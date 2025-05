El respaldo electoral logrado ayer por Guillermo Besozzi en Soriano fue como una señal de alivio a casi dos meses de tensión, desde que el 13 de marzo pasado la Justicia lo imputara por siete delitos y su reelección para la intendencia se pusiera en cuestión.

“Fue duro decir ‘sigo’”, comentó anoche Besozzi durante su discurso en plaza Independencia de Mercedes tras conocerse el resultado irreversible de que por cuarta vez será el intendente de Soriano.

Recluido en su chacra a las afueras de la capital departamental y con apenas cinco días para hacer campaña, después que la Justicia le flexibilizara las medidas cautelares, el ahora reelecto intendente vivió este domingo una nueva dificultad en su carrera a la reelección al no poder votar.

Su credencial se encontraba inscripta para sufragar en la Oficina de la Juventud, una dependencia municipal a la cual el candidato nacionalista no puede acercarse. El lunes pasado, cuando la jueza Ximena Menchaca le retiró la tobillera y le permitió salir de su casa entre las 19.00 y las 00.00 para hacer campaña, le prohibió acercarse a dependencias de la intendencia, como es el local en el que le tocaba sufragar.

La fiscal que ahora tiene a su cargo el caso, Karen Escobar, había alertado a los abogados del intendente de que, en caso de que se acercara a votar, actuaría en consecuencia. Esa consideración fue la que llevó al candidato blanco a no sufragar.

Tras esa situación, decidió recorrer el departamento y durante toda la tarde del domingo visitó varias localidades ubicadas en el eje de la ruta 2, como Palmitas, Rodó, Santa Catalina y Cardona. Ya con la noche sobre el cielo del departamento, volvió a Mercedes, donde aguardó el resultado de las urnas.

Sin rencores y llamado a la unidad

En una plaza Independencia colmada de simpatizantes blancos, Besozzi dijo que “no tienen rencores” y llamó a la unidad para que el departamento siga creciendo.

“Esto es de todos ustedes que laburaron, es de mi familia, que me aguantó”, dijo apenas subió a la caja de una camioneta y tomó el micrófono. “Hemos pasado momentos difíciles”, expresó, pero pidió a sus seguidores “ir a casa con el deber cumplido. Mañana hay que reconstruir, hay que zurcir”, es necesario “tender puentes”, porque “yo no concibo la vida si no hay unidad, si no hay respeto”.

Manifestó que “el sistema político tiene que ser ejemplo de unidad, de trabajo. Marcar diferencias ideológicas está bien, pero no pasar la línea, porque después para reconstruir se hace mucho más difícil”, opinó.

En ese sentido, dijo que “no va a cambiar nada”, que seguirá “estando cerca de la gente”, y que “muchos periodistas, fundamentalmente de Montevideo, piensan que esto es un boliche y no lo es: la Intendencia de Soriano es una de las mejores intendencias del país”, aseguró.

Repitiendo lo que había dicho mientras estaba detenido en su casa y, luego, cuando pudo salir al ruedo de la campaña, insistió en que tiene “la conciencia tranquila, porque yo lo único que he hecho, con aciertos y errores, es que a los sorianenses les vaya un poquito mejor”.

Finalizó su discurso señalando que “el poder que nos confiere la gente cada cinco años hay dos formas de usarlo, una para el mal y otra para el bien, y nosotros durante 20 años lo hemos usado para el bien”.

“Ganó en justa ley”

El candidato más votado por el Frente Amplio (FA), el maestro de la ciudad de Cardona Pablo Ponce, dijo que llamó a Besozzi y lo felicitó “porque ganó en justa ley”. “El pueblo decidió que no era tiempo para que el FA gobernara y uno respeta lo que el pueblo dice”, reflexionó.

Los números en Soriano

Según los datos de la Corte Electoral, escrutado el 96% de las mesas receptoras de votos en el departamento de Soriano, el Partido Nacional tenía 26.848 votos, el FA tenía 18.509 y el Partido Colorado, 6.446. Besozzi fue el candidato más votado dentro de su partido, con 20.074 votos.