El texto será tratado en los próximos días, en principio, sin los votos suficientes para ser aprobado; la Cámara de Diputados rechazó las explicaciones “insuficientes” e “insatisfactorias” de la ministra.

Sobre las 2.15 de este miércoles, tras unas 14 horas de interpelación, la Cámara de Diputados rechazó las explicaciones dadas por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre la actuación de la cartera en el caso de la anestesista Inés Miralles, quien fue condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. En la moción que resultó aprobada, impulsada por el conjunto de la oposición, se afirma que las explicaciones que dio Lustemberg fueron “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias”.

El texto contó con 51 votos a favor del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana, y 48 votos en contra, todos ellos del Frente Amplio. En la declaración aprobada se rechaza la decisión original de la ministra de disminuir de cinco a tres años la inhabilitación que tenía Miralles para ejercer profesionalmente, que había sido dispuesta por la Comisión Honoraria de Salud Pública. Esa resolución de Lustemberg, que motivó la renuncia de la mayoría de los miembros de la Comisión Honoraria, fue revocada días atrás por el Poder Ejecutivo.

En la interpelación, Lustemberg reiteró que la revisión de la decisión se dio a partir de la existencia de “nuevas circunstancias”, como, por ejemplo, el fallo de la Justicia, un acuerdo celebrado en la órbita civil y una investigación sobre el caso llevada a cabo por la sociedad médica Universal. Desde la oposición se rechazó esta explicación. Miralles fue condenada a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba.

En la moción aprobada se afirma que el restablecimiento de los cinco años de inhabilitación fue una decisión “acertada”. En su momento, el presidente, Yamandú Orsi, afirmó que la resolución se tomó en acuerdo con Lustemberg, a partir de un informe jurídico elaborado por Presidencia.

Por último, la oposición reivindicó “las cualidades con las que deben contar todos aquellos que son designados para ejercer la delicada función de ministro de Estado”, esto es, “dignidad personal y profesional que el cargo demanda, respaldo parlamentario que la Constitución consagra y confianza institucional”, condiciones “indispensables para brindarle garantías a la población”.

Si bien se rechazaron las explicaciones que brindó Lustemberg, finalmente, en la moción aprobada no se incluyó el pedido de renuncia a la ministra.

No obstante, en paralelo, la Coalición Republicana -partidos Nacional, Colorado e Independiente- e Identidad Soberana promovieron una moción de censura, que, como establece la Constitución de la República, será puesta a consideración de la Cámara de Diputados en los próximos días. Cabildo Abierto no la apoyó, por lo que, en principio, la medida no prosperará. En cualquier caso, el trámite incluye un paso adicional, que consiste en la convocatoria a la Asamblea General, en la que el oficialismo y la oposición tienen exactamente la misma cantidad de votos, por lo que la moción de censura tampoco sería aprobada en ese ámbito.

El Frente Amplio, por su parte, presentó una moción de respaldo a la ministra, que fue rechazada por 51 de los 99 legisladores presentes. Allí se señalaba, entre otras cosas, que “en el marco de la delicadeza y la sensibilidad que caracterizan este asunto”, la actuación del Poder Ejecutivo “en cada una de las etapas ha estado debidamente fundamentado y ajustado a derecho, en una situación que exige el máximo apego a las garantías procesales y a las normas jurídicas”. La moción también establecía que “las explicaciones brindadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública son satisfactorias y la ministra Cristina Lustemberg ofrece las garantías que requiere el ejercicio de su cargo”.

Lustemberg: “Estoy tranquila con mi conciencia”

En su última intervención, el miembro interpelante, el diputado nacionalista Federico Casaretto, sostuvo que Lustemberg “no reconoció el error” ni “pidió disculpas” durante el llamado a sala. “Se sigue sosteniendo que hay elementos nuevos, cuando la resolución de jurídica [de Presidencia] es contundente”, afirmó, en referencia a la informe técnico elaborado por Presidencia.

Además, Casaretto afirmó que la ministra no explicó “por qué se indujo a confusión a la población tratándole de hacer creer que la jurídica [del MSP] había sido quien había tomado una resolución”, cuando, en realidad, “fue una persona de estricta confianza de la ministra”, en referencia al director del área jurídica del ministerio, Martín Esposto, quien renunció al cargo horas después de que el gobierno revirtiera la decisión original de Lustemberg.

En respuesta, Lustemberg recalcó que su primera resolución se debió a una ponderación de “los principios de proporcionalidad y gradualidad de la sanción”, pero “sin desconocer la gravedad de los hechos”. En cuanto al informe jurídico de Presidencia, señaló que en la resolución que volvió a fijar los cinco años de inhabilitación -que fue firmada por Orsi y por ella misma- “se comparte lo expresado por el ministerio en cuanto a la invocación de hechos nuevos”.

“He escuchado todo tipo de agravios hacia mi persona. Sin embargo, estoy tranquila con mi conciencia y de que todo el accionar estuvo enmarcado dentro de la legalidad”, manifestó Lustemberg.

Se trata de la segunda vez interpelación consecutiva que finaliza sin una declaración de respaldo a un ministro, luego de que a principios de noviembre la Cámara de Diputados también rechazara las explicaciones dadas por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a propósito de la gestión de la cartera en el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata, en el puerto de Montevideo.