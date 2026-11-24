La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, conversó en entrevista con Panorama informativo de la diaria Radio sobre las prospecciones sísmicas que se están desarrollando en nuestro mar, su impacto en el medioambiente y las posibles ganancias que se podrían obtener de confirmarse un hallazgo. Frente a las críticas de parte de organizaciones ambientalistas al impulso de estas exploraciones, la jerarca indicó que se trata de “una actividad productiva que tiene muchas décadas de funcionamiento” y que en Uruguay se realizan desde 2007, en paralelo al impulso de la renovación de la matriz energética. En esa línea, apuntó que se trata de una política a nivel nacional que “se ha logrado consensuar y ha perdurado en el tiempo”.

San Román reparó en la apuesta por contemplar los “mejores modelos internacionales” y señaló el modelo noruego como ejemplo. A su vez, indicó que, entre febrero y abril de este año, se llevó a cabo una primera fase de prospecciones que implicó alrededor de 1.400 kilómetros cuadrados en “un período corto”, en tanto los cuidados ambientales obligan a que la sísmica esté habilitada únicamente entre noviembre y abril.

Consultada sobre las evaluaciones científicas con relación a esta primera etapa realizada, sostuvo que se presentaron los resultados ante todos los organismos correspondientes y que “se cerró una etapa sin ningún percance”, en tanto aclaró que se trata de protocolos internacionales y procedimientos muy rigurosos que dan garantías sobre la actividad.

La titular de Ancap señaló que se contó con observadores de fauna marina y monitoreos biológicos, al igual que la medición del impacto sonoro en materia de la protección ambiental de las especies. Ante cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés debido a que los técnicos observadores son contratados por la misma empresa que realiza la actividad de prospección, afirmó que “hay códigos de conducta desde la academia”, en tanto se trata de profesionales que realizan un trabajo de análisis de forma independiente. Asimismo, resaltó la “transparencia de la información” sobre las prospecciones, a la que se puede acceder a través de la página del Observatorio Ambiental Nacional, y reparó en que también “hay inspecciones de los órganos reguladores nacionales que están trabajando en el tema”.

En esa línea, estableció que “los análisis técnicos siempre son presentados por las empresas externas” y luego son analizados por los organismos estatales correspondientes. San Román sostuvo que en el tiempo transcurrido desde el inicio de la actividad de prospección sísmica se han invertido casi 2.000 millones de dólares, y que “Uruguay jamás podría haber realizado todo ese despliegue por sus propios medios”, en tanto valoró el trabajo conjunto con las empresas que llevan adelante la actividad.

Sobre los cuestionamientos respecto al daño ambiental que la actividad puede generar, enfatizó: “No estamos dañando el medioambiente; es erróneo decir eso”. No obstante, apuntó que valora la preocupación de la población, porque genera la obligación de “tener muchos más cuidados”. A su vez, indicó que hay muchos estudios que se han realizado y que “en los daños identificados ninguno ha sido a causa de la sísmica”, y reparó en las 15 necropsias llevadas a cabo por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República en animales que aparecieron muertos en la costa en los últimos meses. Al respecto, apuntó que de las diez finalizadas “ninguna tiene que ver con impacto sonoro” de las prospecciones.

El proceso exploratorio y las eventuales ganancias

Con respecto a los procesos exploratorios que continuarán mediante la excavación de pozos exploratorios, que comenzarán el año que viene, San Román estableció que lleva “de tres a cinco años” tener indicios. Explicó, a su vez, que a partir del “pozo descubridor” se realizan otros pozos de delimitación que permiten ver la profundidad y el tamaño que tiene el yacimiento para evaluar si tiene sentido la inversión.

En esa línea, señaló que la distribución de las ganancias que puedan ser obtenidas a partir de la explotación de un eventual hallazgo ya está definida de antemano en los contratos firmados con las empresas que lideran la exploración: “60% de esas ganancias quedan en uruguay, 49% va directo a arcas del Estado y 11% para Ancap, con la posibilidad de asociarse”, indicó.

Por último, la titular apuntó sobre la necesidad de diversificar la energía y advirtió que no es posible apuntar únicamente a la eléctrica, “porque una caída de la red hace que se pare todo un país”. Asimismo, añadió: “En Uruguay, Ancap sostiene el 35% de la energía del país, y la eléctrica es el 18%”.