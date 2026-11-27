A una semana de su ingreso con carácter de grave y urgente a la Comisión de Movilidad Urbana, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó el jueves el proyecto de decreto que prohíbe que los taxis puedan trabajar dentro de las plataformas de vehículos privados, como Uber y Cabify. La iniciativa, impulsada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), fue aprobada con 20 votos afirmativos y 11 negativos.

“Es con bastante dolor que tengo que informar que la bancada de Seregnistas va a acompañar esta moción por disciplina partidaria, porque nosotros entendemos que es un error”, afirmó el edil frenteamplista Gonzalo Zuvela, quien abrió el debate en sala. Los dos ediles de Seregnistas –el sector del intendente Mario Bergara– y el edil de la Vertiente Artiguista votaron afirmativamente por disciplina partidaria.

En tanto, en el Partido Nacional hubo votos divididos. Los ediles de la lista 22 –liderada por Santiago Caramés– votaron negativamente, al igual que la mayoría de los ediles de la mayoritaria lista 1. Los ediles nacionalistas Diego Rodríguez y Gabriel Cunha votaron a favor, así como Guillermo Kruse, quien fue electo por el lema de la coalición, pero es independiente. El único edil colorado, Federico Paganini, tampoco acompañó la iniciativa.

El proyecto llegó a la votación con algunos cambios en su redacción, producto de negociaciones. A su vez, el oficialismo se comprometió a autorizar nuevos permisarios para compensar los vehículos que saldrán de las aplicaciones. “Si las tarifas se disparan y esto termina generando que no haya disponibilidad en las aplicaciones, va a ser porque no cumplieron ese compromiso”, advirtió Cunha. Según los datos que manejan los ediles, los taxis representan alrededor del 30% de los vehículos que usan las aplicaciones para despachar viajes.

El artículo 1, que modifica el digesto departamental, establece que “las plataformas electrónicas que intervengan en la contratación del servicio regulado en esta sección no podrán, en la misma plataforma, ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes” del “servicio de transporte privado de interés público de taxímetros”. A la redacción original se añadió que “los operadores de plataformas electrónicas podrán operar distintas plataformas, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas para ese tipo de transporte en la normativa que lo regula”.

“No me voy a dejar amedrentar ni voy a ceder ante amenazas de ninguno de los actores implicados en este tema, y mucho menos de las multinacionales que generan precariedad”, afirmó, por su parte, el edil del MPP Gonzalo Sánchez, quien presentó el proyecto. Sánchez aseguró que el cambio “no va en detrimento de las aplicaciones”, sino que “separa lo que es un rubro de lo que es el otro”.

Con todo, el edil del MPP afirmó que quien se beneficiará de la modificación será el usuario, “que va a pedir un taxi y se le va a cobrar la tarifa que estipula el Ministerio de Economía y Finanzas”. “Vamos a dejar de ser engañados por este tipo de multinacionales que lo único que vienen a hacer acá es desregular el mercado y generar este tipo de enfrentamiento”, remarcó.

Asimismo, Sánchez propuso crear a futuro “nuevos medios tecnológicos que puedan subsanar el problema del despacho de taxis para esas cooperativas pequeñas que quedan por fuera del sistema”.

La edila del Partido Comunista Fátima Vázquez señaló que “el Estado tiene responsabilidad, tiene que regular, tiene que controlar e intervenir cuando las reglas del mercado generan desigualdades”. En ese sentido, defendió que el proyecto ponga “un punto final a ese gris normativo”, que es la “superposición irregular donde un ciudadano pide un vehículo particular por aplicación y le termina llegando un taxi, muchas veces bajo condiciones tarifarias opacas”. Sostuvo que es “un paso necesario y responsable para ordenar la movilidad de Montevideo”.

“Nos pasamos un pueblo”, consideró edil seregnista

El problema que da origen al proyecto es la asignación de taxis a usuarios que solicitan un vehículo particular a través de las aplicaciones, a quienes igualmente se les cobra la tarifa correspondiente a estas plataformas. En la Comisión de Movilidad de la JDM, desde hace varios meses está a estudio un proyecto –promovido por el edil nacionalista Rafael Seijas y el frenteamplista Zuvela– para actualizar la reglamentación de las aplicaciones. A la comisión han comparecido distintos actores involucrados.

