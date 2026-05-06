En una asamblea que se extendió por cinco horas, los trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo aprobaron este miércoles el convenio colectivo que la dirección del sindicato venía negociando con la Intendencia capitalina, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La aprobación del convenio fue por mayoría, ya que 264 funcionarios votaron a favor y 204 lo hicieron en contra. Con una paralización de las actividades desde las 11.00, la asamblea comenzó sobre las 12.00, y tuvo una extensa lista de oradores que representaron a las distintas corrientes sindicales. Los trabajadores retomarán sus actividades este jueves desde las 11.00. De aquí en más, resta determinar una fecha para que se firme el acuerdo entre ambas partes en un lugar a definir.

El acuerdo consta de 14 puntos, siendo algunos de los más importantes los relacionados con las presupuestaciones (habrá entre 2026 y 2029, todos los años), la atención a la salud mental, y el ingreso de personal, que la comuna se comprometió a cumplir hasta el final de esta administración. Con referencia al tema salarial, se aprobó un aumento real que se realizará tomando como referencia la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC).

El aumento estará vinculado a la escala salarial del Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones (SIR) que corresponda a cada trabajador (la escala está distribuida desde el grado 1 hasta el 22, en sueldos que actualmente van desde los 34.000 hasta los 245.000). El aumento mayor será de 3,5% para los grados 1 y 2, y desde el grado 13 al 22, será de 0,5%.

Otro punto que integra el acuerdo es que la Intendencia se compromete a mejorar la efectividad de los procesos de reinserción y reconversión laboral de los trabajadores. La vigencia del convenio coincide con el periodo quinquenal, comprendido entre 2026 y 2030. La fecha de vigencia del acuerdo es a partir del día en que se concrete la firma del mismo.

Silvia Tejera, secretaria general de Adeom, dijo a la diaria que pasadas las 18.30 se envió un correo electrónico a las autoridades de la Intendencia de Montevideo, y otro al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para informar oficialmente del resultado de la asamblea. Explicó también que durante los días 7 y 8 de mayo habrá un encuentro de delegados de Adeom de todos los departamentos del país, y que en ese marco los afiliados de Montevideo analizarán y evaluarán lo aprobado en la asamblea celebrada este miércoles.

Consultada acerca de qué valoración primaria realiza la dirección del sindicato sobre la aprobación del convenio, Tejera respondió que se reconoce que existieron algunas pequeñas mejoras, principalmente desde que se desarrollaron las instancias de negociación en el MTSS. “La realidad indica que, después de varias asambleas en donde se venía rechazando el documento que se negociaba, fruto del diálogo, este miércoles una mayoría entendió que había que proceder a la firma del convenio, porque consideró que ya no había más margen para seguir negociando”, concluyó.