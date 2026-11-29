Un eventual hallazgo en 2027 permitiría obtener la primera gota de petróleo en 2036; un solo yacimiento produciría unos 400.000 barriles diarios y, en su pico, dejaría ingresos por hasta 6.000 millones de dólares para el Estado.

En su reciente informe titulado Perspectiva energética mundial, la Agencia Internacional de Energía proyectó que, para 2050, la demanda mundial de petróleo crecerá hasta alcanzar los 114 millones de barriles por día si se mantiene el escenario de las políticas actuales. A su vez, estimó unos 96 millones de barriles diarios si se consideran las medidas que se han anunciado, pero que aún no se han adoptado. En 2025, la demanda mundial fue de 102 millones de barriles por día y se estima que este año se redujo debido al conflicto en Medio Oriente.

En este contexto energético mundial, Uruguay iniciará en diciembre la segunda temporada de la campaña de exploración sísmica, que se extenderá hasta abril de 2027 y abarcará unos 6.200 kilómetros cuadrados, distribuidos entre los bloques 1 (Chevron y Sintana Energy) y 4 (APA) de la plataforma marítima que han sido adjudicados para la exploración de hidrocarburos. En tanto, para setiembre de 2027 se prevé el inicio del proyecto de perforación en el bloque 6, también a cargo de la empresa estadounidense APA, que se extendería hasta diciembre de ese mismo año o enero de 2028.

El pozo de exploración se perforaría a más de 200 kilómetros de la costa –el punto exacto aún no fue definido– y alcanzaría aproximadamente los 2.500 metros de profundidad de agua. El proyecto aún requiere la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente. En ese marco, este martes se realizará una audiencia pública.

La probabilidad de éxito estimada es de 25%, sobre la base de la hipótesis de que la roca generadora comprobada en Namibia, en la cuenca Orange, también estaría presente en esta zona, que hace unos 150 millones de años estaba unida a esa parte del continente africano. Con esa analogía, nada hace “pensar que del lado de Namibia haya una roca con una materia orgánica que se depositó en este ambiente y del lado de Sudamérica no pase lo mismo; sería muy difícil explicar que no haya sucedido eso”, señaló el jefe de Exploración y Producción de Ancap, Pablo Gristo, en un taller para periodistas que ofreció la empresa pública en su litoteca, que guarda muestras geológicas de perforaciones realizadas en Uruguay desde 1950.

Por otro lado, “el resultado en pozo no es algo binario”, explicó el gerente de Transición Energética de Ancap, Santiago Ferro. Incluso en un escenario de no descubrimiento –como sucedió con el pozo Raya en 2016– “hay un degradé de cosas” que pueden dar indicios de petróleo o confirmar “que, efectivamente, la roca generadora está por ahí cerca, a pesar de que no sea un descubrimiento”. El nuevo pozo tendrá una menor profundidad de agua que la perforación de Raya –que en su momento fue récord mundial–, pero “va a ir mucho más profundo en objetivo geológico”. “Si bien geográficamente están bastante cerca, geológicamente hay 100 millones de años de diferencia”, por lo que “vas a objetivos mucho más profundos” y que están “comprobados del otro lado”, señaló Ferro, en referencia a Namibia.

La dimensión económica

Uruguay nunca ha superado la etapa de exploración de hidrocarburos, pero “tenemos la posibilidad, el año que viene, de pasar a la siguiente”, resaltó Griso. La etapa de evaluación implicaría perforar más pozos para averiguar el tamaño del yacimiento y determinar si resulta económicamente viable explotarlo. Este proceso podría extenderse unos cuatro años, durante los cuales “todavía no llegaríamos al objetivo, que es el de producir”. Si la etapa de evaluación es favorable, se pasaría a la de desarrollo, que es la etapa más costosa y en la que se concretaría la decisión de inversión. Así las cosas, un eventual hallazgo en 2027 podría dar paso a la extracción de hidrocarburos recién hacia 2036.

En el momento en que el privado tome la decisión de invertir, Ancap definirá si participa con hasta un 20% en el contrato. Hasta ese entonces, y durante todos estos años, la exploración ha sido financiada y asumida a costo y riesgo de las empresas privadas. No obstante, el proceso ha generado ingresos directos para Ancap por unos 73 millones de dólares entre 2007 y 2026, provenientes de la venta de datos. También se han generado ingresos indirectos en la economía local por aproximadamente el 10% del total de las inversiones.

Ante una explotación, el Estado uruguayo podría capturar renta por tres vías: la parte de las ganancias que le correspondería, el impuesto a las rentas de las actividades económicas y el margen neto de Ancap. Si la empresa estatal decide asociarse, la participación de Uruguay en las ganancias sería de 58%; de lo contrario, sería de 47%.

