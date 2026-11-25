La representante electa de los trabajadores en el BPS señaló que ya fue sobreseída y no tiene antecedentes.

La candidata ganadora en la elección de los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), Lorena Roqueta, fue procesada en 2012 en un caso de drogas en el departamento de Colonia, informó en primera instancia El Observador.

Un documento divulgado en X por el periodista Eduardo Preve marca que el 7 de octubre de ese año Roqueta fue procesada sin prisión, “imputándosele la presunta comisión de un delito continuado de transporte de estupefacientes, imponiéndole como medida sustitutiva de la prisión la obligación de prestación de servicio comunitario en la localidad de Tarariras a organismo público”, con una carga semanal de seis horas durante 90 días.

En la misma causa fueron procesados con prisión un hermano de Roqueta y otro hombre, “imputándoseles la presunta comisión de un delito continuado de suministro de estupefacientes”. El documento lleva la firma de la jueza letrada Virginia Ginares.

Al momento del procesamiento, Roqueta tenía 28 años y todavía no se había recibido de abogada, y posteriormente de escribana, en la Universidad Católica. El Observador informó que la candidata de la victoriosa lista 15 de Hay Otro Camino se desempeña en el área Jurídica de la Intendencia de Colonia desde 2005, pero fue presupuestada en 2012.

El expediente judicial fue archivado en 2016. El procesamiento no supuso una condena, así como tampoco una declaración de culpabilidad definitiva, pero sí la participación de los indagados en el delito, a entender de la Justicia.

En declaraciones a El Observador, Roqueta señaló que ya fue sobreseída por este caso, el delito se extinguió y no tiene antecedentes. Consideró como “una bajeza que a dos días de ganar las elecciones” aparezca un tema que “afecta” a su familia. “Con mi hermano fuimos huérfanos de padre y madre muy jóvenes, por lo tanto yo afronté ese papel con mi hermano que ha sufrido el tema de adicciones. Es un tema que afecta mucho a mi familia y una realidad que pasan muchas familias en el país. Siendo muy joven, decidí defenderlo en ese rol y tuvo esa consecuencia”, declaró.

Roqueta es militante del Partido Nacional, cercana a la dirigente coloniense María de Lima, excandidata a la Intendencia de Colonia. Luego de su victoria el pasado domingo, en la que por primera vez fue derrotado el PIT-CNT, el Partido Nacional felicitó a Roqueta y agradeció a “los cientos de militantes sociales anónimos nucleados en la Secretaría de Asuntos Sociales” del partido, cuyo “trabajo y entrega fueron fundamentales” para el resultado electoral.