Este miércoles, el Partido Nacional (PN) puso la mira en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y denunció la creación de varios cargos y aumentos de sueldo en la gerencia del organismo. Los diputados del PN Amin Niffouri y José Luis Satdjian fueron los encargados de hacerlo público, en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.

Niffouri dijo que están “altamente” preocupados con las autoridades de ASSE y por eso harán un “llamado urgente” a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la cámara baja porque se encontraron “con un nuevo organigrama”. Aseguró que se crearon “52 cargos nuevos y 44 aumentos de sueldo a nivel gerencial”, y que hay aumentos de 20%, 40% y 60% en sueldos “arriba de 200.000 pesos”, y que este nuevo organigrama implicaría un costo anual “de más de tres millones de dólares”.

El diputado dijo que están verdaderamente “sorprendidos” por esto e insistió con que llamarán a las autoridades para que comparezcan en forma “urgente”, porque esta medida “va a contrapelo” de lo anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hace poco tiempo, “con las pautas salariales”. “Y a contrapelo del discurso que se quiere dar. No nos olvidemos de los sueldos más bajos de ASSE: un auxiliar de enfermería gana en el orden de 44.000 pesos, y acá se están pasando sueldos de 150 y 200 a 300 y pico de miles de pesos”, aseguró. Además, acotó que las autoridades de ASSE “deberían dar marcha atrás con este tema”.

Por su parte, el diputado Satdjian, que fue subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el gobierno de Luis Lacalle Pou, también dijo que le sorprende la decisión del directorio de ASSE “desde el punto de vista asistencial”, porque “estamos atravesando la ola de frío, con los hospitales saturados, como así lo declararon las propias autoridades de ASSE”, y también hay “cola de ambulancias en las puertas de emergencias”.

Satdjian sostuvo que “todo se basa”, como ya lo habían denunciado, “en un directorio que no tuvo controles” porque el Frente Amplio “decidió no nombrar a los integrantes sociales del directorio de ASSE”, por eso recién ahora tuvieron acceso a las actas y pudieron percatarse “de que hubo ese aumento de sueldo desmedido, totalmente fuera de contexto, que no va en línea con lo que es el relato”.

El diputado subrayó que, por un lado, escucharon a las autoridades de ASSE, del MSP y del MEF hablar del “déficit heredado en ASSE” y, por otro lado, “se aumentan los sueldos en 146 millones de pesos anuales”. “Entonces, se cae el relato de que supuestamente se había dejado una situación crítica. Por otro lado, no hay plata para pagar a los proveedores pero sí para aumentarse los sueldos, y la asistencia recae en los trabajadores de la salud, con sueldos muy disminuidos en algunos casos”, dijo.

Por último, Satdjian dijo que convocarán al directorio de ASSE cuando retorne su presidente, Álvaro Danza, ya que “está usando su licencia extraordinaria, no está en el país”, justo “en el medio de esta situación”.

La historia oficial

Por el otro lado, desde ASSE se señaló que, durante la actual administración, el directorio “decidió iniciar un proceso de reestructura organizacional que permitió alcanzar un ahorro para ASSE del entorno de siete millones de pesos al mes, unos dos millones de dólares anuales, tomando como referencia el período comprendido entre junio de 2024 y junio de 2025”.

“En este período se redujeron 63 contratos en ASSE central, disminuyendo de 1.191 a 1.128. Durante la actual administración se han creado 39 nuevas funciones, y no 52, como se ha señalado. De esas 39, sólo 13 generan costo. Además, se suprimieron 15 funciones existentes previamente. Para ocupar estas funciones nuevas, ingresaron únicamente siete personas a la institución. El resto fueron redistribuciones de trabajadores de ASSE”, sostiene la comunicación de ASSE.

Por último, indicaron que, al asumir, “la actual administración se encontró con un amplio incremento de los funcionarios, debido a que en los últimos tres meses de la gestión anterior se presupuestó a 793 personas”. “Al menos 100 de ellos eran cargos de confianza de la administración saliente y hoy son funcionarios de ASSE”, finalizaron.