El intendente de Rocha alegó una pretensión de “poderosos empresarios argentinos” que “tienen su paraíso propio” en esa zona; la Junta Departamental votará la próxima semana la recategorización del suelo.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, conversó este jueves con Panorama informativo de la diaria Radio sobre el aeropuerto que podría instalarse entre las lagunas Garzón y Rocha, los cuestionamientos ambientales al respecto y la eventual creación de un puerto de aguas profundas en el departamento, asunto que se revivió en las últimas semanas con las declaraciones de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, sobre la intención de “priorizar” este proyecto. Además, se refirió a la discusión relativa a los valores de la patente de rodados establecida en el Congreso de Intendentes y la problemática que enfrenta la caminería rural ante el aumento de las cargas que se trasladan actualmente.

Con relación a las críticas de un posible “aumento oculto” a partir de la decisión de congelar las patentes de los vehículos a combustión, debido a la caída registrada en los precios en los últimos años, Umpiérrez argumentó que “congelar la patente significa una rebaja del 5% en términos reales”. A su vez, señaló que la creación del Sucive se articula como un mecanismo de ingresos para las intendencias y que implica “la sustentabilidad económica de cada gobierno departamental”.

Asimismo, asumió que “el contribuyente tiene razón y hay que entenderlo” en tanto las sumas de patente que se pagan son de “un valor importante”. Como autocrítica, sostuvo que quizás debió preverse el “impacto del cambio de la matriz energética en el parque automotriz” y reconoció que “quizás faltó un diálogo a la interna con la bancada” antes de comunicar la decisión tomada.

Sobre la discusión acerca del uso de la caminería rural por parte de las empresas forestales y la posibilidad de gravarlas para hacer frente a los gastos de reparación del daño que se provocan en los caminos, el jerarca departamental consideró que “es un tema más que interesante a discutir”, en tanto señaló que en los últimos años la cantidad de carga de mercadería que circula ha aumentado en gran medida y que las condiciones de infraestructura se mantienen de la misma forma.

Umpiérrez planteó la posibilidad de “buscar iniciativas para derogar las exoneraciones con las que cuentan las forestales en lo correspondiente a montes de calidad”, que en el caso de Rocha equivale a unas 11.500 hectáreas que están exoneradas. Como otra posible solución para atender la situación, el intendente reparó en las multas de las rutas nacionales y dijo que “ese fondo de multas” podría ser utilizado en un porcentaje a determinar para financiar la reparación de la caminería.

El aeropuerto en Rocha y un eventual puerto de aguas profundas

Consultado sobre el estado de situación de la instalación de un aeropuerto en el departamento, sostuvo que durante la próxima semana la Junta Departamental votará la recategorización correspondiente al pasaje de suelo rural a suburbano y que ello “habilita la construcción del aeropuerto”, indicó; luego pasará a ser una discusión de orden nacional, en tanto el Ministerio de Ambiente deberá hacer las evaluaciones correspondientes y después el Poder Ejecutivo realizará las definiciones que considere.

Con relación a los cuestionamientos ambientales y las advertencias que realizó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas sobre posibles impactos negativos de construirse el aeropuerto en la zona proyectada, Umpiérrez consideró “no hay ningún impedimento específico” para instalar el aeropuerto entre las lagunas Garzón y Rocha, que estaría emplazado “fuera del área protegida”, en “un campo vulgar y silvestre, sin monte indígena”.

A su vez, apuntó que los cuestionamientos no siempre responden a “intereses propiamente ambientales”, sino, en ocasiones, a una pretensión de “poderosos empresarios argentinos” que se han afincado en la zona y que “tienen su paraíso propio” que desean conservar. En esa línea, señaló: “Ese paraíso también tenemos derecho a disfrutarlo el resto de los rochenses”.

En lo que respecta a la histórica discusión sobre la posibilidad de instalar un puerto de aguas profundas en Rocha, Umpiérrez aseguró que “es un destino manifiesto” en la medida en que “Rocha un día va a tener un puerto de aguas profundas”, pero que es un tema que “está lejos de estar maduro”.

Por último, apuntó que las condiciones naturales del departamento son inmejorables para un proyecto de estas características y que “Uruguay necesita hacerlo”. A su vez, reparó en que “cada día que nos atrasamos en esto le regalamos espacio a Brasil”, y que a nivel nacional se necesita contar con un puerto que baje los costos y permita el ingreso de buques con un calado superior.