“Parte de esto que se está sometiendo a votación nosotros lo compartimos: evitar que una aplicación despache un taxi cuando pidieron un auto y que después lo cobre como coche, cuando eso está estrictamente prohibido por el digesto [departamental]”, expresó Zuvela. Señaló que “había acuerdo generalizado entre oficialismo, oposición y el Ejecutivo [departamental] de que eso había que impedirlo”.

En ese sentido, Zuvela dijo que “fue una sorpresa que esto se manejara de esta manera”. El edil del FA consideró que “no es un buen antecedente poner arriba de la mesa cosas que no son las que se venía conversando, porque no son las que se venía conversando; quien diga lo contrario miente”. También reconoció que el espíritu del proyecto busca dar una solución al problema, pero “nos pasamos un pueblo”.

Según Zuvela, al asistir a la comisión por el proyecto anterior, el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, “en ningún momento dijo que la intendencia quería prohibir que los taxis fueran despachados por aplicaciones”. “Reconocemos que no es el objetivo buscado por esto que se está poniendo a consideración, pero cabe la posibilidad de que se transforme en un monopolio de hecho”, afirmó.

El edil frenteamplista Pedro Pastorín, de la Vertiente Artiguista, manifestó que, aunque confía en el trabajo de sus correligionarios en la comisión, tiene “serias preocupaciones en cuanto a los impactos” que el proyecto “puede tener en costos y también en empleo”.

Seijas, quien también compartió la motivación, señaló que “el proyecto toma un planteo legítimo realizado por un actor de la movilidad”, en referencia a la Gremial Única del Taxi, pero “comete el error de que solo valida la opinión de ese actor”. “La normativa que se está proponiendo no es la mejor solución y resulta más dañina que el propio problema”, afirmó el edil nacionalista.

Al igual que otros ediles de la oposición, Seijas cuestionó “la urgencia” con la que se trató el decreto y “la falta de tiempo para escuchar a los distintos actores de la movilidad y poder analizar si era lo más conveniente”.

El edil nacionalista Nicolás Botana lo definió como una “hipersobrerregulación del problema”. Pastorín también consideró que “faltó que se escuche a algunas voces”, como a las cooperativas y los móviles no afiliados a la patronal. Para Paganini, ya el proyecto se comenzó a trabajar “de manera muy desprolija”.

En la bancada de la oposición también se sostuvo que el proyecto hará “colapsar la movilidad”, al tiempo que “desprotege” a los usuarios. “Sacar la posibilidad de que un usuario, conscientemente, sabiendo que le va a venir un taxi, solicite un taxi a la tarifa adecuada y a la tarifa que exige el taxímetro, es un perjuicio no solo para el laburante, que quiere tener la posibilidad de acceder a brindar ese servicio al mercado, sino para el ciudadano”, afirmó el edil blanco Joaquín Campos, de la lista 22.

Plataformas denunciarán a Sánchez

Antes de que se tratara el proyecto, la JDM rechazó una moción que proponía devolver la iniciativa a la comisión, a partir de una resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec).

La Coprodec resolvió estudiar una solicitud de adopción de medida preventiva presentada por Cabify. El órgano consideró “oportuno” oficiar a la JDM, ponerla en conocimiento de los antecedentes y sugerirle que, previo a la resolución del proyecto, “recabe la opinión de esta Comisión, a cuyos efectos corresponde solicitar la remisión del texto del proyecto, de su exposición de motivos, de los informes de su Comisión de Movilidad Urbana y de los demás antecedentes que den cuenta de las razones de interés general en que se funda, así como ofrecer la comparecencia de esta Comisión ante la Junta”.

La Coprodec sostuvo que el proyecto “guarda directa relación” con la medida preparatoria que inició en 2025, con el objeto de “evaluar integralmente la incidencia de la regulación departamental del mercado del transporte oneroso de pasajeros sobre las condiciones de competencia, particularmente en lo relativo a las barreras regulatorias al ingreso y expansión de operadores, las diferencias regulatorias entre las distintas modalidades de prestación e intermediación del servicio y sus efectos sobre la eficiencia económica y el bienestar de los usuarios”.

Por otro lado, según informó El País, los abogados de las plataformas presentarán una denuncia penal contra Sánchez por considerar que violó el artículo 161 del Código Penal sobre la conjunción del interés privado con el público. Los denunciantes solicitarán que se investigue si Sánchez favoreció los intereses de su primer suplente, Enrique Soria, que es permisario de taxis.