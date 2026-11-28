Lorena Roqueta, candidata por Hay Otro Camino en el orden de trabajadores en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), fue la protagonista de la semana tras triunfar de manera inesperada el domingo. Abogada de profesión y afiliada a Adeom Colonia, obtuvo el apoyo del 45% de los activos tras postularse con el respaldo de Adeom Soriano. En las horas siguientes a la victoria recibió muestras de apoyo de dirigentes blancos y colorados, y señaló a la diaria Radio que en sus recorridas “la gente decía ‘yo no quiero más al PIT-CNT’”.

En ese marco, lo que debía ser una semana de celebración cambió el miércoles cuando El Observador informó que Roqueta fue procesada en 2012 por un delito continuado de transporte de estupefacientes; posteriormente, se confirmó que se la había condenado por esa investigación. Siendo de público conocimiento su militancia en el Partido Nacional (PN), y más específicamente en el Espacio 40 de Colonia, recibió el respaldo, por ejemplo, de los senadores Sebastián da Silva y Javier García.

Sin embargo, y más allá de los cuestionamientos por no haber hecho pública esta información durante la campaña, Roqueta complicó su situación al decir en primera instancia en El Observador que había sido “sobreseída” por esa causa y luego reconocer a Montevideo Portal que la condenaron. Pero eso no fue todo, porque el jueves dijo a En clave país que asumió “una responsabilidad para salvar” a su hermano y que ella “no sabía nada” de la actividad ilícita en la que también participaba su expareja. El viernes, El Observador hizo públicos detalles del expediente judicial donde Roqueta reconoce haber transportado marihuana en varias oportunidades para afrontar las cuentas familiares. También figuraba una conversación que fue interceptada, en la que le dijo a su entonces pareja: “Tengo que cortar esto”. Él le respondió: “Ya tengo. Andá a fijarte en la bolsa que hay uno cortado”, y luego le indicó dónde se encontraba el resto de la droga: “Está en el bolso negro en el living”.

Estas diferencias entre los hechos y sus declaraciones motivaron nuevos cuestionamientos de actores políticos. Por ejemplo, desde el Frente Amplio (FA) la senadora Bettiana Díaz apuntó a través de su cuenta de X que lo “totalmente reprochable” no es que la directora electa del BPS haya cometido en el pasado un delito, sino que “un día sí y otro también elija deliberadamente mentirle a toda la ciudadanía”. “Su derecho a la reinserción no la exime de la responsabilidad política”, añadió.

El diputado cabildante Álvaro Perrone, quien ya había señalado que Roqueta “no debería asumir” en el BPS, dio un paso más en cuanto a su responsabilidad política. El viernes, a través de su cuenta en X, expresó que “el Senado debe actuar” haciendo cumplir el artículo 198 de la Constitución de la República, que establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de “destituir a los miembros de los Directorios o a los Directores Generales con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan”.

PN: falta de costumbre y la no intervención del “sistema político”

Con el expediente judicial y las contradicciones de Roqueta sobre la mesa, públicamente muchos dirigentes del PN la respaldaron. La senadora Graciela Bianchi apuntó a través de X que “es duro saber Derecho y comprobar que dirigentes políticos y periodistas, incluso los respetables, opinan sin saber perjudicando a personas honorables que han cumplido con la Constitución y la ley”.

La excandidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll fue más concreta y puntualizó en el programa televisivo Esta boca es mía que siente que “hay un ensañamiento” con Roqueta. Argumentó que los problemas que ha tenido para reconocer los hechos tienen que ver con que “es una mujer que no está acostumbrada a estar en los medios”. “Para mí no se equivocó. Lo que pasa es que la gente espera, con el morbo que estamos acostumbrados a manejarnos, que ella cuente el detalle de todo”, concluyó la exdirigente de Adeom sobre las últimas salidas públicas de la directora electa del BPS y las diferencias con el expediente judicial.

Rodrigo Goñi, diputado nacionalista que preside la Cámara de Representantes, reconoció en Radio Sarandí que lo sucedido “es una falta ética” y “cualquier ciudadano” le “puede reprochar” a Roqueta. Sin embargo, apuntó que solo le pueden pedir la “renuncia” quienes participaron “activamente en la campaña” y la propusieron para llegar al cargo. “Lo que me cuesta a mí es que un sistema político que no tenía que ver en este entuerto –ni antes ni durante ni después– se meta ahora a hacer ese ensañamiento”, remató el representante, quien, al igual que Ripoll, apeló a que se trata de alguien que “recién ingresó” a lo público y no consideró la “debida entidad y gravedad” de sus dichos.

El riñón: respaldo de lista 40, Adeom Soriano y Tarariras

Fuentes de Espacio 40 señalaron a la diaria que la sensación general es de “molestia con la situación”, ya que no permitió “festejar un hecho histórico”. Más allá de eso, se entiende que, reconociendo la “sorpresa” que produce la información conocida y lo “negativo” que representa, se debe “bancar”. En lo que respecta a Roqueta, se sostiene, simplemente, que “no hay ningún impedimento legal” para que asuma.

María de Lima, senadora suplente, secretaria del directorio del PN y una de las dirigentes políticas más cercanas a Roqueta, dijo a la diaria: “La respaldo y mucho”. De Lima destacó que Roqueta “no negó que existió una condena” y, además, lo que se hizo público “coincide en términos generales con lo que declaró”. Consideró que tanto las escuchas como la información recabada de la investigación policial pueden generar dudas o hacer pensar que faltó contar alguna parte si son leídas de forma aislada”. Asimismo, remarcó que todo lo que se dio a conocer “forma parte de una investigación”, lo que “no quiere decir” que la Justicia haya probado todo, aunque el caso culminó en 2014 con la condena a Roqueta a 22 meses de prisión y 90 días de tareas comunitarias.

“Capaz que ella, al contarlo, no explicó todos los detalles o no fue suficientemente clara, pero decir directamente que mintió es una conclusión demasiado fuerte”, opinó.

José Pereyra, director del BPS por los empresarios y líder de Hay Otro Camino, respaldó a Roqueta luego de su primera contradicción. Entre otras cosas, señaló en el programa Fácil desviarse que “se había comido un garrón”.

Luego de conocidos los detalles del expediente judicial, también mantiene el respaldo de Adeom Soriano. Sofía Bages, presidenta del sindicato y primera suplente de Roqueta (quien asumiría en su lugar), apuntó a la diaria que el logro conseguido fue “un hecho histórico”. En ese marco, “por ahora” se está “a la espera” de la asunción de Roqueta. Sobre los cuestionamientos que recaen sobre la directora electa, la representante sindical prefirió no dar declaraciones apelando a que “es una historia de su pasado”.