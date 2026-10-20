Proyecto de jubilación a los 60 años: FA ve a Cabildo “un paso adelante” y Perrone afirma que “no se cierran a la discusión”

Mientras en la Cámara de Diputados se define en qué comisión se comenzará a tratar la iniciativa, el oficialismo se reunió este lunes con autoridades del Poder Ejecutivo.

El viernes ingresó al Parlamento el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para crear una causal de retiro anticipado a partir de los 60 años. En ese marco, este lunes varios legisladores del Frente Amplio (FA) se reunieron con autoridades del gobierno para profundizar en las características de la iniciativa. Además de senadores, en la reunión estuvieron los diputados que integran la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la cámara baja. Según supo la diaria, en estas horas aún se evalúa a nivel interpartidario si dicha comisión será el ámbito en el que comenzará el tratamiento del proyecto o si se conforma una comisión especial.

En el encuentro, en el Palacio Legislativo, estuvieron los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

Al término de la reunión, Arim destacó en una rueda de prensa la importancia del intercambio, dado el carácter “absolutamente clave” del proyecto. “La democracia deliberativa que caracteriza a Uruguay va a llevar a que este proyecto se apruebe”, expresó el director de la OPP al ser consultado sobre las expectativas del gobierno en cuanto al tratamiento parlamentario, dada la falta de mayoría del oficialismo en la cámara baja.

Para Arim, en vista de las ventajas que supone la nueva causal, “no hay razón para esperar que no tenga las mayorías adecuadas” en el Parlamento. Asimismo, señaló que, más allá de las negociaciones que puedan darse sobre el contenido de la iniciativa, es importante mantener “los elementos centrales del proyecto” relacionados con “mejorar la protección social, generar espacios de libertad y asegurar la estabilidad fiscal en el mediano y largo plazo”.

El Frente Amplio ve a Cabildo Abierto “un paso adelante”

Una de las diputadas del FA que participaron en la reunión de este lunes fue Sol Maneiro, quien fue una de las representantes del FA en el Diálogo Social. La legisladora dijo a la diaria que el oficialismo ya comenzó a trabajar en los “consensos” para que el proyecto se pueda “aprobar este año”.

En cuanto a la falta de mayoría en la Cámara de Diputados, Maneiro señaló que “las conversaciones con el resto de los partidos políticos siempre está abierta”. En ese sentido, dijo que se mantiene “la esperanza de que se llegue a consensos” que deriven en una aprobación “por amplia mayoría y no por una mayoría ajustada”. De todos modos, apuntó que, como fue el único partido de oposición que participó en el Diálogo Social, Cabildo Abierto (CA) “va un paso adelante en el proceso de discusión y de intercambio” sobre el proyecto.

En cuanto al margen de negociación, la diputada frenteamplista consideró que, debido al amplio estudio técnico que trae aparejado la iniciativa, “es bastante acotado”. “Si movés de un lado, podés desestabilizar del otro”, advirtió.

“Nosotros no nos cerramos a la discusión”, dijo a la diaria el diputado cabildante Álvaro Perrone. “Vamos a ser muy cuidadosos de lo que pasó por el plebiscito y a tener bien claro el financiamiento previsto para el sistema”, afirmó. Y agregó: “Por el momento, vamos a escuchar y lo vamos a tratar; en el camino iremos definiendo la postura”.

Otro partido de la oposición con dos votos potencialmente decisivos para la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados es Identidad Soberana (IS), que, a diferencia de CA, en su momento respaldó el plebiscito promovido por el PIT-CNT que, entre otras cosas, proponía bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años. Consultado por la diaria, el diputado y líder de IS, Gustavo Salle, dijo que hasta ahora ha conocido la iniciativa del Poder Ejecutivo a través de la prensa. No obstante, sostuvo que lo propuesto es un “lavado de conciencia” que está haciendo el Movimiento de Participación Popular, cuyos dirigentes “traicionaron al pueblo uruguayo” al no acompañar la consulta popular.