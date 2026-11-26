El equipo económico tiene previsto reglamentar primero la modificación para el sector de cosméticos y artículos de tocador y el sector de los productos de limpieza.

Antes del 15 de diciembre, cuando comenzará el habitual receso parlamentario, el oficialismo y la oposición tienen previsto dar sanción definitiva al proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida elaborado por el Poder Ejecutivo. Actualmente, la iniciativa -que consta de 239 artículos- está a estudio de la Cámara de Diputados; a finales de agosto, el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado, a donde tendrá que volver como tercer y último paso, ya que se prevé que el texto sea modificado en la cámara baja.

Algunos de estos cambios fueron evaluados este miércoles en la Comisión de Hacienda de Diputados, que recibió a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezada por Gabriel Oddone.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala hizo énfasis en el mencionado artículo 140, conocido como el del segundo importador, que autoriza “la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”. El artículo ha sido cuestionado por la Cámara de Industrias y otras gremiales.

Abdala reconoció que el artículo no reúne unanimidad dentro de su partido, con algunos diputados más a favor de acompañarlo que otros. “Pero todos, absolutamente todos, tenemos muchas dudas y queremos promover cambios a esta disposición que ha sido una de las más polémicas, como todos sabemos, y de las más controvertidas”, expresó. Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de “buscar alguna fórmula que estableciera alguna carga concreta para el registrante subsiguiente en cuanto a la presentación de documentación idónea, a la identificación de las características del producto, de su origen y procedencia”.

Por su parte, el diputado del PN José Luis Satdjian, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Salud Pública, afirmó que “no existe la elaboración de ningún informe de área técnica que confirme, que ratifique, que reafirme, que respalde, lo que plantea el gobierno en este proyecto de ley, específicamente en el artículo 140”. Satdjian advirtió sobre “una flexibilización de los requisitos sanitarios” en torno al mecanismo del segundo importador.

En respuesta, el asesor de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, reconoció que en el armado del proyecto no se alcanzó un “consenso técnico” con “algunos servicios técnicos” del Ministerio de Salud Pública. El jerarca también mencionó que, en abril del año pasado, el gobierno resolvió que Uruguay se sumase a la negociación para “eliminar obstáculos técnicos al comercio” a nivel regional, que comprenden, entre otras cosas, a los productos cosméticos.

Oddone, en tanto, se refirió al artículo 140 en términos generales y afirmó que “no parece de buena práctica” que la manera de impedir la existencia de un distribuidor exclusivo de un determinado producto, “que no tiene sentido que lo tenga”, consista en “establecer un registro que en la práctica termina generando un distribuidor exclusivo”.

Con respecto a lo sanitario, el ministro afirmó que “la filosofía que está aquí detrás es que el control de la salud o la garantía de la salud están en el centro de la atención”. Y agregó: “El punto es que no creemos que la existencia de un registro que genere una práctica de distribuidor exclusivo sea el mecanismo necesario para garantizarlo, entre otras cosas porque genera un efecto secundario, porque en un mercado donde el producto cuya marca no es relevante, estamos generando un distribuidor exclusivo”.

Oddone afirmó, además, que el esquema del segundo importador se implementará “de forma gradual” y no comprenderá a todos los productos, “porque efectivamente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca existen planteos que, de alguna manera, entienden que hay riesgos que se ponen sobre la mesa”.

El economista Álvaro Lalanne, asesor de la cartera, señaló que el compromiso es empezar la reglamentación “por el sector de cosméticos y artículos de tocador y el sector de domisanitarios”, es decir, de productos de limpieza.

“Nuestro interés es que el artículo se apruebe lo más parecido posible a nuestro enfoque, pero esto forma parte de una negociación política”, subrayó Oddone.