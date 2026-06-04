La policía detuvo al líder de la organización que tenía “la gran distribución de cocaína” en Punta del Este y Maldonado

El Ministerio del Interior informó este jueves sobre la detención de 16 personas, como resultado de la Operación Jacobo que apuntó a una organización que se dedicaba a la distribución de cocaína en Punta del Este y Maldonado.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el éxito de la operación que fue iniciada hace más de un mes por la Jefatura de Policía de Maldonado y la Brigada Antidrogas del departamento, destacó la importancia de la operación “para el departamento y para el país” y la calificó como “un hito relevante” en el combate al narcotráfico.

Negro dijo que la estrategia de policiamiento inteligente y focalizado planteada en el Plan Nacional de Seguridad tiene “una de sus expresiones más importantes” en Maldonado por el despliegue territorial y por la dimensíon de las operaciones. En ese sentido, destacó que fueron detenidos los líderes de las principales organizaciones de narcotráfico del departamento, considerando la detención del delincuente conocido como El Kane, quien controlaba el microtráfico en San Carlos.

El Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, detalló que en los 16 allanamientos que implicó la operación fueron detenidas 16 personas: 11 integrantes de la organización que habían sido marcados como objetivos en el trabajo de inteligencia y otras cinco personas.

Trezza informó que fueron incautados 53 kilos de cocaína “de máxima pureza”, que tiene un valor de unos tres millones de dólares, correspondientes a unas 300.000 dosis. Además, se incautaron nueve vehículos, algunos de alta gama y las motos que se utilizaban para distribuir la cocaína.

El jefe de Policía de Maldonado destacó el rol de la fiscalía y los cuerpos investigativos y operativos de la policía que permitió “la eliminación de este tipo de organización”. En ese sentido, resaltó que se detuvo “al principal cabecilla de la organización, que administraba aproximadamente 20 bocas en Punta del Este y Maldonado”, y manifestó que la organización realizaba “la gran distribución de cocaína en el departamento”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Azambuya, señaló que “la Policía Nacional va a brindar todo el apoyo logístico, tecnológico y de recursos humanos necesario para poder “neutralizar amenazas para nuestro país y garantizar el resultado”.

A su vez, valoró el trabajo de la fiscalía y la importancia del trabajo junto con la Policía para lograr levantar la evidencia necesaria para que los responsables sean llevados a la Justicia. Azambuya señaló que la estrategia de la Policía Nacional abarca a todas las organizaciones en su contexto, “desde lo micro a lo macro, desde las incautaciones que puedan haber en las bocas al lavado de activos”.