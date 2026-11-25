El canciller afirmó que si bien Uruguay busca “estar en la primera línea en la lucha contra el crimen transnacional”, existen “muchísimos instrumentos” alternativos que “todavía no se han puesto en práctica”.

El canciller Mario Lubetkin respaldó este miércoles la decisión adoptada por Uruguay el viernes de la semana pasada en una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se aprobó una resolución para convocar al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para abordar posibles acciones de combate al crimen organizado, que el país no acompañó.

La moción, que fue presentada por un grupo de 12 países –entre ellos Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y Estados Unidos–, fue aprobada por 14 votos afirmativos entre 17 naciones firmantes del TIAR. Además de Uruguay, las otras opiniones discordantes fueron de Brasil, que también votó en contra, y Bahamas, que se abstuvo.

La postura adoptada por Uruguay suscitó críticas desde filas opositoras, que dejaron entrever que el rechazo obedece a un posible alineamiento ideológico con Brasil. Entre ellos, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que sostuvo en un posteo de X que la decisión se ajusta a “dictados” del país vecino y anunció que convocaría al ministro del Interior, Carlos Negro, al Parlamento, para conocer si se encontraba al tanto. También el senador colorado Andrés Ojeda, que dijo en esa red social que “Uruguay –lamentablemente– votó con Brasil y perdió”, y tildó la posición del gobierno uruguayo de “vergonzosa”.

Sin embargo, y según consignó Telemundo, Lubetkin descartó en una rueda de prensa cualquier posible condicionalidad y convocó a que “se mire un poquito la historia” del accionar de nuestro país a nivel de la política exterior para comprender la “coherencia” del voto de la sesión del pasado viernes. “A veces votamos con Brasil, a veces votamos sin Brasil”, resumió.

El texto de la resolución argumenta la convocatoria en el avance de “grupos delictivos organizados implicados en el tráfico transnacional de drogas y terrorismo”, que “plantean amenazas a la gobernanza democrática y a la soberanía nacional”. Además, añade que sus “repercusiones transfronterizas” pueden terminar por “poner en peligro la paz” en el continente, lo que amerita “examinar la posible imposición de medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada” en el marco del TIAR. Finalmente, dispone un plazo de 75 días para convocar a un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de los respectivos países miembros, para evaluar posibles acciones planteadas por el órgano.

En ese sentido, el canciller retomó los argumentos esgrimidos por el representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, a la hora de fundamentar su voto el viernes. Si bien dijo que el país está dispuesto a “estar en la primera línea en la lucha contra el crimen transnacional”, Lubetkin recalcó que “hay muchísimos instrumentos” que “todavía no se han puesto en práctica”, y que “hay que aplicar” aquellos que “valen”.

Es así que recordó que el TIAR fue concebido como un “mecanismo de defensa [...] ante un ataque externo”, y sostuvo que “tiene muy poco que ver” con las medidas que se precisan para el combate al crimen organizado. Asimismo, remarcó que el gobierno trabaja con una perspectiva de “política de Estado”, así como “en lo que les sirve a los uruguayos”.