El presidente de la República, Yamandú Orsi, continuó este viernes participando en las ceremonias de asunción de varios intendentes. Desde Lavalleja, departamento que por primera vez tendrá un gobierno departamental del Frente Amplio, Orsi aseguró que el flamante intendente, Daniel Ximénez, “tiene las cosas muy claras” y “la sobriedad que le hace falta a los momentos que corren”.

El presidente se refirió a la “fortuna” de “poder vivir en un país donde un partido deja y le da lugar al otro” y “no se genera ninguna crisis institucional porque eso ocurra”. Dijo que en “tiempos de turbulencia electoral”, “parece que todo eso se desarma o se echa por la borda; sin embargo, baja el agua y todo vuelve a la normalidad”. El caso de Lavalleja, consideró, es “una demostración de que la alternancia en el gobierno, por parte de los partidos sólidos uruguayos, es una realidad”.

Con relación a las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos departamentales, consultado sobre si se prevén partidas extras, el presidente dijo que se trata de una “negociación permanente” entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y las 19 intendencias, si bien “hay que repartir lo que hay, no podemos caer en cosas que no son realizables”, apuntó Orsi. “Lo que ha venido pasando a lo largo de todos estos años es que, en la medida en que las intendencias cumplen con sus obligaciones y se establecen compromisos de gestión –que hay que fortalecerlos–, también se da que el Poder Ejecutivo tiene mayor tranquilidad”, expresó el mandatario.

En cuanto al Fondo Metropolitano de Infraestructura, que fue discontinuado en el período de gobierno anterior, Orsi consideró que esa situación “generó incomodidad” y “no fue una linda señal”, ya que “había surgido a partir de un acuerdo entre todos los intendentes”. “Veremos cómo seguimos de aquí en más, por supuesto que mirando al futuro y sin pasar boleta”, agregó.

Orsi sobre reestructura en ASSE: “Bienvenidos sean los cambios que posibiliten avanzar en la salud de nuestra gente”

Este viernes, el presidente volvió a ser consultado por los cuestionamientos a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por la reciente creación de cargos, acompañados por aumento de sueldos en los puestos gerenciales. Orsi señaló que tiene “la real tranquilidad de que el presidente y las autoridades de ASSE están en el buen camino”.

El jueves Orsi había afirmado que, según lo que ha hablado con las autoridades del organismo, las resoluciones de ASSE no suponen “un salto en los costos”, ya que, “de acuerdo a la reestructura que están armando, va a haber un ahorro de dos millones de dólares al año”. “Lo que no se frena es la atención a la salud de nuestra población. Lo que no se frena es la provisión de medicamentos que a la gente le faltaba. Lo que no se frena es la atención bastante más rápida a nuestros ciudadanos que a veces tienen que estar meses para que los puedan atender. Esa es la única certeza que tiene que tener la población”, aseveró el presidente, y acotó, en ese sentido, que “la reestructura está hecha para que eso ocurra”.

“Desde el momento en que las autoridades de ASSE me confirman que acá se está haciendo economía –dicho de otra forma, que se generó un colchón de dos millones de dólares anuales para hacer esta reestructura–, bienvenidos sean los cambios que posibiliten avanzar en la salud de nuestra gente”, reafirmó.