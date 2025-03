La “sorpresa” parece ser la sensación general en filas del Partido Nacional (PN), al menos en las primeras horas, ante la noticia de que Fiscalía pidió la imputación del exintendente –y candidato a la reelección– de Soriano, el blanco Guillermo Besozzi (del sector Alianza País), por irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según informó en una rueda de prensa el abogado de Besozzi, la Fiscalía lo investiga por un delito de peculado.

“A Guillermo lo conozco hace 30 años. Desde el punto de vista personal, es un hombre incuestionable. No estoy en Soriano para saber cómo funciona la intendencia. Lo que hay es una sorpresa” fueron las primeras palabras del senador blanco Sebastián da Silva (Alianza País), cuando fue consultado por la diaria sobre el tema.

Agregó que no va “a pensar que Guillermo no es la gente” que siempre supo que era, y subrayó que ahora hay que esperar “que la Justicia investigue y que vaya hasta el hueso”. “Hay que esperar. Hoy nos desayunamos [de la situación], nadie sabe. De todos los intendentes del PN, Guillermo es alguien que ha pasado por sus gestiones sin ninguna tacha, no es un intendente recién llegado”, insistió.

Por su parte, el también senador blanco Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, señaló a la diaria que primero “a todos” les sorprendió “un procedimiento de este tipo”, porque fue “absolutamente indebido”, ya que “lo fueron a buscar con la Policía a la casa, una cosa inusual”. Para el senador, lo correcto hubiese sido “citarlo, nada más”. “Desde ese punto de vista, es un exceso, que ya es una muestra de una intención. Porque Guillermo Besozzi no reviste ninguna peligrosidad y mucho menos de que se vaya a fugar”, sostuvo.

Agregó que tiene “temor” de que se trate de una “andanada de grupos de poder en Fiscalía”, de una Fiscalía “absolutamente politizada”. Además, Botana señaló que también le sorprende “una cuestión de este tipo” en un hombre del que “nadie” tiene un “concepto diferente de que es una muy buena persona”.

“A mí me tomó por sorpresa, porque no tenía la menor idea de las circunstancias”, dijo en una rueda de prensa el senador blanco Martín Lema, candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana. Agregó que cuando conoció la noticia, “a través de medios de prensa”, les preguntó a sus “allegados” en Soriano, quienes tampoco “conocían las características”. “Por lo tanto, la verdad es que no conozco ni por qué está la situación ni qué pasó con la situación, ni he tenido la oportunidad de hablar con nadie del entorno que me pueda describir las características de los hechos”, sostuvo.

Consultado sobre cómo se va a procesar este tema dentro del PN, Lema dijo que no es parte del directorio blanco, y que con esto no se lava “las manos”, pero siempre en una primera etapa se deben “reunir elementos, más allá de un partido político”. “A mí, cuando me han preguntado por casos de personas vinculadas a otros partidos políticos, mantengo la misma prudencia, porque detrás de estos hechos hay una cantidad de circunstancias que, como yo desconozco, tengo que ser prudente”, señaló. Por último, dijo que este hecho “para nada” afectará la imagen del PN, “que va a cumplir 189 años de historia”.

A su vez, el senador blanco Javier García, líder de Alianza País, dijo en conferencia de prensa que también le “sorprendió” la noticia. “Es más, la semana pasada había salido esta investigación, que había iniciado la propia intendencia, y hablé por teléfono con Guillermo para interiorizarme: me contó que era una investigación que venía de varios años atrás. Tranquilamente, me estuvo contando los detalles y que nunca lo habían llamado a declarar en la materia”, sostuvo.

García dijo que también lo sorprendió “el procedimiento”, que no es “muy habitual”. Pero agregó que debe ser “muy prudente”, porque no tiene “más información” que la que publicó la prensa. “Esperemos a ver qué información surge y cuáles son las acciones. Todos conocemos a Guillermo, fue intendente muchos años y todos sabemos la opinión que tiene el sistema político de todos los partidos sobre él”, finalizó.