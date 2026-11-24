En un comunicado expresaron su “profunda preocupación” por el “impacto desproporcionado de esta disposición sobre las mujeres y su contribución al crecimiento de la población penitenciaria femenina”.

“El costo de no reformar el artículo 74 de la LUC [ley de urgente consideración] lo siguen pagando las mujeres”, se titula un comunicado firmado por 12 organizaciones sociales que le piden al Parlamento que priorice la aprobación de dicha modificación legislativa para revertir los efectos del artículo que estableció un agravante por la venta de drogas en el hogar y por su suministro en cárceles, que tuvo un impacto en el aumento de mujeres presas. De acuerdo con la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, el 95% de las formalizaciones por microtráfico por este artículo recayeron sobre mujeres.

El artículo 74 de la LUC, que fue ratificado en el referéndum de 2022, restableció el artículo 36 de la ley de estupefacientes de 1974, que establece una pena mínima de cuatro años por ingresar drogas a las cárceles. El proyecto presentado por el Frente Amplio (FA) propone bajar la pena mínima por ese delito de cuatro a dos años. El texto pasará al plenario de la Cámara de Diputados luego de haber sido acompañado solo por la bancada oficialista.

El comunicado de las organizaciones expresa su “profunda preocupación” por el “impacto desproporcionado de esta disposición sobre las mujeres y su contribución al crecimiento de la población penitenciaria femenina”. Según datos citados de Amnistía Internacional, la cantidad de mujeres privadas de libertad pasó de 623 en 2020 a 1.428 en junio de 2025, lo que supone un incremento de más del 129%; los delitos vinculados a drogas son mencionados como la principal causa de encarcelamiento de mujeres en Uruguay.

Imaginario 9, colectivo vinculado al uso de drogas desde una perspectiva de reducción de daños, impulsó la redacción del comunicado, que firmaron el Servicio Paz y Justicia, la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA), Familias Presentes, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, El Paso, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Mujer y Salud en Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el Grupo Derecho y Género de la Universidad de la República y Mizangas Movimiento Afrofeminista.

María Emilia Pérez, abogada especializada en política de drogas que integra Imaginario 9, dijo a la diaria que la intención del comunicado fue “llamar a todo el sistema político, incluso a los legisladores que no están convencidos, a que antes de que esta votación llegue al pleno profundicen en la temática, en el proyecto planteado, para poder llegar a un consenso y que finalmente eso salga”.

En la misiva señalan que detrás de las condenas hay, en muchos casos, “mujeres jóvenes, madres, pobres, afro y trans-travestis, que ocupan los eslabones más expuestos de las cadenas del tráfico de drogas”, y apuntan que “algunas actúan en contextos de violencia, coerción o dependencia económica y afectiva”. Alertan que su encarcelamiento “afecta también a sus hijos e hijas, familias y comunidades”.

En la Rendición de Cuentas de 2023 se intentó corregir el impacto que causó el artículo de la LUC, pero de todas formas las organizaciones advierten que “desde la práctica jurídica y el ámbito académico se ha señalado que esta solución es parcial e insuficiente, ya que no modifica la pena mínima prevista para el delito consumado ni resuelve las contradicciones de la normativa vigente”. Pérez señaló que si bien la modificación “tuvo como objetivo atender esas penas desproporcionadas y permitir que los jueces pudieran reducir la pena asimilando los delitos a la modalidad de tentativa, no modificó la pena mínima de cuatro años de penitenciaría; además, la solución resultó insuficiente porque se depende de la decisión judicial”.

“En la práctica, la mayoría de estos casos se resuelve mediante acuerdos abreviados, y por eso la reforma de 2023 no logró resolver el problema de fondo. Sigue siendo necesaria una modificación legislativa que permita establecer penas más justas, proporcionales, modificando la pena mínima para estos casos”, apuntó.

El referente de la ACCA, Julio Rey, señaló a la diaria que la ley de estupefacientes (14.294) “interpreta la tentativa como delito consumado”, algo que, “coordinado con la LUC, lo hace inexcarcelable aunque hubiera posibilidades de reducción de penas”. “Pero el sistema no está atendiendo debidamente el tema de la reducción de penas, ya sea por estudio, trabajo, etcétera, además de que la LUC lo hace prácticamente imposible”, cuestionó.

Sobre la negativa de los partidos Nacional y Colorado a votar a favor de modificar la normativa, Rey advirtió que se está “sirviendo en bandeja [a las mujeres] a las organizaciones criminales”. “Hay división familiar, separación de los hijos; evidentemente una persona de allí [de la cárcel] no va a salir mejor, por la falta de oportunidades”, subrayó, y agregó que en la situación actual de la ley “estamos hipotecando el futuro”, en referencia a “los hijos e hijas de estas mujeres, que la inmensa mayoría son madres”.

La presidenta de Familias Presentes –organización que nuclea a familiares de privados y privadas de libertad–, Gabriela Rodríguez, contó a la diaria que en la etapa previa a las elecciones nacionales de 2024, la asociación se reunió con “muchos precandidatos” que plantearon la necesidad de “revisar la inflación punitiva”, por lo que ahora, dijo, les sorprende que el primer proyecto vinculado a “repensar la dosimetría penal” no haya alcanzado los acuerdos necesarios.

En ese sentido, en el comunicado afirman que la modificación impulsada tiene que ver con “garantizar una respuesta penal más justa y proporcional”, y expresan que las políticas de drogas centradas en el endurecimiento de las penas y la persecución del microtráfico “recaen principalmente sobre las personas más vulnerables, sin lograr desarticular las estructuras del crimen organizado”.