de la comuna, Daniel Gastán, otro de los imputados en la causa.

B: Bien, escuchame, acá estoy con el gaucho. H: Sí. B: Y es, a ver, yo jurídicamente ta. H: Sí. B: Lo traje acá al contador, y es hace un rato, yo 150.000 pesos que están arriba de ustedes, 150 más, nos vamos a 600.000 pesos arriba. H: Ah. B: Para mí es un riesgo político bestial, yo con lo que estoy de acuerdo te firmo en el Banco República, este, mejor dicho, lo que pasa [es] que también estuve averiguando cómo se hace eso, para que vos lo hagas, a ver, pa’ ayudarte, y me dicen, me dicen en el banco ‘no, tienen que venir ellos y nosotros solicitamos a la intendencia [que] inmediatamente tienen que descontar tal cosa’, ‘cesión de créditos’ me dijeron [...]”. H: Ajá. B: [...] Yo lo que no puedo es sacar esos 150.000 pesos de acá porque estoy regalado, pero regalado mal. H: Sí, sí. B: ¿Me entendés? ¿Vos no podrás conseguir 150.000 pesos con alguno de esos que les presta dándoles un cheque o algo y después ya lo meten ahí en, en la rueda del préstamo?

“Ya hicimos un cambio con el gringo yo le lleve unos toros“

Otra de las conversaciones presentada por la fiscal Alciaturi refiere al empleo de personas en la intendencia según su contribución en la campaña electoral y confluencia de intereses entre la intendencia y empresarios afines al PN. “El señor Besozzi recibe un viaje de vacunos (toros) de un camionero contratado por la IMS [Intendencia Municipal de Soriano], (Ricardo) Correa Oyarzo, el que, a cambio del transporte, recibe materiales de la intendencia. A fin de concretar dicha transferencia, el intendente imparte órdenes al director de obras, Pedro Nocetti, y este, a un funcionario municipal a quien llama “Cepillo”, quien, preocupado, reclama alguna documentación que respalde la orden recibida”, señaló la fiscal en su solicitud a la Justicia.

B: Ricardito. C: ¿Cómo estamos Guillermo? ¿Andás bien? B: ¿Cómo estás mijo? C: Bien, bien, buenazo buenazo, escuchame. B: Me alegro, sí. C: Vo’, vo’ estás en tu casa, ¿no? B: No ahora no, estoy llegando a la intendencia devuelta ahora [...] C: Ta, Guillermo, ta ta ta, después acordate el encargue mío. B: Ta, ¿qué era? Me quedaste en llamar hoy temprano, no llamaste nada. C: Te llamé sí, pero no daba el teléfono, después lo llamé a Mario yo pa’ avisarle que venía con los toros pa’ca, que le traía los toros B: Así que, ¿que eran? ¿Dos metros de granza? ¿Qué eran? C: Eh sí, tres metros de granza preciso y dos metros de arena. B: Ta dale, ya te lo voy a arreglar.

Besozzi llama al director de obras de la IMS, Pedro Nocetti, para coordinar la entrega del material:

B: Don Pedro, ¿cómo le va? N: ¿Cómo anda, patrón? B: Bien, ¿y usted? N: Bien, bien. B: ¿Cómo anda la cosa? N: Y ahí vamos, como peinando negros a los tirones, pero lindo lindo. B: Eeeeeeeeeeeso es lindo, vos sabes que te iba a llamar yo eh… na’, una boludez es, pero ta, que Ricardo Correa me pide tres metros de granza y dos metros de arena, si no le doy una mano allá en la chacra donde esta él. N: ¿A quién? B: A Ricardo Correa. N: Eh... ¿y dónde está él? B: Y, está en el Espinillo ahí, ¿no? Ahí, ¿viste entrando al camino del Espinillo?Ahí a la mitad, por ahí entra, ahí, al lado del basurero. N: No sabía que estaba ahí. B: Sí, Ricardo está ahí, está, está el paisano y es astuto, se separó de la mujer, yo qué sé.

