El proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida entró en la recta final de su tratamiento parlamentario. Tras dos meses y medio de estudio por parte de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió a comparecer ante la Comisión de Hacienda para recibir los planteos de la oposición y dar inicio a la etapa de negociación de cara a la aprobación de la iniciativa. Los diputados prevén comenzar la votación en particular en comisión el 4 de diciembre y darle aprobación definitiva antes del inicio del receso parlamentario, el 15 de diciembre.

El acompañamiento en general de la oposición no está en duda, pero aún resta “procesar muchas definiciones”. Además, según pudo saber la diaria, sobre algunos artículos –de los más de 200–, todavía no hay una posición unánime en la coalición republicana. En tanto, la bancada del Frente Amplio (FA) y el gobierno están a la espera de propuestas concretas de la oposición. “Todos los temas que han sido puestos sobre la mesa son posibles de conversar a través de la bancada oficialista”, siempre que no se afecte “sustantivamente la filosofía del proyecto”, dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en conferencia de prensa a la salida de la comisión.

La delegación del MEF llegó a la comparecencia “con respuestas ya de antemano”, resaltó la diputada del FA Julieta Sierra en rueda de prensa. Por un lado, presentaron modificaciones menores en la redacción de aproximadamente una veintena de artículos y, por otro, anunciaron que enviarán artículos sustitutivos sobre el Sistema de Finanzas Abiertas que propone el proyecto de ley.

Sierra señaló que los cambios van en el sentido de “dar mayores garantías, mayor seguridad” y “gradualidad”. El diputado blanco Pablo Abdala sostuvo a los medios que habría “una fórmula nueva” sobre la “distribución de las responsabilidades entre los distintos actores”, y afirmó que están “dispuestos a votar”.

El Sistema de Finanzas Abiertas busca “fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios sobre los datos personales”, “promover la inclusión financiera” y “fomentar la competencia, la innovación, la eficiencia y la calidad de los servicios financieros y de pagos”, entre otros objetivos planteados en el proyecto. A principios de setiembre, el MEF señaló en la comisión que, en caso de implementarse, este sistema permitirá a las personas “compartir su información financiera, sus datos de forma segura y con entidades participantes en el sistema que están sujetos a la regulación y a la supervisión” del Banco Central del Uruguay (BCU), “siempre bajo su consentimiento expreso, previo e informado”.

La gradualidad fue puesta sobre la mesa la semana pasada por el Banco República (BROU) en la comisión. El presidente de la institución, Álvaro García, planteó una “gradualidad de cambios”, a los efectos de “ir dando pasos seguros en temas en los cuales el mundo de hoy está muy difícil”. El segundo vicepresidente del BROU, Leandro Francolino, apuntó a que la gobernanza del Sistema de Finanzas Abiertas –que el proyecto le asigna al BCU– “quede, en primera instancia, en el Poder Ejecutivo y, luego, dentro de la competencia específica del BCU”. El jerarca consideró que el Poder Ejecutivo debería conducir “la gradualidad del avance del Sistema de Finanzas Abiertas”, mientras que el BCU, “dentro de sus competencias”, debería tomar decisiones a nivel técnico.

Sin perjuicio de los cambios, Oddone afirmó que el “capítulo de finanzas abiertas tiene que permanecer de la forma más parecida posible a como fue remitido al Parlamento”.

“Resultancia positiva” sobre el segundo importador

Uno de los puntos medulares del proyecto es el mecanismo del segundo importador, al que la oposición buscará introducir cambios. La iniciativa establece que, salvo disposición expresa en contrario, “se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto”. Abdala consideró que el intercambio en comisión sobre el tema tuvo “una resultancia positiva”. Según el legislador, Oddone afirmó estar dispuesto a “revisar la redacción”, aunque “se mantiene muy firme en su tesitura de que no está dispuesto a que haya grandes cambios”.

La oposición planteó que algunos aspectos que serían parte de la reglamentación de la ley se incorporen al articulado, como el cumplimiento de determinadas garantías por parte de los importadores subsiguientes. “El ministro nos manifestó que estaba abierto a eso”, afirmó Abdala, lo que consideró “auspicioso”.

El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, explicó durante la conferencia de prensa que el mecanismo se prevé implementar de forma gradual y, en ese sentido, se comenzará por “los productos que hemos avanzado más”, como los vinculados al Ministerio de Salud Pública. A partir de ahí, se extenderá la aplicación a “otros productos y otras actividades con los resguardos necesarios”. El jerarca afirmó que “se van a analizar” las propuestas de modificación de la oposición “para poder generar los más amplios acuerdos posibles”.

Vallcorba destacó que, más allá de diferencias “puntuales con algunos legisladores de la oposición”, existe “una visión común respecto a la importancia de avanzar” en el artículo, cuyo objetivo “es generar mayor competencia para, de esa manera, abaratar un conjunto de productos que son relevantes en la canasta de consumo de los hogares”.

Otro de los elementos que genera reticencias –y también diferencias a la interna de la coalición– son los cambios propuestos para la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que apuntan a sacarla de la órbita del MEF y convertirla en un servicio descentralizado, con personería jurídica y autonomía técnica. En particular, Abdala planteó reparos sobre la designación de los directores por parte de un comité de selección. Según supo la diaria, el MEF anunció una modificación sobre ese aspecto. Sierra consideró que “habrá votos divididos en ese articulado” por parte de la coalición.

Por otro lado, se prevé desglosar las disposiciones vinculadas al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con compromisos respecto a los plazos para su tratamiento en comisión.