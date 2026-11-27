Uber indicó que la decisión lleva a “reevaluar” sus operaciones en Uruguay y solicitó una reunión con Bergara y Orsi, mientras que Cabify llamó a que se “observe” el decreto y anticipó “acciones legales en todos los ámbitos”.

Las empresas Uber y Cabify, que operan las aplicaciones de transporte particular, cuestionaron este viernes la aprobación en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) del decreto que prohíbe que los taxis presten servicios a través de sus aplicaciones.

En específico, el decreto –que entrará en vigencia el próximo año– establece en su artículo 1 que “las plataformas electrónicas” estarán impedidas de “ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes” a taxímetros. A su vez, que los permisarios de dichos vehículos “no podrán aceptar ni realizar viajes ofrecidos, procesados o adjudicados” por estas, algo que en ambos casos será pasible de sanción.

La iniciativa fue presentada por el curul del Movimiento de Participación Popular Gonzalo Sánchez, y aprobada este jueves con 20 votos afirmativos en 31. Además de la bancada de ediles del Frente Amplio –los sectores Seregnistas y Vertiente Artiguista acompañaron la medida por disciplina partidaria, a pesar de reparos–, el proyecto también obtuvo el apoyo de los curules nacionalistas Diego Rodríguez y Gabriel Cunha, así como el de Guillermo Kruse.

Según informó El País, Sánchez podría ser objeto de una denuncia penal por parte de los abogados de las aplicaciones, ante una presunta conjunción de interés, ya que su primer suplente, Enrique Soria, es permisario de taxis. De todas maneras, los comunicados de las empresas no mencionan acción legal alguna contra particulares.

Uber: la decisión “nos deja sin otra opción que reevaluar nuestra operación en Uruguay”

En un breve comunicado al que accedió la diaria, desde Uber expresaron su preocupación ante la aprobación del decreto y anunciaron que solicitaron una reunión con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, así como con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para abordar sus ramificaciones.

“La decisión de la JDM nos deja sin otra opción que reevaluar nuestra operación en Uruguay”, enuncia el texto, en el que se denuncia que “la acumulación y superposición de regulaciones desactualizadas hace difícil ver un camino claro para sostener una operación viable en el país”.

Desde la compañía manifestaron su decepción ante el comienzo de una “etapa de incertidumbre” con la aprobación de la norma, luego de “más de diez años” de “compromiso y voluntad de ser parte del futuro de Uruguay”. “Sabemos que no es el deseo de nadie en la comunidad de usuarios ni de los socios conductores y taxistas que eligen manejar con Uber”, concluye el comunicado.

Cabify solicitó a Bergara que “observe y devuelva” el decreto y anunció “acciones legales en todos los ámbitos y herramientas institucionales que correspondan”

Por su parte, y a través de otro comunicado, Cabify anunció que instó a Bergara a que “observe y devuelva” el decreto aprobado el jueves, una facultad que le confiere el artículo 281 de la Constitución. En particular, dicho artículo permite a los intendentes rechazar aquellas normas que “tengan inconvenientes” dentro de los diez días siguientes a su recepción, algo que solo puede ser revertido por una mayoría especial de tres quintos.

Sin embargo, y consultado sobre la medida este viernes, Bergara dijo que aunque no comparte la medida adoptada, el gobierno departamental deberá “trabajar” con la norma adoptada por la JDM.

Desde la compañía argumentan que la iniciativa infringe la ley de defensa de la competencia, ya que “limita las oportunidades de generar ingresos de más de 1.000 taxistas que hoy usan aplicaciones, y le quitan al usuario la posibilidad de elegir cómo transportarse”. También que “fue aprobada sin escuchar a los actores principales del transporte”.

A eso le agregaron que su aprobación “corre en sentido contrario” a la postura del departamento de Movilidad de la IM, “desde donde se confirmó que se encuentran a favor de que taxis y otras modalidades puedan convivir en una misma aplicación, siempre que se respete la normativa vigente y la tarifa oficial del taxi”. “En lugar de regular esa convivencia, se optó por prohibirla, limitando la competencia en el mercado”, acusaron.

“Cabify seguirá adelante con todas las acciones legales en todos los ámbitos y herramientas institucionales que correspondan para que las medidas que modifiquen la normativa de transporte sean en favor de usuarios conductores y usuarios pasajeros y también que sean en favor de promover la competencia, ampliando las oportunidades para ofrecer más y mejores alternativas de movilidad”, concluye el comunicado.