El intendente de Montevideo sostuvo que si bien la administración departamental entendía que no era necesario “quitar a los taxis de las plataformas”, debe respetar la decisión adoptada por la Junta Departamental.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió este viernes al decreto aprobado por la Junta Departamental de Montevideo (JDM) este jueves, que prohíbe a las aplicaciones de transporte personal, como Uber y Cabify, utilizar taxis para prestar dichos servicios, y dijo que, si bien no encuentra conveniente la norma adoptada, el gobierno departamental tiene que “trabajar” con ella.

El proyecto fue impulsado por el edil frenteamplista Gonzalo Sánchez, perteneciente al Movimiento de Participación Popular, sector que apoyó la medida. Esto suscitó críticas de parte de varios curules de la oposición, que en su mayoría votaron contra la iniciativa, excepto por los nacionalistas Diego Rodríguez y Gabriel Cunha, y Guillermo Kruse, electo por la Coalición Republicana, pero que actúa como independiente. Incluso existieron reparos dentro del oficialismo: tal es el caso del sector Seregnista —espacio que encabeza Bergara—, así como la Vertiente Artiguista, que acompañaron la medida por una cuestión de disciplina partidaria.

En ese sentido, y en una rueda de prensa que consignó Info Capital, Bergara remarcó que la decisión adoptada en la JDM no es una con la que se encontraba de acuerdo, ya que la pretensión de la Intendencia de Montevideo (IM) “no era la prohibición”, sino “la obligatoriedad de que los taxis cobraran en función de lo que decía el taxímetro, y no las tarifas dinámicas de las aplicaciones”.

“Nosotros pensamos que podía corregirse con esa obligatoriedad sin esa necesidad de quitar a los taxis de las plataformas”, afirmó, aunque reconoció que ante “la separación de poderes que hay entre Ejecutivo y Legislativo a nivel departamental”, la decisión terminó por recaer en la JDM. “Es la norma con la que tenemos que trabajar”, resumió el intendente.

Limpieza: “Sin duda que ha mejorado” y se cumplió “con creces”, acuerdo con Adeom sobre nuevos ingresos

Durante el intercambio, también se le consultó a Bergara por las negociaciones entre la IM y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo, tras el paro y la asamblea del jueves, en la que los trabajadores resolvieron continuar con el diálogo en torno a los diferentes conflictos entre las partes, y que el intendente valoró positivamente.

“Siempre mantener el diálogo abierto es importante para nosotros”, destacó, y subrayó que la IM no desistió de eso en ningún momento. Además, calificó como una “buena noticia” el hecho de que los trabajadores del área de recolección retornaran a sus tareas, ya que eso permite que “el servicio funcione normalmente”. Así, dijo que, más allá de algunos “días complejos”, la recolección “sin duda que ha mejorado” recientemente, y el mapa de limpieza de los contenedores “se muestra mucho más verde que hace un par de semanas”.

Respecto a los reclamos del gremio con respecto a la contratación de nuevos funcionarios al área de limpieza, Bergara remarcó que “hay una programación de ingresos” y que en la actualidad se está trabajando en la incorporación de cerca de 70 personas para cumplir con dichas tareas. Asimismo, remarcó que “los ingresos de funcionarios, las promociones y los ascensos están acordados con el gremio” en el convenio colectivo que la IM acordó con Adeom a principios de este año, y que “por lo tanto, estas cosas están planificadas”. “Lo comprometido en cuanto a ingresos en el año 2026 se ha cumplido con creces”, aseguró.