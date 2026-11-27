El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció una suba del 3,09% en las tarifas de los viajes metropolitanos e interurbanos.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció este viernes los nuevos precios para los servicios de ómnibus suburbanos, que comenzarán a regir a partir de la medianoche del martes 1º de diciembre, y supondrán un incremento de 3,09% respecto de los precios vigentes hasta esa fecha.

Según se establece en el decreto que fija los nuevos precios, a partir de esa fecha, y en el caso de recorridos que tengan lugar por fuera del departamento de Montevideo de forma íntegra, la tarifa ascenderá gradualmente en función de la distancia recorrida, con un valor mínimo de 61 pesos para viajes de hasta ocho kilómetros, hasta alcanzar un máximo de 143 pesos en el caso de viajes de 60 kilómetros o más.

Asimismo, en el caso de viajes que crucen los límites departamentales, el decreto establece un sistema de anillos que comienza en los 32 kilómetros, con un costo de 110 pesos, y llega hasta los 96 kilómetros, donde el boleto valdrá 218 pesos.

En el caso de los viajes “Protección Montevideo”, correspondientes a aquellos trayectos que comiencen en la capital y finalicen en algún punto de determinados corredores o viceversa, el boleto tendrá un valor especial de 89 pesos. Hacia el este, la tarifa únicamente tendrá validez a la altura del kilómetro 18 de las avenidas Giannattasio, Wilson Ferreira Aldunate, de las Américas y la rambla Tomás Berreta, en Canelones.

También estarán comprendidas las paradas ubicadas a la altura del kilómetro 19.800 de la avenida General Artigas, en la ciudad de La Paz; el kilómetro 24 de las rutas 6, 33, 36, y el kilómetro 3.800 de la ruta 84, en la localidad de Casarino. También la parada 10 de la ruta 8, en Montevideo, y aquella situada a la altura del kilómetro 26 de la ruta 1, en San José.

Por otra parte, los viajes denominados “periféricos”, que abarcan el límite entre Montevideo y Canelones y el kilómetro 18 de las avenidas Giannattasio, Wilson Ferreira Aldunate y de las Américas, así como el kilómetro 24 de la rambla Tomás Berreta, abonarán una tarifa de 61 pesos. Además, el decreto actualiza los precios de varios viajes zonales servidos por diferentes líneas metropolitanas e interurbanas, que irán de 40 hasta 110 pesos, según el trayecto.

Más allá de los precios de los diferentes boletos, que se revisan dos veces al año, el decreto del MTOP introduce un recargo del 5% para todos los viajes que sean pagos en efectivo a partir del 1º de marzo del próximo año. La norma explica que la medida, a la que se refiere como una “diferenciación tarifaria”, tiene por objetivo “incentivar el uso de la tarjeta STM y eliminar progresivamente el manejo de dinero en efectivo a bordo de las unidades”, por lo que quienes paguen con medios electrónicos abonarán los valores fijados.