Luego, Nocetti llama a Correa para coordinar y el camionero, ante las exigencias de Nocetti para documentar la entrega le responde: “Es garantido porque yo capaz que en esas voy ahora y la hago porque preciso medio de apuro [...] y ya hicimos un cambio con el gringo, yo le lleve unos, unos toros con el gringo [...] Y él me dijo Pedro te lo va a solucionar”.

La habitación 001

El hospedaje de militantes del PN en los hoteles Brisas del Hum y Colón fue otro de los capítulos investigados por Alciaturi. En este caso, la investigación detectó que el 24 y 25 de abril de 2024 la entonces precandidata a la presidencia de la República Laura Raffo se hospedó en la habitación 001 del Hotel Colón cuando visitó Soriano. Según el gerente del hotel, esa habitación la cede el hotel a personas notorias para promocionar sus servicios.

En la habitación 005 se hospedó parte de la comitiva de Raffo, invitada por la intendencia, por un monto de 4.800 pesos. Luego de la incautación, la IMS pidió que cambiaran la factura y la hicieran a nombre de la agrupación 903. La fiscal se refiere a una situación similar en el Hotel Brisas del HUM. En sus declaraciones a la fiscalía, el gerente del hotel expresó que luego de que incautaran las copias de las facturas realizadas a la intendencia, se comunicaron con el hotel “solicitando que se modificaran las facturas incautadas y las hicieran a nombre de una agrupación política”.

Obras y contrataciones para votantes blancos

Otra de las investigaciones que se desprende de las escuchas telefónicas está vinculada a la contratación de la empresa AYG Nievas y Mengen, que le alquila maquinaria a la intendencia y es propiedad del esposo de una funcionaria, con quien tienen una sede política del sector del intendente. “De la intervención realizada se desprende que, desde larga data, le estaban abonando aproximadamente el doble de las horas realmente trabajadas”, señala el pedido de formalización. En la conversación, de octubre de 2024, dos funcionarios dan cuenta de conocer “una adulteración grosera en los registros” y, a su vez, señalan que los pagos se cortaron a partir de la investigación penal.

La fiscalía también encontró en las intervenciones telefónicas una conversación entre el director de Logística, Jonathan Torres, y el contador Pedro Besozzi, en la que surge que estaban al tanto de los casos de sobrefacturación de las horas trabajadas por la máquina en el vertedero. En la conversación, Besozzi le advierte a Torres que si hace un informe sobre la sobrefacturación, “termina en jurídica”, y Torres le dice que acordó con el intendente: “Mi informe es muy livianito, yo hablé con Guillermo y me dijo hacelo livianito”.

Libretas y accidentes

La investigación determinó que Besozzi “imparte directivas al Director de Tránsito, Rodrigo Razquin, respecto a problemas expuestos por particulares o tercerizados que militan para su club político”, a raíz de una escucha entre el entonces intendente y el director de tránsito porque un militante chocó el auto estando ebrio.

R: Che, no… te comento porque te va a empezar a romper los huevos Torres. B: ¿Qué? R: Chocó en 18 y la rambla, se dio a la fuga, lo paró Policía. B: ¿Mamado? R: Sí, en Rodó y Lavalleja. Sí y le dio 2,0. B: Ta. R: Esta vez le tuvimos que sacar la libreta, te aviso porque te va a empezar a romper los huevos. B: ¿En la camioneta que dice 903 por todos lados? R: Pa… vos sabes que no se si en la camioneta…

En otra conversación, Besozzi habla con la esposa de un militante blanco de Dolores, Ruben Andrioli, para gestionar su libreta de conducir. Según se desprende de la conversación, Andrioli buscaba gestionar la libreta de conducir a través del intendente luego de perder el examen en Dolores.

