“Es una emoción tan grande, tan inmensa, tan difícil de explicar”, dijo Gulnor Saratbekova, la ciudadana legal uruguaya que recibió el primer pasaporte que reconoce a los ciudadanos legales que residen en Uruguay, entregado este miércoles en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, y la subsecretaria Gabriela Valverde. El principal cambio es que en el pasaporte el campo “Nacionalidad”, que indica el lugar de nacimiento, ahora se denominará “Nacionalidad/Ciudadanía” y se le dará el código “URY”.

Con esta modificación la DNIC se adecua a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para permitir que los pasaportes de los ciudadanos legales indiquen la ciudadanía y no el lugar de nacimiento, y así habilitar “una coincidencia entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular”, según explicó el organismo estatal.

Otro de los cambios consiste en que se elimina el título “Lugar de nacimiento” de los pasaportes comunes, algo que no se considera obligatorio según el documento 9303 de la OACI.

Saratbekova nació en Tayikistán, país de Asia que limita con Afganistán, y, según contó en diálogo con la prensa, llegó a Uruguay hace 25 años, obtuvo la ciudadanía uruguaya, pero en su país de origen no se permite la doble nacionalidad y “no hay una diferenciación entre ciudadanía y nacionalidad”. “Al recibir una ciudadanía, automáticamente se pierde la ciudadanía y la nacionalidad, por lo que había quedado apátrida”, apuntó, y destacó: “Con esto recupero la libertad, recupero la vida, recupero tantas cosas que realmente es increíble”.

Gulnor Saratbekova en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) Foto: Alessandro Maradei

Señala que cada vez que viaja, incluso a Buenos Aires, “siempre fue una travesura de nunca saber si me dejaban pasar o si me agarraban en algún lugar y me deportaban”. “Era una incertidumbre tan grande que realmente es increíble”.

Esta adecuación es un reclamo de ocho años del colectivo Somos Todos Uruguayos, que en su página web explica que antes de 2016 la distinción entre ciudadanía natural y legal “no lesionaba ni el derecho a la identidad ni el derecho a la libertad de movimiento y circulación internacional de los ciudadanos legales”, pero que esto cambió cuando el Estado uruguayo aplicó lo establecido por la OACI sobre que “el documento de identidad expedido por los países debe indicar la nacionalidad del portador”.

El cambio “comenzó a causar problemas graves y costosos para los ciudadanos legales, pues el Estado uruguayo empezó a emitir pasaportes electrónicos y cédulas de identidad cuyo portador es ciudadano legal uruguayo pero nacional de otro estado, aquel en el que nació”, subraya la organización.

Este miércoles, previo a la ceremonia de entrega del pasaporte, el colectivo celebró en su cuenta de X el cambio y destacó que ahora los documentos “dejarán de dar ‘error’ al viajar, permitiendo la libertad de circulación que antes toda la ciudadanía tenía”. Además, festejó que la OACI haya aclarado la normativa y que ahora se pueda “solucionar por la vía administrativa”.

Por otro lado, Saratbekova precisó que con esta modificación ahora es “casi” uruguaya, y al ser consultada sobre qué hace falta para que lo sea del todo respondió que para eso es necesario “pensar en los más vulnerables”, que son los niños, quienes “todavía no pueden acceder a esto”. De todas formas, aseguró que este es un “primer paso” por el que están “felices” e “inmensamente agradecidos”.

Ciudadanía natural o legal De acuerdo a la Constitución uruguaya, los ciudadanos de Uruguay pueden ser naturales o legales. Los primeros son “todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República” y “los hijos de padre o madre orientales, cualquier haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico”. Las personas extranjeras que tienen derecho a la ciudadanía legal son aquellas que tengan “buena conducta”, “familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República; o que no teniendo “familia constituida en la República”, sí tengan alguna de las cualidades anteriores y cinco años de residencia habitual en el país; y, por último, quienes “obtengan la gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes”.

Nuevos pasaportes comenzarán a expedirse a partir del 23 de abril

A su vez, el director nacional de Identificación Civil, Williams García, dijo a la prensa que los pasos a seguir para hacer la adecuación son los mismos que para sacar cualquier pasaporte: en las oficinas, por la web o por Abitab o Redpagos.

Mencionó que los pasaportes no vienen impresos, lo que les dio la posibilidad de “adecuar el pasaporte a la nueva lectura en cuanto a nacionalidad/ciudadanía”, todo bajo la recomendación de la OACI. García indicó que “faltaba adecuar” la situación, ya que “las recomendaciones estaban hace tiempo”.

Por lo tanto, según remarcó, al asumir esta “fue una de las prioridades” marcadas dentro del MI, y es así que comenzó el trabajo con los técnicos de la cartera. “En principio, estamos procurando adelantar tiempos porque venimos con una demanda altísima”, comentó.

En ese sentido, recomendó a los ciudadanos que hoy tienen el beneficio que no vayan “de forma masiva”, ya que “el derecho ya está conseguido” y “está todo previsto”, por lo que sugirió que, a medida que “vayan teniendo la necesidad de viaje, se acerquen y vamos a ir dando las respuestas”. El director estima un número de 12.000 personas que podrían acceder a esta modificación. Los nuevos pasaportes con este cambio comenzarán a expedirse el 23 de abril.