“El desarrollo nacional es equilibrado o no existe, no es desarrollo, es sólo el crecimiento de algunas zonas”, dijo este jueves a la prensa el presidente Yamandú Orsi, tras asistir al acto de asunción del intendente de Río Negro, Guillermo Levratto. La discusión sobre esos equilibrios y qué significan en términos de recursos va a estar sobre la mesa en los próximos días, ya que el artículo 214 de la Constitución de la República establece que 30 días antes de la presentación del presupuesto quinquenal –que debe remitirse al Parlamento antes del 31 de agosto– la comisión sectorial de descentralización que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) deberá asesorar al Poder Ejecutivo sobre los recursos que corresponderán a los gobiernos departamentales. Por lo tanto, antes del 31 de julio deberá resolverse una negociación compleja entre el gobierno nacional y los 19 gobiernos departamentales, que, por otra parte, acaban de asumir sus funciones este jueves y viernes.

Teniendo en cuenta lo exiguo del plazo, el director de la OPP, Rodrigo Arim, junto con el subdirector Jorge Polgar y el coordinador del área de Descentralización de la OPP, José Manuel Arenas, ya mantuvieron reuniones sobre este tema con los 19 nuevos jerarcas comunales, informó Arenas a la diaria. Las negociaciones formales se darán en la comisión sectorial de descentralización, integrada por los intendentes y por seis ministerios, y presidida por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y comenzarán después de que se reúna por primera vez el Congreso de Intendentes surgido de las elecciones de 2025, instancia prevista para el jueves 17 de julio.

El mandato de Orsi fue “acordar con los intendentes antes del 31 de julio un nuevo marco de transferencias”, señaló Arenas. Los recursos nacionales destinados a los departamentos se distribuyen con base en cuatro criterios: territorio, población, necesidades básicas insatisfechas y crecimiento económico (a menor crecimiento, mayores recursos). Arenas evaluó que los criterios actualmente vigentes “están desactualizados” porque fueron modificados por última vez durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en 2005.

Según la información del Observatorio Territorio Uruguay de la OPP y de acuerdo con los datos de población del Censo 2023, los departamentos con mayor volumen de transferencias per cápita en 2024 fueron Treinta y Tres, Flores y Florida, mientras que los que recibieron menos fueron Montevideo, Canelones y Maldonado (ver gráficos).

Arenas recordó que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se creó el Fondo de Asimetrías, que tuvo como objetivo “combatir esta desigualdad que se estaba generando por una distribución con base en criterios desactualizados”. El fondo estuvo constituido por unos 250 millones de pesos por año, que “se distribuyeron en base a un acuerdo político del Congreso de Intendentes”, pero “las asimetrías no solamente siguen tan vigentes como en aquel entonces, sino que una comisión interinstitucional que iba a ser creada y que fue dispuesta por una ley de rendición de cuentas del período anterior nunca funcionó”, ni tampoco propuso nuevos criterios de “cómo hacer una distribución justa”, señaló Arenas.

Afirmó que desde la OPP “hay voluntad” de modificar los criterios para que haya “una distribución más justa de las alícuotas, pero partiendo de la premisa de que para eso no es necesario más dinero”. Remarcó que el Ejecutivo nacional quiere “que todo el mundo tenga presente que en un contexto económico complejo, la nueva distribución en base a alícuotas genera que, por supuesto, haya departamentos que ganen y departamentos que pierdan, y eso va a requerir, naturalmente, un entendimiento entre los propios intendentes”. “En general, hay una tentación de decir ‘se hace una nueva distribución con base en los parámetros de justicia a la actualidad, pero nadie pierde plata’. Bueno, eso podría hacerse en un contexto económico que no es el actual”, insistió.

En la misma línea, consultado por la prensa este viernes durante la asunción del intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, Orsi dijo respecto a los recursos para las intendencias que “hay que repartir lo que hay, no podemos caer en cosas que no son realizables”.

Arenas consideró que, con los criterios actuales, las injusticias que se dan en la distribución de los recursos “afectan especialmente a los departamentos ubicados al norte del río Negro, que de alguna manera fue lo que el Fondo de Asimetrías intentó atender”. “Lo cierto es que lo hizo sin demasiado criterio, pero para nosotros es importante atender esas injusticias”, indicó.

Fondo Metropolitano: el reclamo de Montevideo y Canelones

Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se conformó el denominado Fondo Metropolitano, que asistió con 25 millones de dólares a Canelones y con 100 millones de dólares a Montevideo. Ese fondo no se reeditó durante el gobierno de Lacalle Pou.

