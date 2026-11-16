Intendentes acordaron las patentes para 2027: sin ajustes para los vehículos a combustión y nuevas franjas para los eléctricos

Para los vehículos nuevos a nafta y gasoil se mantiene la alícuota del 5% sobre el valor sin IVA, mientras que para los vehículos eléctricos las franjas irán del 3% al 5%.

En el límite del plazo, a última hora de este domingo, el Congreso de Intendentes llegó finalmente a un acuerdo sobre los valores de la patente de rodados que regirán a partir de 2027.

En una sesión extraordinaria del plenario, los jefes departamentales resolvieron mantener los valores de la patente de 2026 para los vehículos con motor a combustión, en todas las categorías. Los valores que rigieron este año establecen una alícuota del 5% sobre el valor de mercado sin IVA para los vehículos nuevos y una alícuota del 4,5% para los vehículos usados posteriores a 1992.

En el caso de los eléctricos, la alícuota es del 3% para los nuevos y del 2,25% para los usados hasta el 31 de diciembre de 2025. El principal punto de desacuerdo en la negociación a la interna del Congreso de Intendentes estuvo relacionado con las alícuotas que deben pagar justamente los vehículos eléctricos. La propuesta de los intendentes nacionalistas era mantener sin ajustes la patente de los autos a nafta y gasoil, pero aumentarla para los vehículos eléctricos de alta gama.

El acuerdo al que llegaron este domingo consiste en mantener la alícuota del 3% para los eléctricos que tengan un valor de mercado sin IVA inferior a 19.000 dólares y establecer nuevas franjas: del 4% para los vehículos eléctricos con un valor de mercado de hasta 25.000 dólares sin IVA y del 5% para aquellos que superen ese monto. Asimismo, el régimen para los eléctricos será de transición durante 2027, con el objetivo de que los valores se unifiquen en 2028.

También se otorgarán facilidades y se implementará “una campaña de reempadronamiento sin costo por un mes durante 2027 y 2028, con el objetivo de que los ciudadanos puedan regularizar su situación y empadronar su vehículo en el departamento en el que residen y, así, cumplir con la Ley 18.456”, de regulación del empadronamiento.

En X, el intendente de Florida y actual presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carlos Enciso, sostuvo que el acuerdo alcanzado “brinda previsibilidad y facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones”.