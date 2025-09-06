La jueza Ximena Menchaca revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria nocturna del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y mantuvo la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la obligación de concurrir a firmar una vez por semana a la seccional, según informó la Fiscalía.

Besozzi estuvo en prisión domiciliaria entre el 13 de marzo y el 5 de mayo y desde esa fecha cambió el régimen solamente a prisión domiciliaria nocturna, entre las 0.00 y las 7.00. En junio de este año, la jueza había revocado la prohibición de acercarse a la intendencia.

A la salida de la audiencia, Besozzi dijo que el tiempo le “va dando la razón”. “Llevamos seis meses y hoy por hoy no hay nada nuevo [...]. Estoy conforme y contento de que podamos tener libertad, que es algo tan preciado para nuestras vidas cuando uno se siente inocente”, afirmó, según informó Telemundo.

Besozzi fue imputado el 13 de marzo por un delito de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, en el marco de una causa iniciada en mayo de 2021, a raíz de un incendio intencional en la oficina del primer piso del teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano.

Por esta causa fueron imputadas más de 20 personas vinculadas a la intendencia por delitos de liberación de cheques sin fondos, peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos durante el período pasado.

A pesar de su situación judicial, Besozzi fue electo intendente de Soriano en las departamentales de este año y asumió por cuarta vez como jerarca municipal. El jerarca fue el candidato nacionalista más votado de la elección departamental, obtuvo 21.000 votos de un total de 28.000.