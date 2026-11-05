El proyecto de causal jubilatoria a los 60 años es “un riesgoso saludo a la bandera”, afirmó Saldain

Este jueves, las bancadas de la Coalición Republicana se reunieron para analizar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que propone crear una causal de retiro anticipado a los 60 años. A los senadores y diputados de la oposición los acompañaron exjerarcas del gobierno anterior relacionados con la reforma de la seguridad social que rige actualmente: Rodolfo Saldain, coordinador del proyecto aprobado en 2023, Isaac Alfie, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y Pablo Mieres, exministro de Trabajo y Seguridad Social y líder de Partido Independiente.

Luego de la reunión, que duró cerca de una hora, los tres brindaron una conferencia de prensa en el Parlamento. En primer lugar, Mieres subrayó que, con el régimen actual, “todas las personas que hoy tienen 53 años y más se podrán jubilar cuando lleguen a los 60 años, porque así lo estableció la ley que se votó en el período anterior, y recién las personas que tienen menos de 48 tendrán que jubilarse a los 65 años”.

Por lo tanto, sostuvo Mieres, “la primera afirmación que ha hecho el gobierno actual para fundamentar esta iniciativa”, que la edad de jubilación debe volver a los 60 años, “es un engaño”, ya que “todavía hoy tenemos la edad de 60 años y este es un tema recién para dentro de 11 años aproximadamente”. Además, dijo que el régimen actual ya incluye una causal jubilatoria a los 60 años para “sectores con mayor impacto en la vida laboral” –como el rural y la construcción–, así como la posibilidad de extender la excepción de los 60 años “permanentemente a otros sectores”.

Mieres agregó que “hay otra cosa que se ha dicho y que no es correcta”, que el proyecto es “para favorecer a los trabajadores más débiles”. “Lo que queremos decir con claridad –y esto es estadísticamente cierto– es que los trabajadores más débiles, cuando cumplen 60 años, no llegan a tener 30 años de aportes. Es muy grave que se diga como el fundamento para sostener esta propuesta, porque es mentirle a la gente”, expresó.

Por su parte, Saldain afirmó que, en la práctica, el proyecto “convalida plenamente la reforma de 2023. En cuanto a los “efectos desde el punto de vista tributario” que podría tener el proyecto en caso de aprobarse, dijo que “ese es un punto que todavía está por verse”, dado que “va a depender mucho de las conductas de las personas”. “Y cuando se proyectan conductas de las personas, hay una sola cosa cierta: es altamente probable que nos equivoquemos”, apuntó. Saldain agregó que eso sucedió con la reforma de la seguridad social de 2008 (la Ley 18.395, aprobada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez), que “terminó costando varias veces más que la proyección”.

Por lo tanto, sostuvo Saldain, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo es “un riesgoso saludo a la bandera porque puede terminar no siendo un saludo a la bandera”. Además, resaltó que la norma empezaría a regir el 1° de enero de 2033, lo que significa que “no hay urgencias, porque hasta ese momento todas las personas se pueden jubilar con 60 años y 30 años de trabajo”.

Por su parte, Alfie puso énfasis en el cuidado del grado inversor del país, así como en la “capacidad de repago de la deuda”. Subrayó que hay “una nueva dinámica demográfica, que es mucho más inquietante y desafiante para sostener un pago razonable de jubilaciones y pensiones”. Agregó que una de las características del retiro es que debe tener “suficiencia”, que “se hace con recursos”.

Por último, en el espacio para preguntas, Mieres fue consultado sobre si en la coalición ya tienen una postura sobre el proyecto y si están abiertos a la negociación con el oficialismo. El exministro contestó que ese es un tema que todavía no está resuelto y que la instancia de este jueves fue “de análisis técnico”, aunque subrayó que es “evidente” que tienen diferencias “muy fuertes con este proyecto” y “sobre todo preocupación sobre eventuales impactos inesperados”.

Perrone: hay que ver “cuál es la tasa de reemplazo”

En diálogo con la diaria, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, cuyo partido podría ser la llave para aprobar el proyecto en la cámara baja, dijo que todavía no entró en el tema porque, “en esta dinámica de que todo define, es bravo estar en todos los temas a la vez”. Apuntó que empezará a ver “cuál es la tasa de reemplazo” –el porcentaje del sueldo que se cobra en la jubilación– para “aquellos que se quieren jubilar a los 60 años”.

Perrone comentó que el gobierno “es muy proclive a estar en sintonía” con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “que marca que la tasa de reemplazo óptima es de entre 70% y 80%”. “Porque si seguimos todo lo que dice la OCDE y hacemos estos movimientos, y la tasa de reemplazo termina estando lejos de lo que la OCDE opina, hay que ver los posibles incumplimientos”, mencionó.