Carolina Spilman afirmó que se inició un proceso de “conversaciones y autocrítica” y reparó en “el descontento con la izquierda” como un posible factor de incidencia en el resultado electoral.

La vicepresidenta del PIT-CNT, Carolina Spilman, conversó en Panorama informativo de la diaria Radio sobre la valoración que hace la central sindical del resultado de las elecciones del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), y afirmó que hubo una elemento distintivo respecto de elecciones anteriores con relación a “un aparato político del Partido Nacional”, que, señaló, con base en su hegemonía en el interior del país, hizo “un trabajo constante”, respaldando y repartiendo la lista 15 del lema Hay Otro Camino. En ese sentido, sostuvo: “Hubo una estructura partidaria que se movió mejor que nosotros”.

Spilman señaló que el martes se inició un proceso de reflexión en la central sindical con el objetivo de identificar cuáles fueron los errores cometidos. Entre las posibles causas de la derrota, la dirigente sindical reparó en la falta de comunicación, en tanto dijo que “hay muchas cosas que hacemos desde la central de trabajadores que no las comunicamos”, y ejemplificó con el trabajo que realizan las brigadas solidarias y pedagógicas con trabajadores de la construcción, entre otras actividades.

A su vez, indicó que posiblemente hubo una subestimación de la candidata electa por el orden de los trabajadores, Lorena Roqueta, en tanto se valoró que no tenía una trayectoria previa vinculada a temas de seguridad social. Asimismo, consideró que socialmente hay “un descontento con la izquierda” y con el hecho de no poder llegar a fin de mes debido a los salarios insuficientes, y que eso forma parte de los factores que pueden haber incidido en el resultado alcanzado. “No podemos dejar de lado que en la región han avanzado discursos que van contra todo lo que es colectivo”, expresó.

En ese sentido, aseguró que “es mucho más fácil capitalizar el descontento de la gente” que sostener el desgaste que genera estar más de 30 años en la representación del directorio, e insistió en el argumento sobre el descreimiento social que existe “en lo colectivo y en la política”.

Consultada sobre si desde la central sindical existe temor por la pérdida de algunos derechos y protección social de los trabajadores, afirmó que les preocupa ya que desconocen “de qué forma se va a parar” la nueva directora, que “está mucho más afín a la parte empresarial”. No obstante, apuntó: “No creo que esto vaya a debilitar al PIT-CNT”.

La consigna de la central sindical por el 25N

Por otro lado, Spilman –también responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PIT-CNT– se refirió al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a la consigna definida por la secretaría: “25N contra la violencia y la pobreza. Basta de desigualdad”. En esa línea, estableció que es necesario visibilizar las maneras en las que el empobrecimiento y la falta de autonomía económica afectan especialmente a las mujeres y cómo esto se vincula con la violencia basada en género.

Con relación a ello, apuntó al problema de la feminización de la pobreza y advirtió sobre el aumento de la afectación que las mujeres enfrentan especialmente en la edad reproductiva. “La pobreza aumenta en la etapa de tener infancias a cargo”, indicó.

A su vez, dijo que “hay un Sistema Nacional de Cuidados insuficiente”, que no respalda a las mujeres a la hora de salir a competir en el mercado laboral, e insistió sobre el trabajo no remunerado que realizan las mujeres a diario.

Asimismo, aseguró que “falta trabajo del gobierno” y que el presupuesto nacional para las políticas de género fue “ínfimo”. Reparó en la carencia que existe de comisarías especializadas en violencia de género en el interior del país y en las problemáticas que se dan a causa de ello, y dijo que la capacitación del personal para recibir ese tipo de denuncias en otras comisarías no especializadas es un proceso que actualmente “está siendo muy lento” y genera que muchas situaciones terminan por no ser denunciadas.