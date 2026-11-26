Comenzó a trabajar la comisión especial que trata los cambios en seguridad social impulsados por el gobierno; se definieron delegaciones a ser convocadas y en el caso del BPS se esperará que asuman los nuevos directores.

Completado el diálogo sobre seguridad social comprometido en campaña, el gobierno elaboró y remitió al Poder Legislativo a mediados de octubre una propuesta que, entre otras cosas, crea una causal de retiro anticipado a los 60 años. El tratamiento del proyecto de ley inició en la Cámara de Representantes, donde se definió la creación de una comisión especial a esos efectos. El ámbito legislativo sesionó por primera vez este martes y definió las primeras delegaciones que convocará. A priori, los partidos de la Coalición Republicana (CR) se oponen a la creación de la causal anticipada y apelan a las disposiciones aprobadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La comisión especial definió que las primeras delegaciones que recibirá son las del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; se definió que su comparecencia tenga lugar el lunes 7 de diciembre. El diputado oficialista integrante de la comisión Joaquín Garlo detalló a la diaria que se acordó la asistencia de otros órganos de la administración pública como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Banco de Previsión Social (BPS).

Pedro Jisdonian, diputado nacionalista y vicepresidente de la comisión, informó que se espera recibir tanto a la “sección actuarial” del BPS como a su directorio. Sobre este último, detalló que se espera que la comparecencia se concrete cuando asuman las autoridades recientemente electas, teniendo en cuenta que las actuales “no van a tener demasiada influencia” en la aplicación de una eventual reforma del sistema previsional.

El diputado opositor sumó que desde los partidos que integran la CR también se entendió pertinente la convocatoria de los integrantes de la “comisión de expertos” que sentó las bases de la redacción de la ley que reformó en 2023 la seguridad social. Asimismo, se espera contar con la asistencia del equipo que entonces se encontraba al frente del MTSS, encabezado por el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

A inicio de noviembre tanto Rodolfo Saldain –quien lideró la conocida como “comisión de expertos”– como Mieres y otros exjerarcas de gobierno se reunieron con las bancadas de los partidos de la CR para analizar el proyecto. En ese marco, el diputado nacionalista valoró la importancia de conocer la opinión de quienes “diseñaron la Ley 20.130”, que parcialmente se busca modificar. Saldain manifestó recientemente a la diaria Radio que la causal jubilatoria anticipada que se plantea crear “es en el mejor de los casos un riesgoso saludo a la bandera”.

“Buenas noticias que en el fondo son malas”

Alineado con los argumentos de Saldain, el diputado Jisdonian planteó como primer argumento que a partir de la propuesta del gobierno “no se va a jubilar nadie”. Dijo que, por un lado, esto tiene que ver con que es bajo el número de los trabajadores de menores ingresos que tienen 30 años de trabajo a los 60 años de edad. Por otra parte, remarcó que aun si se tuviesen los años, la jubilación prevista “no va a dar para vivir” en el marco de una nueva causal que también plantea el “impedimento” de tener un trabajo formal.

“Creemos que detrás del título de la nueva causal lo que hay es un montón de complicaciones para el trabajador; no es una solución, es simplemente tratar de cumplir con una promesa de campaña”, planteó Jisdonian. “Este gobierno en lugar de preocuparse en dar buenas noticias que en el fondo son malas noticias para los trabajadores, se tiene que ocupar de conseguir inversiones y habilitar puestos de trabajo”, agregó.

El representante blanco valoró la importancia de poner sobre la mesa en este escenario de discusión el hecho de que “hay instrumentos dentro de la normativa vigente para buscar soluciones” de retiro anticipado para “determinados grupos” conservando la “viabilidad del sistema”. En concreto, esto tiene que ver con que la Ley 20.130 estableció la “creación de la causal anticipada para puestos de trabajo particularmente exigentes”, es decir, está acotada a “trabajadores en ciertos puestos de trabajo de la construcción y del sector rural” y con la posibilidad de que otros sectores “soliciten ser incluidos en la causal”.

En este caso, el Poder Ejecutivo está facultado a otorgar esta posibilidad tras previo informe de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social. Jisdonian recordó que “en su momento se había hablado” de la incorporación de los trabajadores del transporte, quienes a determinada edad pueden ver afectados sus “reflejos”.

El espacio de negociación

Teniendo en cuenta la necesidad de la bancada del Frente Amplio (FA) de obtener dos votos para alcanzar la aprobación del proyecto, al ser consultado por el espacio de negociación que se visualiza desde el oficialismo, Garlo señaló que “es temprano para hacer valoraciones”. Asimismo, recordó que se trata de un “compromiso de gobierno” sobre el que se buscará trabajar “sin ningún apuro”. De todos modos, se estableció el 10 de marzo de 2027 como plazo máximo para que se expida la comisión especial.

Semanas atrás, desde Identidad Soberana el diputado Gustavo Salle señaló a la diaria que la propuesta es un “lavado de conciencia” que está haciendo el Movimiento de Participación Popular, cuyos dirigentes “traicionaron al pueblo uruguayo” al no acompañar la consulta popular para reformar la seguridad social impulsada por el PIT-CNT. Desde Cabildo Abierto, en tanto, el representante Álvaro Perrone dijo a la diaria que “no se cierran a la discusión”.