Es el tercer mandato de Carlos Enciso en Florida. Lo asumió teniendo en primera fila al presidente Yamandú Orsi, sentado junto a los expresidentes Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Lacalle y las exvicepresidentas Lucía Topolansky y Beatriz Argimón. También estaban allí los diputados por el departamento Álvaro Rodríguez Hunter y Carlos Rodríguez Gálvez. Esa primera línea fue, en gran medida, receptora directa de su discurso este viernes.

Anticipó que, a diferencia del intendente saliente Guillermo López, él no llegaba a la ceremonia con algo “bien armado”, sino con “un punteo” con base en “unos papeles bastantes desprolijos” –“algo va a salir”, apuntó–, y se tomó el tiempo para nombrar a cada uno de los ilustres visitantes destacando aspectos muy puntuales o rememorando anécdotas personales. Desde la charla que mantuvo con Luis Lacalle Pou y que lo marcó para decidir su primera candidatura a la intendencia en 2010 a la aparición de Lucía Topolansky, al advertir que “nos íbamos a pasar de algunos copetines”, para “disolver rápidamente” la reunión que mantenía “en la chacra, con el dueño de casa”.

De allí en más, habló de temas departamentales, pero desde un enfoque de producción, de región y del país todo. Planteó la necesidad de mirar en “clave nacional” temas que repercuten en algunas de las mayores problemáticas del centro del país. Dijo que existe “una dificultad de empleo, por asuntos exógenos”, y que el “el dato objetivo es el problema de trabajo y de empleo muy importante”. Puso como ejemplo la actividad industrial de la capital departamental cuando asumió su primer mandato, en 2010, de la que ya no están ni la curtiembre ni la lanera Piedra Alta.

“El punto de coordinación entre un gobierno departamental y un gobierno nacional es ver estos temas. Es ver la capacidad de generar mayor empleo y desarrollo, mayor equidad, mayor oportunidad”, indicó, y fue especialmente enfático sobre el medio rural. “La población rural nuestra cada vez es menos”, remarcó, destacando la trascendencia de su “entramado social”, ya que “lo rural no es sólo tener las vacas para mandar al frigorífico”.

En tal sentido, señaló que, ante una eventual ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, hay que tomar en cuenta aspectos relacionados al desarrollo en el territorio. “¿Cómo vamos a competir con Europa?, ¿cómo nos vamos a complementar si en Uruguay la población rural hoy anda en el 4%? En Francia es el 18%, en España el 19%, en Italia el 27,5%”. En Uruguay “se cierran 70 tambos por año. En 2016 teníamos 2.716 tambos. A 2024 estamos en 2.200 tambos. Hoy hay 400 tambos y poco en Florida. Antes llegábamos a casi 1.000. Estos son temas a los que un gobierno departamental no puede estar ausente, independientemente del ABC de siempre”. Enciso cree que es necesario “instalar estos temas en el Congreso de Intendentes con el gobierno, con los ministerios. Es clave país. No es por Florida, es por las desigualdades que estamos viendo desde el punto de vista poblacional, territorial”. “El desarrollo integral es atacando estos temas de fondo. Hay que generar equipos; generar la actitud para poder revertir esta situación”.

Tanto durante el discurso como en una rueda de prensa que brindó al bajar del escenario montado frente al edificio municipal, Enciso planteó también la necesidad de cursos de formación, tanto de la Universidad Tecnológica como del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, “de desarrollo de nuevas tecnologías, de educación, de inteligencia artificial, de polos tecnológicos… A un departamento tradicionalmente agroexportador, productivo, como el nuestro, estos temas no nos deben ser ajenos. Ahí es donde tenemos que generar valor”. “¿Por qué no una escuela de lechería en el campo que está por adquirir Colonización?”, preguntó durante la rueda de prensa. Dijo que él, como intendente, puede “liderar un proceso en ese sentido, en algunos temas, pero es una tarea colectiva, en la que también tienen que estar el gobierno nacional, los alcaldes, las intendencias, las fuerzas vivas productivas, y ahí estamos”.

“Me interpela”, dijo el presidente

Al terminar el acto, Orsi narró que estuvo comentando las palabras de Enciso junto a Topolansky. “A ese enfoque desde y hacia lo productivo no sólo lo comparto, sino que también nos invita a pensar juntos. Me voy gratamente satisfecho por el enfoque que le dio”. Cree que, “más que desde la vocación territorial”, es un planteo desde “la vocación productiva de cada uno de los territorios. Me interpela, pero es de los desafíos que más me gustan”.

También se refirió a temas que aparecieron en el discurso del acto de cambio de mando de Florida y en el de otros gobiernos departamentales, como el de la caminería rural. Orsi recordó cuando, “hace más de 20 años, se decidió, en momentos de crisis, pasarles rutas nacionales a las intendencias”. “Durante el último gobierno de Tabaré Vázquez fue una discusión muy dura que dimos desde las intendencias, sin diferenciar bancadas. Es un reclamo histórico que es de recibo, pero que tiene que ver con los fondos nacionales”.

Sobre si existe margen para que el gobierno nacional incorpore a su jurisdicción rutas hoy departamentales, dijo que “hay que conversar mucho, porque ha sido un compromiso histórico el no gravar más, no recargar con tributos, pero a su vez ha sido también un desafío histórico ver cómo se involucran de otra forma los actores, los protagonistas de la producción”. “Siempre queda pendiente cuál es la mejor forma de aquello de que el que rompe paga. Ahí no se puede hablar de la trinchera nacional o la trinchera departamental. Es un desafío de carácter nacional al que, estoy seguro, le vamos a encontrar la vuelta, así como le encontramos la vuelta a las patentes”.