Femicidio: una adolescente fue asesinada en San José

Movilización de Ni Una Menos, el 3 de junio, en el Centro de Montevideo.

El agresor la apuñaló en la vía pública y se entregó en una policlínica; habían sido compañeros de liceo.

Este jueves de noche, una joven de 19 años fue asesinada a puñaladas por un hombre de 21 años en Ciudad del Plata, en el departamento de San José.

Varias personas llamaron al 911 para informar acerca de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en las calles Rivera y Treinta y Tres. Cuando llegó la Policía, la mujer estaba inconsciente y llamaron a la ambulancia, que constató su muerte, informó la Jefatura de Policía de San José.

La Policía recibió un llamado de la policlínica de Ciudad del Plata, que es conocida como “Hospitalito”, en el que daban cuenta de que el agresor se había hecho presente con una cuchilla y había manifestado haber apuñalado a la joven “porque la odiaba”.

La adolescente era estudiante del Liceo Libertad Lausarot de Ciudad del Plata y había sido compañera de liceo del agresor, que residía en el mismo barrio. El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia. Según informó el diario San José Ahora, no había denuncias previas contra el victimario.

El liceo al que pertenecía la joven dispuso la suspensión de las clases y en un mensaje difundido en redes sociales expresó el dolor por el crimen y llamó a reflexionar sobre la violencia de género como un problema social.