B: [...] Cállate un poquito, el lunes tiene que venir para acá, ¿ta? Que le van a dar la libreta. Sra. de A: ¿El lunes? B: El lunes que viene. Sra. de A: Él antes te va a llamar. B: ¿Para qué me va a llamar? Escúchame, ¿para qué me va a llamar? Escúchame bien lo que te digo: él no me tiene que llamar, él tiene que venir el lunes con un chofer, ¿ta? Y hablar con el director, que está ahí a partir de las ocho de la mañana. Sra. de A: Fantástico. B: Que venga en el auto que va a hacer la prueba.

Campaña de recaudación en la intendencia

La fiscal señaló también que el intendente y el encargado de la auditoría, Germán Cavallero, que también fue imputado en la noche del jueves, “solicitaban contribuciones dentro de la IMS y fuera de ella para financiar actividades de la agrupación política”. Como evidencia, presentó la transcripción de una conversación entre Besozzi y Cavallero en la que hablan de la recaudación para un acto de campaña. “Él, Zoilo (encargado de la Unidad Ejecutora de Políticas Habitacionales de la IMS), me pidió 40, yo junté 20, hoy fui con la libreta y tomé por asalto la intendencia, junté 20 lucas, ya tengo la mitad y la otra mitad la pagamos y, como ya es principio de mes, salgo y rescato. Cuando me falte, yo te llamo, yo no te voy a pedir plata al pedo, tranquilo”, expresó Cavallero.

Una cuadernola como expediente y el faltante de 250.000 pesos

Otro punto mencionado por la fiscalía surge de una conversación entre el alcalde de Dolores, Joaquín Gómez, y Besozzi sobre un faltante de dinero en Villa Soriano y la preocupación de Besozzi por que el caso se haga público.

B: Tenemos un problemilla. No estás en altavoz ni nada, ¿no? G: No, no. B: Bueno, porque yo me estoy yendo, igual que vos. G: Sí. B: Y… bueno, tengo un problema en Villa Soriano, tengo una faltante de 250.000 pesos. G: Ajá… B: Este… que no tiene boleta aquel, no tiene nada, tiene una cuadernola yo creo. No se queda con nada, pero tiene un problema en el proceso, grave grave, no sabemos quién va a poner esa plata porque esa plata no se puede rendir [...] es así... este… yo no sé si aquel va a ser candidato a alcalde con ustedes o qué, porque yo le voy a pedir ahora que se vaya [...] Yo tengo un proceso, una investigación en curso y si… quedo regalau [...] no es que nos robó, capaz que fue y compró con papel de estraza [...] La plata no es nuestra, ¿me entendés? Yo creo que lo mejor es decir que quiere volver pa’ allá, que vuelva pa’ allá tranquilo y no levantar la perdiz me parece”. G: ¿Pa’ allá dónde decí’? B: Pa’ Dolores. G: Ta, entonces candidato de alcalde no lo vas a llevar a él ya. B: No, yo nunca pensé en llevarlo. G: Ah, ta.

El incendio del teatro 28 de Febrero y el inicio de la investigación

La fiscalía llegó a pedir la intervención a través del software El Guardián del celular del intendente, a raíz de la investigación que comenzó con la pericia de Bomberos, que constató que el incendio sufrido el lunes 17 de mayo de 2021 había sido intencional. El fuego se había originado en el primer piso del edificio del teatro 28 de Febrero, donde funcionaba una oficina de Adeom. Fue a partir de esa investigación que se descubrió la mayor trama de corrupción del departamento, dado que involucra delitos como liberación de cheques sin fondos, peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos, además de los imputados al intendente y los otros seis jerarcas de la intendencia en la noche del jueves.

Las primeras imputaciones se hicieron a mediados del año pasado, cuando la Justicia determinó la formalización del proceso contra Herling, por incendio, y del tesorero, José Luis Picca, por la comercialización de materiales de la intendencia. En mayo se entregó el secretario general, Juan Andrés Echenique, que estaba prófugo fuera del país, requerido por la Justicia por esta causa, que también involucró al empresario de Palmitas Pablo Posse, imputado por un delito de estafa.