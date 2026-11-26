“El único reproche que tengo para decirle a Lorena es que nadie sabía de esta situación”, dijo a la diaria el senador blanco Sebastián da Silva respecto de lo que se supo, por una nota de El Observador, sobre Lorena Roqueta, la flamante directora electa en representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Este miércoles se conoció que en 2012 Roqueta fue condenada por un delito continuado de transporte de estupefacientes.

Roqueta es militante del Partido Nacional (PN), en particular del sector Espacio 40. El senador Da Silva –que integra ese sector– subrayó que si bien le reprocha que nadie sabía de esa situación, él “no cambia ni un ápice” la opinión que tiene de Roqueta desde el momento en el que militó con ella y la conoció, así como también conoció a “su familia, sus valores, su capacidad de resiliencia y de laburo, que está más que demostrada”.

“Lorena representa al laburante de Colonia. Lo dije antes de que saliera todo esto y ahora con todo esto. Hay un tiempo para todos, nadie más que ella sabe lo que pasó. Es una historia de vida que uno no se la desea a nadie y, a pesar de los pesares, se levantó y salió adelante. Es una madre ejemplar, una referente y la que se puso enfrente del PIT-CNT y le ganó”, subrayó Da Silva. El senador insistió con que obviamente no le “gustó” haberse enterado de ese antecedente por la prensa, pero resaltó que “después empezás a hablar en Colonia, y el contexto familiar que ella pasó y que sigue pasando es bastante conocido”.

Este miércoles, en diálogo con Montevideo Portal, Roqueta dijo que por ese hecho la condenaron y cumplió la sentencia, “que eran tareas comunitarias y terminaron extinguiendo el delito”. En esa causa también fue condenado su hermano. “Yo no me quedé con eso, seguí adelante porque tenía que estudiar y trabajar para ayudar a mi madre, que se estaba muriendo. Mi hermano sigue en esa situación de drogadicción, está en situación de calle”, contó la directora electa del BPS.

A su vez, la senadora suplente María de Lima, integrante del directorio del PN, con quien militaba Roqueta, escribió en su cuenta de X que “esta historia de Lorena Roqueta no es solo de ella”, sino “la de miles de familias uruguayas que cargan con el peso de las adicciones, sin redes de apoyo suficientes”. “Siendo muy joven, terminó involucrada en esta causa. Esa experiencia no la detuvo: estudió, se recibió de abogada y escribana y construyó una vida de trabajo y superación”, sostuvo. Agregó que “usar una tragedia familiar –tan común en nuestro país– como arma política no ayuda a nadie”, ya que “las adicciones lastiman familias enteras, merecen más empatía y menos descontextualización”.

En tanto, en esa misma red social, la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra también se refirió al tema. Dijo que “en una primera versión había sido sobreseída por transportar drogas, en una segunda versión, condenada”, en referencia a las primeras declaraciones que hizo Roqueta a El Observador, cuando dijo que fue sobreseída, y luego cambió su declaración. “Preocupante que la militante del PN, representante electa por los trabajadores en el directorio del BPS, no haya asumido y ya esté mintiendo con causas judiciales propias. Después de tanta celebración el domingo... silencio de radio”, finalizó Sierra.

Perrone: “¿Qué respaldo va a tener esta mujer al asumir en el BPS?”

Apenas se conoció la noticia, quien salió más fuerte a opinar sobre el tema fue el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien en su cuenta de X escribió: “Esta mujer no debería asumir en el BPS, estamos legalizando el ingreso del mundo narco a centros de poder del Estado”. En diálogo con la diaria, Perrone dijo que “es ella la que tiene que tomar una decisión, o que todos los partidos políticos se expresen, a ver si les parece bien”. “Porque ¿cuál es la puerta que abrimos? Mañana hay otro que fue condenado por un tema de drogas y también puede ser candidato. Se exige tanto la ética –y está bien–, pero después pasan estas cosas y hay mucho silencio, porque soy el único que está hablando del tema”, sostuvo.

Perrone subrayó que le llama la atención que los demás partidos de la oposición no tengan “nada para decir”, cuando “se reclama tanta ética”, y destacó que este martes, en la interpelación a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, también se habló de ética. “Entonces, ¿qué respaldo va a tener esta mujer al asumir en el BPS? Salió electa e hizo toda una ronda de prensa para explicar que es blanca, ya no es de los trabajadores… Está bien; ahora surge esto, y dijo que había sido sobreseída y mintió. Entonces, ¿esa persona va a estar en el directorio del BPS?”, preguntó. Perrone resaltó que la condena “no fue por un accidente de tránsito”, por lo tanto, “todos los partidos políticos deberían analizar cómo una persona que tuvo una condena de este tipo termina sentada en el directorio del BPS”.

“No debería asumir, pero es muy importante que todos los partidos políticos se expresen, porque si hacen silencio es una vergüenza. Tanto que se habla de los narcos en la política, del financiamiento de los partidos políticos, de esto y lo otro, ¿y ante este caso van a hacer silencio?”, finalizó.

Consultado por la postura de Perrone, Da Silva dijo que el diputado cabildante “es fuerte solo en la Cámara de Diputados; en el resto, su opinión genera la misma onda expansiva en la opinión pública que el agua Fanta”. El senador subrayó que Roqueta “tiene todos los derechos para asumir” su cargo, sostuvo, y agregó que “gente con antecedentes penales en cargos electivos hay en varios lados”, aunque “a nadie le gusta la sorpresa”.

Pereyra: “A todos nos pasa que tenemos que enfrentar algún demonio del pasado”

En tanto, José Pereyra, actual director del BPS en representación de los empresarios y líder de Hay Otro Camino, el lema al que pertenece Roqueta, señaló en diálogo con la diaria que les falta definir el formato, pero seguramente este jueves ella hablará públicamente del tema. “Tiene que revivir algo que evidentemente no es muy agradable para ella, pero es necesario que lo enfrente, va a tener que contar bien lo que pasó”, sostuvo.

Consultado sobre si sabía de esa situación, Pereyra dijo que Roqueta “varias veces” durante la campaña le planteó que quería hablar con él sobre “un tema familiar”, pero “nunca se dio”. “Es más responsabilidad mía, por no haberme tomado el tiempo en su momento. Al final, terminamos hablando ayer [por este miércoles], cuando la periodista [de El Observador] la llamó. Lo hablamos y le pedí disculpas”, sostuvo.

Pereyra subrayó que conoce a “esta Lorena, una mujer que salió adelante, que tiene una familia bárbara con el esposo y un hijo precioso”, y que, “después de lo que sucedió, se recibió de abogada” y la Suprema Corte de Justicia “la autorizó a ejercer”. Por lo tanto, para ejercer como directora del BPS “tampoco habría ningún impedimento”. En cuanto al pedido de Perrone para que no asuma, dijo que “es un disparate”. “Me parece que se le escapó un poquito la tortuga y la tiene que volver a traer”, señaló.

Por último, Pereyra insistió con que hay cosas que Roqueta “no quiere volver a vivir ni a recordar”, pero este jueves “va a tener que hacerlo”. “A todos nos pasa que tenemos que enfrentar algún demonio del pasado. Es una prueba en la vida, hay que enfrentarla y ella tiene que juntar fuerzas”, finalizó.