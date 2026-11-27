Con 35% el Partido Nacional (PN) está en el primer lugar del ranking de preferencias partidarias, de acuerdo con una encuesta elaborada por Opción entre el 1° y el 7 de octubre, con una muestra de 803 casos. En segundo lugar está el Frente Amplio (FA), que tuvo el 29% de las respuestas.

Más lejos se ubica el Partido Colorado (PC), con 6%. Le siguen Identidad Soberana (IS) con 3%, Cabildo Abierto (CA) con 2%, y el Partido Independiente (PI) con 2%. A su vez, 2% respondió que prefiere “otro partido”, 14% dijo que no prefiere a ninguno y 8% no sabe, no contesta.

Los datos corresponden al cuarto trimestre del año. En comparación con el primero, se observa una caída en las preferencias por el FA de tres puntos, mientras que el PN creció tres puntos. En tanto, el PC bajó un punto.

Respecto a los resultados de las elecciones de 2024, se ve una disminución más pronunciada en las preferencias por el FA (de 44% a 29%). Por el contrario, el PN aumentó de 27% a 35%. El PC bajó 10 puntos (de 16% a 6%), e IS, CA y el PI no tuvieron variaciones. “El escenario actual se asemeja más al existente a finales de 2016 que al registrado en el último trimestre de 2021”, señaló Opción.

Según la encuesta, entre quienes votaron al FA en las anteriores elecciones nacionales, un 69% sigue apoyándolo, un 16% prefiere a alguno de los tres partidos que integran la Coalición Republicana (CR) y el 15% restante prefiere otros partidos o se encuentra indefinido. Por otra parte, entre quienes votaron a partidos de la CR “aparece un nivel más alto de fidelización (76%) y una pérdida muy pequeña hacia el FA (2%)”.

Asimismo, la consultora recordó que a finales de 2025 publicó un informe que reveló que, ante la pregunta sobre cercanías partidarias, las respuestas marcaban “paridad por bloques y un liderazgo del FA similar al registrado en las pasadas elecciones nacionales. Si bien se trató de una pregunta sobre ‘cercanía partidaria’ y no un ejercicio de simulación electoral (votación partidaria si las elecciones fueran el domingo siguiente a la encuesta), las diferencias en los resultados sugieren que en 2026 se habría producido un cambio relevante de las preferencias en favor de la CR (integrada hoy por el PN, el PC y el PI) en detrimento del FA”, indicó.