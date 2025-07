El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este jueves a la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones, y allí fue consultado por la prensa sobre diversos temas que han estado en agenda esta semana, como los cuestionamientos al nuevo pasaporte uruguayo y la reestructura de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En primer lugar, Orsi, que finalizó esta semana su participación en encuentros de líderes internacionales, destacó que las reuniones bilaterales que mantuvo le “hacen bien a nuestro comercio”, y consideró que hay “una intención de estar en este mundo tan complejo, hay una necesidad de atar todo lo que está desatado”, ante las políticas comerciales de Estados Unidos.

Sobre la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el mandatario valoró como “muy gratificante” la oportunidad de “hablar más de media hora” con el presidente argentino, Javier Milei, con quien, señaló, “quedamos en seguir conversando algunos temas hacia adelante”. Además, durante su participación en la cumbre de los BRICS, “estuvimos con gobernantes de Vietnam, Egipto, Sudáfrica y Angola, donde hay actores que son de mucho peso”, señaló.

Luego, Orsi fue consultado sobre los cuestionamientos del nuevo pasaporte uruguayo, que se expide desde el 16 de abril y no diferencia entre ciudadanía legal o natural. Tal como informó la cancillería, Orsi aclaró que los señalamientos provienen de Alemania, cuya embajada en Uruguay afirmó que no se aceptarán los pasaportes por no especificar el lugar de nacimiento, mientras que en el caso de Francia no existen restricciones, sino una revisión del protocolo.

Orsi se refirió al cambio como “un compromiso asumido con algunos organismos internacionales” y afirmó que fue “tomado con alegría”. Sin embargo, sostuvo que, “si hay algo que haya que corregir, siempre estamos dispuestos”, aunque el caso de Alemania, por ahora, sea algo “muy puntual”. El presidente aseguró que la modificación del documento no afecta su seguridad.

Sobre la creación de nuevos cargos y aumentos en ASSE: “Me consta que no hay un salto en los costos”

Este miércoles el Partido Nacional denunció la creación de más de 50 cargos y 44 aumentos de hasta un 60% del sueldo en la gerencia de ASSE. Consultado al respecto, el presidente aseguró, según lo que ha hablado con las autoridades del organismo, que estas resoluciones no suponen “un salto en los costos”, ya que, “de acuerdo a la reestructura que están armando, va a haber un ahorro de dos millones de dólares al año”.

“ASSE tiene que hacer lo que tiene que hacer, por ejemplo, darle medicamentos a la población. Eso se está logrando, que es lo primero. Lo segundo es que toda su reestructura, todo su funcionamiento, no puede disparar los costos. Me consta, por los informes que me dan, que no hay un salto en los costos, sino que con los mismos recursos se hizo la reestructura”, afirmó Orsi.

En ese sentido, señaló que su deber es “darle toda mi confianza a la gente que está haciendo por la salud lo que siempre quisimos que hicieran”. En cuanto a los salarios, consideró que, a nivel técnico, “el mercado a veces manda”.