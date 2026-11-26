El gobierno firmó esta semana un decreto que dispone la entrega de una partida económica de 3.293 pesos uruguayos a “jubilados y pensionistas de menores recursos” afiliados al Banco de Previsión Social (BPS), con motivo del fin de año.

En el texto, que está firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, así como los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se recuerda que la entrega del beneficio es algo que “reiteradamente se ha autorizado” en el pasado. También se añade que su promoción se da “en el marco de las políticas sociales implementadas por parte de la actual administración, con medidas y programas de mejoramiento de la calidad de vida de los uruguayos; se entiende necesario el otorgamiento de determinados beneficios económicos a sectores de nuestra población para un mejor disfrute de las tradicionales festividades de fin de año que se aproximan”.

Según establece el decreto, podrán acceder a la canasta “los jubilados y pensionistas que perciban al 30 de setiembre del presente año hasta el monto mínimo vigente de jubilación y pensión”, fijado en 21.888 pesos. De acuerdo a lo que informó el BPS en su sitio web, alrededor de 165.816 personas podrán acceder al suplemento económico, que implicará un costo de aproximadamente 546 millones de pesos.

También dispone casos para los que no se puede acceder al beneficio, como aquellas personas que están jubiladas y “perciban otros ingresos de cualquier cuantía, naturaleza u origen público o privado”, o se amparen en “convenios internacionales” o “la acumulación de servicios dispuesta por la Ley 17.819” con cómputos jubilatorios que estén conformados con “menos del 50% de servicios de afiliación al BPS”.

Tampoco podrán gozar del bono de fin de año los pensionistas con menos de 65 años cumplidos al 30 de setiembre de 2026, ni quienes perciban una pensión por sobrevivencia y “tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen, especie o cuantía, público o privado”. Simultáneamente, estarán impedidos los pensionistas bajo causales de vejez e invalidez que perciban ingresos mayores al monto mínimo, y los pensionistas que pertenezcan a hogares en los que el ingreso por integrante –sin contabilizar asignaciones familiares o subsidios a la vejez y desempleo en casos de despido– también superen dicho valor. Por último, aquellos que “fueren beneficiarios exclusivamente de pensión por el régimen de ahorro individual previsto por la Ley 16.713”, tampoco cobrarán el beneficio.

En todo caso, para verificar que se pueden amparar en la medida, así como cobrarla, los posibles beneficiarios deberán completar un trámite de declaración jurada de ingresos personales en el portal de trámites del organismo.

En un posteo en la red social Instagram, Orsi celebró la firma del decreto con un breve mensaje. “Firmamos el beneficio especial de fin de año para jubilados y pensionistas de menores recursos, para acompañarlos en estas fiestas”, destacó, y añadió que el gobierno sigue trabajando en el proyecto de ley que amplía la cobertura del Fondo de Garantía de Créditos Laborales a trabajadores de empresas insolventes, “fortaleciendo la protección de los trabajadores y sus derechos”.

“Estar cerca es también construir herramientas concretas para que nadie quede desprotegido”, subrayó el mandatario, que finalizó su posteo con el eslogan que el gobierno que lidera usa en sus diferentes comunicaciones: “Primero la gente”.