Diputados aprobó conformación de una comisión especial para discutir el proyecto sobre causal anticipada de retiro a los 60 años

La Cámara de Diputados aprobó este martes la conformación de una comisión especial para tratar el proyecto de ley enviado por el gobierno que busca crear una causal anticipada de retiro a los 60 años. La comisión estará integrada por siete diputados del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, dos del Partido Colorado, uno del Partido Independiente y uno de Identidad Soberana. En el caso de Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone participará como delegado de sector, informó a la diaria el diputado nacionalista Pablo Abdala. El organismo parlamentario tendrá plazo para expedirse hasta el 10 de marzo de 2027.

La diputada frenteamplista Sol Maneiro destacó en una rueda de prensa que la intención del oficialismo es votar el proyecto antes de que termine el año en la Cámara de Diputados.

Maneiro dijo que la intención del espacio es “recibir a todas las delegaciones que tengan aportes para mejorar el proyecto” y “escuchar todas las opiniones”. “La idea es poder discutir lo más ampliamente posible, que la integren todos los partidos políticos, que todos tengan opinión a la hora de discutir el proyecto, que si tiene oportunidades de mejora se puedan hacer dentro de la comisión, y después esperamos que haya solamente un informe en mayoría, y si no es así, habrá uno en mayoría y otro en minoría”, subrayó.

La creación de la causal anticipada ha generado rechazo en los partidos de la Coalición Republicana. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo este martes a Canal 5 que la “actitud” del gobierno al presentar este proyecto que baja la edad jubilatoria es “demagógica”, porque “lo que ha sucedido en Uruguay y en el mundo es que la expectativa de vida ha ido creciendo”. “Se pretende ir para atrás”, afirmó.

Días atrás, el senador del PN Sergio Botana afirmó que el gobierno “envió una mentira al Parlamento”, porque a la jubilación a los 60 años con 30 años de aportes –como plantea el gobierno– “no va a poder acceder la gente que hace los trabajos más sacrificados”. “El monto de la jubilación va a ser menor a la de la reforma, que gracias al suplemento solidario es mayor que la actual y mayor que el salario mínimo”, señaló.