A lo largo de los 30 años de contrato –que tendría un pico de ingresos en el sexto año y luego comenzaría paulatinamente a declinar–, los ingresos promedio para Rentas Generales serían de 1.800 millones de dólares anuales, mientras que Ancap obtendría una ganancia media de 400 millones de dólares al año.

En el pico, los ingresos totales podrían ascender a entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Todas las proyecciones son sobre el supuesto de un único yacimiento, que produciría unos 400.000 barriles diarios. Sin embargo, según explicó Ferro, después que hay un descubrimiento “difícilmente queda en uno”, ya que se comprende la geología del lugar y “se entran a buscar situaciones análogas en los bloques de al lado”.

Para el gerente, una eventual producción “podría ser un catalizador de la propia transición energética”. Afirmó que producir petróleo en el offshore uruguayo, “de ninguna forma debería modificar nuestra matriz eléctrica” ni la matriz primaria, en la que el petróleo ocupa un tercio de la energía. “Tener producción local implica seguridad energética, soberanía, opcionalidad y un beneficio económico, y no implica retroceder en la descarbonización”, subrayó Ferro.

El ejemplo de Noruega, que es líder mundial en transición energética y produce cuatro millones de barriles por día de petróleo, es una referencia para Uruguay. También lo es Brasil, que, para los especialistas, demuestra que es posible desarrollar recursos offshore y al mismo tiempo avanzar en la transición energética y mantener otras actividades económicas. “El 80% de la producción de entre tres y cuatro millones de barriles por día [se produce] frente a las costas de Búzios, Arraial do Cabo, Angra do Reis y Río de Janeiro”, apuntó Ferro. “No visualizamos que una actividad petrolera súper masiva impida el turismo de ninguna forma”, agregó.

Las iniciativas a nivel legislativo

Mientras avanza la exploración en aguas uruguayas, el Parlamento tiene a estudio varias iniciativas para legislar sobre las eventuales ganancias que esta actividad podría generar para el Estado. La Comisión de Industria del Senado ya tiene en carpeta dos proyectos de ley –uno presentado por el colorado Pedro Bordaberry y otro por el frenteamplista Felipe Carballo– que plantean crear un fondo intergeneracional para administrar los ingresos. A su vez, el senador nacionalista Sebastián da Silva también trabaja en un proyecto que apunta a crear un Fondo Soberano de Inversión Intergeneracional, según informó Búsqueda.

Al respecto, si bien puntualizó que se trata de una discusión que excede a Ancap, Ferro consideró que “es sano” dar el debate “antes de que pueda haber un resultado positivo, porque después ya va a ser todo mucho más tirante”.

El modelo noruego es una referencia tanto para los legisladores como para el gobierno, que trabaja en un “acercamiento” con Noruega para “aprender cómo armamos ese fondo, si es que efectivamente un día aparece y el gobierno que esté decide explotar el recurso”, señaló meses atrás el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

No obstante, Noruega, que descubrió petróleo en 1969, no tuvo “una ley petrolera hasta los años 90 y se manejaban con lo que ellos llamaban los diez mandatos, como reglas generales”, apuntó Griso. Recién en 1990 Noruega creó el actual Fondo Global de Pensiones del Gobierno, con el objetivo de proteger la economía de los altibajos del petróleo, y también como una reserva financiera a largo plazo. Hasta ese momento, “tuvieron 20 años de utilizar los ingresos para cubrir las necesidades que tenía el país y después [tuvieron] ya una visión más a largo plazo”, complementó Ferro, quien destacó que “eso también es lo positivo de arrancar tarde en una industria”, en el sentido de que “ya sabés qué cosas han funcionado y qué cosas no”.

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, sobre la premisa del exitoso plebiscito del agua de 2004, plantea “blindar” los recursos del subsuelo en la Constitución de la República. Según informó Búsqueda, el legislador del oficialismo impulsa la idea de realizar una consulta popular en octubre de 2029.

En una columna publicada la semana pasada en La Mañana, Caggiani argumentó que la pertenencia al Estado del subsuelo “no está en la Constitución, sino en el artículo 4 del Código de Minería (Decreto-ley de 1982), que declara los yacimientos terrestres o marítimos inalienables e imprescriptibles”. A su criterio, esa legislación tiene la “debilidad” de que “cualquier mayoría parlamentaria simple puede modificarlo sin plebiscito ni consulta”. “Países de la región como México, Bolivia, Ecuador y Chile consagran en sus constituciones que los minerales e hidrocarburos pertenecen a la Nación o al Estado, fijando las reglas antes de negociar con inversores”, resaltó.