Sin menciones directas a su situación judicial, Guillermo Besozzi asumió este viernes por cuarta vez como intendente de Soriano, en una ceremonia realizada en el Palacio Municipal de la comuna y ante la presencia de dirigentes del Partido Nacional, como los senadores Javier García y Carlos Camy y el exsenador Jorge Gandini.

Hasta hace dos semanas, Besozzi tenía prohibido el ingreso a dependencias departamentales debido a la medida cautelar dispuesta por la Justicia en el marco de su imputación por siete delitos: peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. Sin embargo, finalmente, la jueza departamental de 1er turno, Ximena Menchaca, resolvió levantar esa restricción, aunque el ahora intendente continúa bajo arresto domiciliario nocturno.

Sobre las 10.30, se inició la ceremonia de traspaso de mando. El intendente saliente, Rubén Valentín –quien asumió en febrero, cuando Besozzi comenzó su campaña para la reelección–, dio un breve discurso en el que auguró que el intendente hará “de taquito” su cuarta gestión y también agradeció a los medios de comunicación, “que siempre están presentes”, si bien “a veces nos pegan y a veces nos van a favor”. Besozzi, hacia el final de su discurso, retomó la mención de Valentín a la prensa y sostuvo que “nos enseña todos los días, también cuando marca las problemáticas”.

El intendente aseguró que su cuarto gobierno supone un desafío “bastante más grande que el primero”. Besozzi se mostró emocionado al agradecer la presencia de su familia en el acto y se refirió especialmente a sus nietos, a quienes invita a que se les vaya “el miedo de estar en la política”, porque, aseguró, “la política bien habida es la mejor herramienta para hacer por la gente en un país democrático y republicano como el nuestro. Es la mejor herramienta que existe. Para hacer por el otro, para mejorar”.

En esa línea, el intendente celebró el “sistema democrático y republicano que tiene este país”, al que consideró “lo más lindo” y una “herramienta para hacer, para mejorar, para cambiar las realidades”. Además, se refirió a la circunstancia de gobernar el departamento con un gobierno nacional de otro signo político, a diferencia de lo que ocurrió en su tercera gestión, pero aseguró: “Yo goberné muy bien cuando me tocó con otro partido arriba que no fuera de mi pelo”. Besozzi sostuvo, “sin desmerecer a ninguno”, que Luis Lacalle Pou fue “un gran presidente”; y ahora, le “toca con un colega”, en referencia al presidente Yamandú Orsi, por el cual “tiene gran aprecio” por haber sido un “gran compañero de Congreso de Intendentes”.

Besozzi también se dirigió a Valentín y señaló que le tocaron “vivir cinco meses que no fueron fáciles”, porque “las circunstancias eran diferentes”. “Le dije que iba a estar muy cerca suyo”, comentó Besozzi y, de inmediato, agregó: “Lejos”, lo que provocó risas en la sala.

“Un gobierno de más mantenimiento que otra cosa”

“Se viene un gobierno con nuevos desafíos”, reafirmó el intendente, quien aseguró que no se “conforma”. “La conformidad en la política tiene que ser solamente cuando logramos un mejor departamento, un mejor país, una mejor salud”, sostuvo y acotó que la vocación de servicio público, “cuando se hace con ganas, con ahínco y con buenas costumbres, funciona muy bien”.

“Yo creo que cada uno de los que estuvo durante estos cinco años anteriores, y cada uno de los que estarán los cinco años que vienen, van a dejar todo en la cancha para hacerlo mejor”, sostuvo acerca de su equipo de gestión. En referencia al gobierno que “pretende” hacer, Besozzi dijo que intentará “hacer un gobierno más tranquilo”, porque, consideró, “a veces hacemos tanto y a veces nos cuesta mantener”. En ese sentido, acotó: “Yo quiero hacer un gobierno de más mantenimiento que otra cosa. Quiero mantener muchas cosas que se han hecho a través de los años, y que quiero que esté floreciente como cuando se hizo de nuevo”.

No obstante, reconoció que hay “cosas que no se hicieron, que no se terminaron, y siempre hay mucho para hacer”. Mencionó las obras de acceso a El Tala, “que no se terminó porque, lógicamente, no dio el tiempo para hacerlo y estaba planteado en el presupuesto”.

Besozzi señaló que durante este gobierno van “a apostar fuertemente” al “factor humano, a estar cerca de la gente, a recorrer cada rincón del departamento –como lo hemos hecho siempre–, cerquita de cada uno, tratando de resolver los problemas de cada uno y de cada una de esas instituciones que hacen posible que nuestro departamento esté un poquito mejor”, afirmó.

“Hay que intentar, por todos los medios, apostarle a la política del laburo, apostar a la política de la inversión, apostar a la política de vivienda, acompañar y ayudar las políticas nacionales en la línea que sea”, agregó. Besozzi apuntó que el departamento seguirá con la “mirada” de “intentar llevar adelante las mejores políticas en conjunto con cada uno de aquellos del sistema político que tengan ganas de hacer por el departamento lo mejor, por su gente lo mejor”.

Al cierre, el jefe departamental, con referencia a la frase de Lacalle Pou, expresó: “Me gusta hacerme cargo y me voy a hacer cargo de este departamento con cada uno de ustedes si es que quieren que todos los días estemos un poquito mejor”.