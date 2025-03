El exintendente de Soriano Guillermo Besozzi fue imputado por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, en la causa que investiga hechos de corrupción en la Intendencia, por la que hay más de 20 personas imputadas por delitos como liberación de cheques sin fondos, peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos.

La jueza en lo penal de primer turno, Ximena Menchaca, dispuso como medida cautelar 180 días de prisión domiciliaria con colocación de tobillera. El abogado del exintendente, Nelson Rosa, anunció que apelará la decisión de primera instancia.

Besozzi fue detenido en la mañana del jueves y declaró ante la Fiscalía hasta media tarde, cuando fue conducido al juzgado para la audiencia de formalización. Con él también fueron detenidos y declararon en fiscalía el secretario general de la comuna, Daniel Gastán, y el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda, Pedro Besozzi, el director de Auditoría, Germán Cavallero, el director de Obras, Pedro Nocetti, y el director de Logística, Jonathan Torres. Gastán fue imputado por peculado, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones, Castillo fue imputado por un delito de cohecho calificado, Pedro Besozzi por peculado y abuso de funciones, Pedro Nocetti por un delito de peculado y abuso de funciones, Cavallero por un delito de concusión y omisión de denunciar delitos, mientras que Torres fue imputado por utilización indebida de información privilegiada, omisión de denunciar delitos y cohecho calificado. Todos con arresto domiciliario total.

El pasado jueves, la jueza departamental de primer turno, Ximena Menchaca, condenó a un funcionario de la intendencia, Alcides Rivero, al camionero Gilberto Castromán y al funcionario policial Pierre Capuccio, que habían sido imputados a mediados de julio del año pasado.

La trama de corrupción se destapó a raíz de un incendio en la oficina del primer piso del teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano. Bomberos determinó que su origen fue intencional, con el objetivo de quemar documentación vinculada a compras de la Intendencia de Soriano, registros de pagos a proveedores con cheques sin fondos y documentación administrativa del sindicato.

Besozzi: “El factor humano” en la falla de los controles

En agosto de 2024, tras las primeras imputaciones, Besozzi, acompañado por Gastán, compareció en la Junta Departamental en sesión extraordinaria, solicitada por él, para informarle a los ediles “de primera mano lo sucedido”.

En esa oportunidad, Besozzi pidió no “emparejar a todo el mundo por igual, porque no se lo merecen los funcionarios, no se lo merece la clase política” y consideró que, “como en todo cajón, hay manzanas podridas”. “Sigo defendiendo la función pública, a sus funcionarios, porque la amplia mayoría es gente de bien”, afirmó Besozzi, que adelantaba por entonces que el proceso de investigación seguiría.

Besozzi defendió que el ejecutivo departamental realizó “un montón de denuncias”, incluso la del incendio, y apuntó al “factor humano” en la falla de los controles que propiciaron las maniobras de corrupción. “El factor humano juega un rol súper importante, también los controles que tenemos que tener. Pero el factor humano termina en general siendo el que falla, más que lo técnico”, aseguró.

“Los controles hay que hacerlos, hay que insistir permanentemente (...) porque indudablemente que tenemos que ser mejores, porque es un trabajo diario tratar de ser mejores porque manejamos el dinero de la gente”, dijo Besozzi ante la Junta.