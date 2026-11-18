El proyecto de ley, que todavía debe tratarse en la Cámara de Diputados, establece que el instituto recibirá el 25% del impuesto que grava las exportaciones lácteas, cuya recaudación hasta ahora iba íntegramente al LATU.

Con votos de todos los partidos políticos, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles una reasignación tributaria a favor del Instituto Nacional de la Leche (Inale): a partir del 1º de enero de 2027, el instituto percibirá el 25% del impuesto que grava las exportaciones de productos lácteos. Asimismo, a instancias del Partido Colorado (PC), se aprobó un aporte económico adicional de 21,5 millones de pesos por año a cargo del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El tema había quedado pendiente desde la discusión del presupuesto quinquenal. El Inale, que fue creado en 2007 como persona jurídica de derecho público no estatal, tiene el cometido central de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política lechera y actualmente se financia principalmente con asignaciones presupuestales, a diferencia de otros institutos agropecuarios –por ejemplo, el INAC y el Instituto Nacional de Vitivinicultura–, que se financian mayormente con fondos provenientes de sus propios sectores. Este esquema ha obligado en más de una oportunidad al Inale a pedir refuerzos presupuestales para poder cumplir con sus tareas.

Finalmente, la semana pasada el equipo económico envió un proyecto de ley para solucionar el problema. El planteo del Poder Ejecutivo consistía en destinar al Inale el 50% de la recaudación del impuesto vinculado a las exportaciones lácteas. Actualmente la totalidad de este tributo la percibe el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). En la exposición de motivos, el equipo económico señaló que, al tratarse de una reasignación, “la medida no implica la creación de un nuevo tributo ni un incremento de la carga tributaria para el sector exportador”.

El martes, la Asociación de Funcionarios del LATU cuestionó en el Parlamento que la situación del Inale “se resuelva mirando a una sola institución y sin medir las consecuencias”.

En ese marco, el senador colorado Pedro Bordaberry propuso incorporar en la ecuación al INAC, al que “le sale la plata por las orejas”. El planteo fue de recibo y este miércoles se aprobó una redacción alternativa del proyecto. En la versión aprobada, a la que tuvo acceso la diaria, se establece, por un lado, que el Inale recibirá el 25% del impuesto a las ventas al exterior de los productos lácteos y, por otro, que el INAC transferirá anualmente al Inale una partida de 21.500.000 pesos uruguayos “con destino a financiar acciones para el desarrollo y la competitividad de la cadena lechera”. Se añade que “dicha partida deberá ajustarse anualmente mediante el índice de precios del consumo”.

Al momento de la votación, el senador del PC Martín Melazzi (suplente de Robert Silva) sostuvo que, “para comprender de dónde debe nacer el financiamiento del Instituto Nacional de la Leche”, primero “hay que comprender que en la cadena hay cuatro actores: INIA [Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria], Inale, INAC y LATU”. Señaló que aproximadamente el 90% de lo que recibe el LATU por el impuesto en cuestión “lo vuelca nuevamente a la industria láctea”, mientras que el restante 10% “lo utiliza para inversiones en tecnología, fortalecer el laboratorio y otras cosas”.

Además, Melazzi apuntó que, según informó el Inale el año pasado, “se enviaron a faena más de 61.000 vacas de origen lechero, sin contar necesariamente todas las demás categorías de ganado procedente de esa actividad”. “A eso le tenemos que agregar que esos animales ingresan en la cadena cárnica, donde existen operaciones comerciales y exportaciones que forman parte de la base del financiamiento del INAC”, resaltó.

“Lo que estamos haciendo ahora, básicamente, es que de los 80 millones de pesos que hoy percibe el LATU, el 75% aproximadamente lo va a seguir percibiendo, el otro 25% se va a volcar al Instituto Nacional de la Leche, y se va a complementar con un aporte económico que va a realizar el Instituto Nacional de Carnes”, resumió el legislador colorado.

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo que la iniciativa aprobada este miércoles en la cámara alta significa “un poco de justicia histórica”. Destacó que el lácteo “es de los sectores productivos que arraigan más gente en el interior del país”.

Por su parte, el senador del Partido Nacional José Luis Falero afirmó que el camino para que el sector lácteo continúe creciendo “es seguir apostando” por el Inale, “que defiende mucho a los pequeños productores”. “Este es el camino adecuado: fortalecer al Inale”, recalcó.

El proyecto todavía tiene que aprobarse en la Cámara de Diputados. Caggiani dijo que, en principio, se votaría antes de fin de año.