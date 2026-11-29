El BROU había solicitado que, en una primera etapa, la gobernanza no estuviera a cargo del BCU; está previsto que el proyecto de ley se vote en el plenario de la Cámara de Diputados el 8 de diciembre.

A dos semanas de la votación en el plenario, el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien admitió ser un “neófito” en la temática, mantiene “enormes dudas” con respecto a la utilidad del Sistema de Finanzas Abiertas, que el gobierno propone crear a través del proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida. “Realmente, no veo la utilidad en cuanto al intercambio de información sobre competidores dentro del mismo sistema, en el que van a tener que brindar determinada información que hace a la competencia”, expresó Rodríguez el miércoles, frente a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la Comisión de Hacienda de la cámara baja.

A principios de setiembre, en su primera comparecencia ante la comisión, el equipo económico explicó que este sistema permitirá a las personas “compartir su información financiera, sus datos de forma segura y con entidades participantes en el sistema que están sujetos a la regulación y a la supervisión” del Banco Central del Uruguay (BCU), “siempre bajo su consentimiento expreso, previo e informado”. Las personas podrán iniciar operaciones de pago “contra sus cuentas, que ya mantienen en las distintas instituciones del sistema, a través de terceros proveedores, que también obviamente van a estar regulados y supervisados” por el BCU.

“El sistema de finanzas abiertas habilitaría dos grandes tipos de servicios: en primer lugar, los servicios basados en información y, en segundo término, los servicios de iniciación de pagos y operaciones”, resumió en aquella oportunidad Nicolás de Marco, jefe del Departamento Desarrollo de Infraestructura de Mercados de la Gerencia de Política Financiera del BCU, y agregó que la iniciativa busca promover “la inclusión financiera y el acceso a productos que sean adecuados para las necesidades de las personas en un contexto cada vez más digital”.

En ese marco, el Banco República planteó hace unos días que la gobernanza del sistema “quede, en primera instancia, en el Poder Ejecutivo y, luego, dentro de la competencia específica del BCU”. También se propuso que el Poder Ejecutivo se encargue de conducir “la gradualidad del avance” del sistema.

En el proyecto, aprobado por unanimidad en el Senado a finales de agosto, se disponía que el sistema funcionaría “bajo un modelo de gobernanza liderado por el BCU, al cual corresponderá establecer las reglas de funcionamiento del sistema, así como los mecanismos de coordinación entre los participantes para el desarrollo del sistema”. Sin embargo, el MEF resolvió finalmente modificar dicha redacción.

Los cambios propuestos

En un documento con ajustes al proyecto, elaborado por el equipo económico y ya enviado al Parlamento, se establece que el Poder Ejecutivo será justamente el que definirá los “mecanismos de coordinación y asesoramiento de los distintos participantes” del sistema, en el marco de un modelo de gobernanza que sí estará a cargo del BCU.

Como otra novedad, el MEF plantea crear dos comités, uno de seguimiento y otro de riesgos. El primero “asesorará en la definición de estándares, prioridades y lineamientos de implementación del sistema”, mientras que el segundo “colaborará en la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos del sistema y en la coordinación de las medidas para gestionarlos”.

En cuanto al proceso de implementación del sistema, el equipo económico propone que también sea el Poder Ejecutivo, en lugar del BCU –como figura en el texto aprobado en la cámara alta–, el responsable de armar un cronograma para la puesta en marcha. Además, se dispone que “el sistema se implementará en fases graduales en función de los riesgos, costos y beneficios esperados, efectuando la evaluación de resultados de cada etapa en base a evidencia sobre adopción, seguridad y cumplimiento de objetivos”.

El economista Álvaro Lalanne, asesor del MEF y coordinador del proyecto, dijo que el conjunto de modificaciones apunta a “una explicitación de la gradualidad del cambio en el sistema”. “Queremos iniciarlo por el intercambio de datos y luego ir a otras etapas más complejas, en términos de seguridad, en etapas posteriores”, señaló el miércoles en la comisión.

Asimismo, Lalanne remarcó que se procura explicitar que “la reglamentación y el liderazgo del Sistema de Finanzas Abiertas será materia del Poder Ejecutivo”, aunque, “por supuesto, con el asesoramiento del Banco Central”. “Queremos que las definiciones estratégicas, la política y el timing sean materia del Poder Ejecutivo”, resaltó.

Otro aspecto que el MEF plantea añadir al proyecto es que “el usuario tendrá derecho a consultar, gratuitamente y por medios electrónicos, en forma clara y actualizada, todos sus consentimientos vigentes otorgados en el Sistema de Finanzas Abiertas”.

Asimismo, para los casos en los que una persona solicite la revocación del consentimiento otorgado, se plantea agregar que, “dentro de un plazo máximo de 24 horas contadas desde la recepción de la comunicación del usuario, cesará toda operación de tratamiento de los datos alcanzados por la revocación, sin perjuicio de las obligaciones legales o reglamentarias de conservación de la información que pudieran corresponder”.

Se votaría antes de fin de año

En la comisión, Rodríguez también hizo referencia a los artículos del proyecto que “tienen que ver con el consentimiento informado y el relevamiento del secreto bancario para acceder supuestamente a mejores condiciones de servicios, por ejemplo, de tasas de interés”. “Realmente, no veo que sea así. No veo que la mayoría de los usuarios del sistema vayan a revelar sus datos amparados bajo el secreto bancario”, insistió el diputado colorado, que consultó a los integrantes del equipo económico “si en el derecho comparado hay regulaciones que justamente hacen que Uruguay tenga que avanzar sobre esto”.

El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, respondió que la Unión Europea, Brasil y “otros países latinoamericanos” ya han iniciado la implementación –o por lo menos “están en etapas más avanzadas que nosotros en la discusión y el diseño”– de un sistema de este tipo.

Durante la sesión de la comisión, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno está abierto a seguir intercambiando eventuales cambios al proyecto. Se prevé que la próxima semana, el 4 de diciembre, el proyecto se vote en la comisión para que posteriormente, el 8 de diciembre, sea tratado en el plenario de la Cámara de Diputados.