La lista 1, que impulsa a Estela Ovelar, ganó con 145.482 votos, unas 1.630 adhesiones más que la lista 5, de Hay Otro Camino.

La Corte Electoral concluyó este viernes con el recuento departamental y la verificación de los votos observados efectuados en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que confirman la victoria de la lista 1, de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, y que su candidata, Estela Ovelar, ejercerá como la directora social en representación de jubilados y pensionistas.

De acuerdo con los datos que disponibilizó la Corte Electoral, Ovelar resultó victoriosa con 145.482 votos –39,3% del total de los votos válidos–. La cifra la ubica con 1.630 adhesiones por encima de las 143.852 –38,9%– que cosechó la lista 5, vinculada a la corriente Hay Otro Camino y encabezada por Renaldo Borriero, mientras que la lista 2, que postuló a María Ángela Pereira, acumuló 21.128 –5,7%–. Simultáneamente, se registraron 30.227 votos en blanco –8,17%– y 29.014 anulados –7,8%–.

Los resultados implican una mejora para todos los sectores respecto del recuento preliminar, en el que la cantidad de votos observados –6.236– superaba ampliamente la diferencia entre los dos principales contendientes. Entonces, se registraban 141.169 votos a favor de la lista 1, y 139.107 por la 5, una diferencia de 2.062 voluntades que obligaba a aguardar por la validación de aquellos votos sujetos a verificación.

Según recoge el escrutinio, la lista 1 ganó únicamente en Canelones, donde registró una ventaja de 5.831 votos sobre la lista 5, y Montevideo, en el que la diferencia fue de 19.237. En los demás departamentos la victoria fue para la lista de Hay Otro Camino, pero esta no alcanzó para acortar la distancia en la sumatoria final.

De acuerdo con la Corte Electoral, en suma se efectuaron 1.604.865 votos de alrededor de 2,2 millones habilitados –una concurrencia del 80%–, y de un total de 20.091, solo 219 fueron rechazados durante el recuento definitivo. En los órdenes restantes, y a pesar de dicha cifra, la ventaja de cada lista ganadora era infranqueable, por lo que simplemente hubo cambios al alza en el número de votos asignados a cada agrupación.

En ese sentido, dentro del orden de los trabajadores, la lista 15, perteneciente a Hay Otro Camino y que impulsaba a Lorena Roqueta, confirmó su victoria con 460.970 votos –45,2%–, sobre los 378.045 –37%– que obtuvo Carlos Clavijo, candidato del PIT-CNT. Los votos en blanco y anulados, por su parte, fueron 78.651 y 101.838 –7,7% y 9,9%, respectivamente–.

En el de las empresas, también venció la lista de Hay Otro Camino –lista 25–, por lo que Jorge Fernández será el representante para ese orden. Fernández venció con 82.270 votos –38,1%–, duplicando el resultado de su más inmediata perseguidora, Graciela Álvarez, de la lista 21, que obtuvo 41.815 –19,4%–. Le siguieron las listas 27, de Bernardo Aldabalde, con 24.201 –11,2%–, y 30, de Daniel Añón, con 17.178 –7,97%–. Estos últimos fueron superados por el voto en blanco, que registró 27.667 adhesiones –12,8%–, mientras que 22.308 personas –10,3%– lo anularon.

En suma, los resultados arrojan una relativa mayoría para Hay Otro Camino, que obtuvo dos de las tres representaciones sociales en el directorio del BPS, siendo el orden de los pasivos la excepción. Aún así, resta esperar por la proclamación oficial y la autorización del Poder Ejecutivo para que se unan a los cuatro integrantes que designó el gobierno de Yamandú Orsi para este período: su presidenta, Jimena Pardo; vicepresidenta, Rosario Oiz, y los directores Ana Clara Boussés y Ariel Ferrari.