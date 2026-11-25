La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la actuación de la cartera en el caso de la anestesista Inés Miralles, quien fue condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera, dejó una tarea pendiente: la cámara de Diputados deberá ahora tratar una moción de censura que fue promovida por la Coalición Republicana –partidos Nacional (PN), Colorado e Independiente– e Identidad Soberana (IS).

En ese marco, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, informó este miércoles en rueda de prensa que tras conversar con los referentes de los partidos políticos, dicha sesión del plenario se convocará para el 9 de diciembre por razones de agenda. El diputado del PN dijo que la cámara tiene una “agenda bastante intensa” y que la prioridad actual de “todos los partidos” es el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida, para el que hace falta “sellar muchos acuerdos”.

Durante la interpelación, cuando se presentó la moción, Cabildo Abierto (CA) no la apoyó, por lo que, en principio, la medida no prosperará. En cualquier caso, el trámite incluye un paso adicional, que consiste en la convocatoria a la Asamblea General, en la que el oficialismo y la oposición tienen exactamente la misma cantidad de votos, por lo que la moción de censura tampoco sería aprobada en ese ámbito.

Más allá de la moción presentada, se aprobó una que impulsó el conjunto de la oposición, incluyendo a CA, en la que se afirma que las explicaciones que dio Lustemberg fueron “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias”. En la declaración, se rechaza la decisión original de la ministra de disminuir de cinco a tres años la inhabilitación que tenía Miralles para ejercer profesionalmente, que había sido dispuesta por la Comisión Honoraria de Salud Pública. Dicha decisión de la titular de la cartera, que motivó la renuncia de la mayoría de los miembros de la comisión, fue revocada días atrás por el Poder Ejecutivo.

Bottinelli: La “estrategia” de la oposición es generar “un desgaste del gobierno”

La moción que aprobaron todos los partidos, menos el Frente Amplio (FA), excluyó del texto un pedido de renuncia a la ministra y, además, subrayó como “acertada” la decisión tomada por el Poder Ejecutivo de revocar la resolución de Lustemberg. El politólogo Daniel Buquet dijo a la diaria que lo que se produjo como una novedad en esta interpelación es que los partidos opositores hayan negociado una moción. No es la primera vez que esto sucede, aunque se haya dado en distintas condiciones; en la interpelación de hace algunas semanas al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, la Coalición Republicana no presentó una moción propia, pero acompañó la que presentaron IS y CA. Sin embargo, Buquet no considera que estos hechos abran un nuevo escenario para la oposición en las interpelaciones, sino que “obedece a las particularidades de este caso que generan una fuerte motivación” y no responde a “una fórmula que acaba de encontrar la oposición para actuar de acá en adelante”.

Aunque dijo que en la CR “se están dando cuenta de que existen posibilidades que hasta ahora no se habían explorado”, esto “no augura un salto cualitativo en el sentido de que la oposición encontró una fórmula para enfrentar al gobierno de acá hasta 2029”.

Antes de la sesión del martes, el diputado nacionalista Federico Casaretto –quien interpeló a la ministra– había solicitado la renuncia de Lustemberg, pedido que luego no estuvo en la moción. A juicio de la politóloga Camila Zeballos, ese tipo de pedidos “es poco redituable” y consideró que los diputados “se dieron cuenta en el momento y ya no insisten, porque no tiene sentido”. En diálogo con la diaria, sostuvo que fue una interpelación que “no tenía demasiado sustento más allá de convertirse en un hecho político”, lo cual viene siendo “una estrategia de la oposición”.

En ese sentido, sobre la estrategia, el sociólogo y director de Factum, Eduardo Bottinelli, cuya empresa de medición ha realizado informes de percepción sobre el desempeño de la oposición, dijo a la diaria que parte de lo que hace la oposición es generar “un desgaste del gobierno”. “Desde que arrancó el gobierno [la estrategia es] ir desgastando”, cuestionar “las figuras del gobierno, o las políticas del propio gobierno”, apuntó. Además de generar desgaste, la oposición también lo hace para “posicionar agenda” y “hablarle a una parte importante de sus propios votantes”, evaluó.

La interpelación “fortalece al propio presidente”

Este miércoles, el diputado del FA Federico Preve dijo en diálogo con En Perspectiva que la ministra “sale fortalecida” de la interpelación porque “ingresa con el apoyo del presidente de la República y el Poder Ejecutivo y cuando termina, tiene un respaldo de la bancada frenteamplista”.

Sin embargo, Buquet consideró que el caso por el que se interpeló a Lustemberg “daña más a la ministra personalmente que al conjunto del gobierno”, y agregó que, a su juicio, la interpelación “hasta fortalece al propio presidente”. “La peculiaridad que tiene la moción de rechazo es que contiene un ítem que es de apoyo al presidente; es una situación ambigua porque en general el que está embarcado en el debate es el gobierno en su conjunto a través de un ministro”. En la misma línea, Bottinelli valoró que “no hay fortaleza” en la ministra cuando en realidad “lo que sale” de la interpelación “es una derrota” y “un cuestionamiento”.

En cuanto a Orsi, el director de Factum coincidió con Buquet en que el presidente sale fortalecido y dijo que la decisión que tomó “empatiza más con el sentir que se había despertado a partir de la primera decisión, la idea de que estaba bien mantener la sanción anterior y no la reducción”.

En ese marco, consideró que “lo que les está faltando” a Orsi y al FA es “a dónde llevar la discusión”, puesto que “la discusión sigue centrada en lo otro” a instancias de la oposición que “sitúa temas que quiere situar”, en lugar de estar enfocada “en lo que supuestamente es la fortaleza del ministerio”.