Los dos departamentos principales del país reclaman que la actual distribución de recursos los perjudica. Francisco Legnani, intendente electo de Canelones por el Frente Amplio, dijo a la diaria que cada montevideano recibe per cápita 2.300 pesos por año, cada habitante de Canelones recibe 3.800, mientras que, en la otra punta, cada poblador de Flores recibe 17.200 pesos per cápita. “Por tanto, tenemos una asimetría. Y eso fue comprendido en su momento por el Congreso de Intendentes”, en ocasión de la creación del Fondo Metropolitano, enfatizó. Sin embargo, durante el gobierno de Lacalle Pou ese fondo se discontinuó y “hubiese sido deseable que se mantuviese”.

Legnani aseguró que, de cara a la actual negociación con la OPP, las intendencias de Montevideo y Canelones ya definieron que propondrán que se reedite el Fondo Metropolitano. Dijo que no se está pidiendo ningún “privilegio” ni “beneficio por el hecho de tener el gobierno nacional del mismo color político que nosotros”, sino que se solicita esto “porque entendemos que corresponde”. “Vamos a ver con qué respuesta nos encontramos”, apuntó. Reconoció que el gobierno nacional encontró “una situación delicada desde el punto de vista de los números”, pero afirmó que las intendencias “tenemos todo el derecho de que se nos trate con estricta justicia”.

La prioridad en el “interior profundo y con más dificultades”

En cambio, otras intendencias proponen otro tipo de criterios. Las intendencias del Partido Nacional están elaborando una propuesta fundamentada técnicamente y este lunes habrá una reunión para intercambiar, de cara a la negociación con la OPP. Para el intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso, la clave está en “fortalecer” los recursos otorgados y tener presentes las asimetrías territoriales que existen en el país para “evitar procesos de vaciamiento poblacional que se dan en el centro del país”: “Aquello de que para ser justos hay que tratar diferente a los diferentes”, dijo a la diaria. “Evidentemente, eso es lo que filosóficamente tiene que estar en el planteo, y para eso la variable poblacional tiene que ser en algún aspecto secundaria. Y sí, la variable territorial tiene que estar más jerarquizada para [combatir] esa asimetría”, consideró Enciso.

Sobre el planteo de Montevideo y Canelones de reeditar el Fondo Metropolitano, afirmó que personalmente estaría de acuerdo siempre y cuando “el interior profundo y con más dificultades también sea atendido”. “Si vos me decís ‘crece la torta para todos’, no tengo problema. Si vos me decís ‘hay que optar entre uno y otro’, voy a defender el criterio del interior versus lo metropolitano, que tiene otros recursos, otras espaldas, que son intendencias con un desarrollo estructural e histórico de recursos mayor al de cualquier departamento más chico”, aclaró.

Para la OPP, tanto la posibilidad de conformar un Fondo de Asimetrías como un Fondo Metropolitano estará en el paquete de la negociación de las transferencias del gobierno nacional en general, y el organismo no tiene una posición tomada al respecto, aclaró Arenas. “Nos parece que la existencia eventual de un Fondo de Asimetrías u otros fondos, como otrora fue el Fondo Metropolitano para atender también injusticias con Montevideo y Canelones, tiene que estar sobre la mesa. Nos parece que ese intercambio y esa discusión hay que darla, pero siempre bajo la premisa de que el contexto económico no permite que una distribución con base en parámetros actualizados establezca la necesidad de que nadie pierda plata por eso”, reiteró Arenas. “Sí sabemos que no puede pasar que se reedite un Fondo de Asimetrías como se hizo por primera vez en el período pasado, que se distribuyan los fondos y no se trabaje en ver cuál es la distribución justa”, acotó.

Respecto al trabajo con Montevideo y Canelones, Arenas dijo que, más allá del vínculo con la OPP, hay una voluntad del gobierno nacional de trabajar específicamente con esos departamentos sobre “algunos desafíos que la zona metropolitana enfrenta”, en particular el plan de movilidad metropolitana, lo que también implicará financiamiento. Añadió que Montevideo y Canelones “se han visto afectados por disposiciones del gobierno anterior, pero no en cuestiones vinculadas estrictamente a las transferencias de la OPP, sino a otras políticas en particular”.

Consultado sobre este tema por la prensa, Orsi recordó que la eliminación del Fondo Metropolitano, que se produjo cuando él era intendente de Canelones, “generó incomodidad, y eso no fue una linda señal”. “Veremos cómo seguimos de aquí en más”, indicó.

