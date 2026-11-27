En el pedido se insta al gobierno departamental a que responda sobre su situación funcional y antecedentes administrativos, su procesamiento en 2012 y la compatibilidad del cargo con su puesto como directora social en el BPS.

El edil del Frente Amplio Daniel Almada presentará ante la Junta Departamental un pedido de informes a la Intendencia de Colonia (IC) para esclarecer varios detalles sobre la carrera administrativa de Lorena Roqueta, la candidata ganadora en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) por el orden de los trabajadores. La solicitud busca “brindar transparencia y certeza” sobre la situación funcional de la directora electa, así como evitar “la difusión de versiones no confirmadas” sobre su situación.

Según trascendió públicamente esta semana e informó en primera instancia El Observador, Roqueta fue procesada en 2012 por un delito continuado de transporte de estupefacientes, mismo año en el que fue presupuestada, tras desempeñarse en la sección de Jurídica del gobierno departamental por aproximadamente cinco años.

En un principio, y ante la información, Roqueta dijo al citado medio que el delito por el que se la imputó se extinguió y no había dejado antecedentes. Sin embargo, poco después expresó a Montevideo Portal que cumplió con una sentencia de tareas comunitarias y que el delito se extinguió. La candidata electa reconoció la discrepancia entre ambas explicaciones en “un error específico” y sostuvo que “en lugar de decir que se extinguió el delito” al ser consultada la primera vez, usó la palabra “sobreseída” porque estaba “impactada” por la pregunta.

En ese sentido, el texto del pedido, al que accedió la diaria, solicita a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección Jurídica de la intendencia departamental que proporcione datos relativos a la “situación funcional actual” de Roqueta. Esto incluye pedidos expresos relativos a su fecha de entrada a la intendencia y la naturaleza del vínculo laboral, así como sobre si continúa en actividad, tomó licencia reglamentaria o solicitó un pase en comisión para desempeñarse como directora social en el BPS.

Sumado a eso, se insta al gobierno departamental a que “informe expresamente” si en algún momento sucedió una “investigación administrativa o procedimiento disciplinario” por cualquier motivo y, de ser así, que se proporcione la información correspondiente, incluido el motivo, la persona encargada del sumario y la resolución final del proceso.

En particular, y con respecto al proceso judicial que la directora atravesó en 2012, el texto demanda que se informe “si la intendencia tomó conocimiento en su momento” y “si en aquella oportunidad se adoptó alguna medida administrativa respecto a su situación funcional”, así como “cuál fue”. También si existe información respecto al sobreseimiento o la extinción del delito, a la que Roqueta aludió luego de que trascendiera la situación.

Finalmente, la solicitud insta a la IC a que se expida sobre la compatibilidad –o no– del “ejercicio simultáneo del cargo de funcionaria municipal con el de directora del BPS”, así como el régimen que corresponda aplicar para ello.

En diálogo con la diaria, Almada explicó que el pedido tiene por intención obtener “algo documentado” ante los diferentes trascendidos de prensa, de manera de “confirmar que ha sido así” y esclarecer “un montón de cuestiones” y “conjeturas” vinculadas a la situación de Roqueta. Dijo que, más allá del interés político, también “la sociedad y la gente que puso el voto tiene derecho a saber a quién fue que votó”.

Consultado al respecto, el curul dijo desconocer si existe algún indicio de procedimiento administrativo contra la representante electa y consideró que, en todo caso, es necesario que la información “venga por las vías oficiales, como corresponde”.

“Nosotros no tenemos nada por escrito”, acusó, y dijo que, por lo tanto, no es posible verificar la versión de Roqueta respecto del cumplimiento de medidas comunitarias. “Lo desconozco. He consultado y nadie me sabe decir si la vieron haciendo las tareas”, aseveró, y reiteró que “hay un montón de interrogantes” que faltan por responder. “Vamos a ver cuánto demoran en contestar y qué es lo que nos contestan”, remató.

En esa línea, dijo que “lo satisfactorio” sería obtener respuestas a todas las preguntas que se formulan en el pedido, ya que “no hay mucha vuelta” ni son “rebuscadas”. “Creo que pasa más por la ética de la persona y de quienes la impulsaron”, sostuvo Almada, que agregó que la información “debería haber sido pública antes de las elecciones”. “La gente tendría que haber sabido a quién votaba y su pasado que había tenido”, evaluó.