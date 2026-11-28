Las cámaras vinculadas a la cadena cárnica afirman que la solución alcanzada en el Senado supone “un mensaje negativo hacia todo el ecosistema productivo” y piden a los diputados introducir modificaciones.

A través de un comunicado, seis gremiales del sector cárnico cuestionaron la propuesta alcanzada días atrás entre el oficialismo y la oposición para solucionar el recurrente problema del financiamiento del Instituto Nacional de la Leche (Inale), por tratarse de “un mensaje negativo hacia todo el ecosistema productivo”.

El 18 de noviembre, la Cámara de Senadores aprobó con votos de todos los partidos políticos una reasignación tributaria a favor del Inale, organismo que tiene como cometido central asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política lechera y que, a diferencia de otros institutos agropecuarios –como el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura–, se financia principalmente con asignaciones presupuestales y no con fondos provenientes de su propio sector. En concreto, el Senado dispuso que, a partir del 1º de enero de 2027, el Inale percibirá el 25% del impuesto que grava las exportaciones de productos lácteos; actualmente la totalidad de este tributo la percibe el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Además, a instancias del Partido Colorado, la cámara alta terminó aprobando un aporte económico adicional para el Inale de 21,5 millones de pesos por año a cargo del INAC. Esto último es lo que critican la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara de la Industria Frigorífica, la Asociación de la Industria Frigorífica, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas y las Cooperativas Agrarias Federadas.

En la declaración conjunta, las gremiales advierten sobre los “riesgos implícitos” que conlleva el proyecto de ley aprobado en el Senado -que actualmente está a estudio de la Cámara de Diputados-, ya que el mismo “obliga al INAC a asumir el financiamiento del Inale”.

Se señala que la ley orgánica del INAC establece que el organismo “se financia íntegramente mediante aportes privados generados por productos de la propia cadena cárnica”. “Por mandato legal, estos fondos deben ser volcados a sus cometidos específicos, vinculados al desarrollo de la cadena y la política nacional de carnes, según lo entienda su junta directiva”, se apunta en el comunicado.

“Sin perjuicio de nuestra alta valoración del sector representado por el Inale, consideramos que obligar al INAC a financiar a otro organismo implicará un mensaje negativo hacia todo el ecosistema productivo”, manifestaron las gremiales, que exhortaron a los diputados a “aplicar las modificaciones necesarias para resolver la situación presupuestal del Inale por otras vías, respetando la naturaleza jurídica, la autonomía de decisión y el destino específico de los fondos del INAC”.

Al momento de la votación, el senador colorado Martín Melazzi (suplente de Robert Silva) señaló que, según informó el Inale el año pasado, “se enviaron a faena más de 61.000 vacas de origen lechero, sin contar necesariamente todas las demás categorías de ganado procedente de esa actividad”. “A eso le tenemos que agregar que esos animales ingresan en la cadena cárnica, donde existen operaciones comerciales y exportaciones que forman parte de la base del financiamiento del INAC”, argumentó Melazzi días atrás.

Por su parte, en una columna publicada en el sitio Átomo Rural, el extitular del INAC, Conrado Ferber, afirmó que “nadie discute que hay que financiar al Inale”, pero “no se trata de vestirse de Robin Hood y quitarle a un sector recursos que le pertenecen para transferírselos a otro”.

Ferber, que presidió el Inac durante el gobierno anterior, preguntó si es lógico financiar al Inale “sin exigir ningún esfuerzo adicional a la propia cadena lechera”, dado que “estamos hablando de un sector que mueve más de 1.500 millones de dólares al año entre exportaciones y mercado interno”. “Si el Inale va a aportar valor no debería ser un problema financiarlo para la cadena láctea”, subrayó.

Apuntó, además, que mientras la cadena cárnica “financia sus instituciones mediante aportes que gravan tanto las exportaciones como el mercado interno, con tasas del 0,6% y 0,7% respectivamente”, el sector lácteo “aporta apenas un 0,2% y solamente sobre sus exportaciones”. “Por eso resulta difícil comprender por qué, cuando faltan recursos para financiar instituciones vinculadas a otros sectores, la mirada termina una y otra vez sobre la caja de la carne”, recalcó Ferber.