Históricamente, los intendentes siempre lograron acuerdos con el gobierno nacional en materia de transferencias de recursos, salvo en el 2000. Si no hay acuerdo entre las partes, con el presupuesto se envía una propuesta del Congreso de Intendentes y otra propuesta del Poder Ejecutivo, y será el Parlamento el encargado de resolver cuál prefiere. Arenas se mostró confiado en que en estos días se llegará a “un acuerdo razonable”.

El factor Orsi

“No te podés llevar mal con Orsi, es como el intendente 20”, dijo en entrevista con el programa No toquen nada de Del Sol FM Nicolás Olivera, intendente reelecto de Paysandú por el Partido Nacional. Su compañero de partido y flamante intendente de Maldonado, Miguel Abella, afirmó en su acto de asunción, en presencia de Orsi, que “el presidente fue intendente durante diez años, fue secretario general, conoce bien la realidad de las intendencias; estoy seguro de que va a estar para ayudarnos”.

Este viernes Orsi explicó que asistiría a la asunción de Enciso en Florida porque tiene una “relación personal” con él desde la época del Congreso de Intendentes y a partir de un “gran amigo en común”, el diputado nacionalista Alberto Perdomo, ya fallecido. “Ahí quedamos con una especie de acuerdo moral de tener siempre la figura de alguien como Alberto, que tejió tanto para que la política no derivara en aquello de la polarización extrema”, contó.

Enciso recordó que Orsi en algún momento dijo que él es “del sindicato de los intendentes”, y consideró que, “llegado el momento, si hay alguna diferencia fuerte o alguna traba en las negociaciones que se inician en estos días con la OPP, él podrá estar laudando y contemplando genéricamente la problemática global de los intendentes”. “Yo creo que hay una sensibilidad latente conocida por parte del presidente Orsi en estos temas, así que ahí hay una carta de crédito de poder llegar a los acuerdos respectivos”, estimó.

En el caso de Canelones, el hecho de que no sólo Orsi sino varios jerarcas que hoy están en el gobierno nacional, como Etcheverry, hayan pasado por la intendencia de ese departamento para Legnani “allana mucho y facilita el diálogo”, porque “no hay que explicarles las necesidades que tiene Canelones, lo conocen de memoria”.

Legnani destacó que Orsi estuvo muy presente en el Congreso de Intendentes y tiene una relación “muy fluida” con todos, “independientemente del color político, de mucha construcción colectiva, de mucho diálogo”. Además, valoró que como intendente “conoce perfectamente la realidad de los gobiernos departamentales y eso va a ayudar mucho en el vínculo con el Congreso de Intendentes”.

La dependencia de las intendencias con el gobierno nacional

Arenas mencionó que entre el 35% y el 45% de los recursos de la mayoría de las intendencias del país –salvo Maldonado, Montevideo y Canelones– provienen del gobierno nacional. Valoró que esto no es un problema para la autonomía de los gobiernos departamentales porque se trata de recursos en términos generales “de libre disponibilidad, es decir, son los intendentes los que en un marco de acompañamiento y de control del gobierno nacional resuelven las prioridades y las inversiones a realizar”.

De todos modos, el jerarca anunció que en este período se apuntará a impulsar el fortalecimiento institucional de las intendencias en materia de capacidades fiscales, ya que “las intendencias se enfrentan en términos generales a dificultades para el cobro de sus tributos” y eso “genera en mayor o menor medida dependencia de estas transferencias [del gobierno nacional], que todo el mundo entiende que deberían ser cada vez menores”.

Enciso afirmó que el problema que tienen la mayoría de las intendencias del interior del país es que no tienen tributos que sean fuertes en recaudación. “Los tres tributos principales son patentes, contribución urbana y contribución rural. La contribución urbana es importante en Montevideo, estimo que en Colonia, obviamente en Maldonado, tal vez en Rocha, pero en los demás departamentos es irrisoria, es un 10-15% del presupuesto en recaudación propia. Te defendés con la patente, porque el Sucive ha servido para uniformizar la cosa y el parque automotor crece. Y la contribución rural es relativa, los 15 a 18 millones de dólares que recaudamos por año nos dan para hacer la caminería que tenemos que hacer”, detalló el intendente de Florida. “Entonces, el problema es que hay departamentos que, por más que hagan los deberes, no tienen una posibilidad de aumentar demasiado la recaudación. Y es ahí donde las transferencias del gobierno central, en tiempo y forma, y los aumentos son importantes para poder hacer obras”, concluyó.